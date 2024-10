Xbox y GSC lanzan documental de uno de los juegos más esperados para Xbox Game Pass

Después de años de desarrollo y tras varias dificultades provocadas por la guerra entre Ucrania y Rusia, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl por fin verá la luz al final del túnel el próximo 20 de noviembre y uno de los grandes impulsores de su lanzamiento es su disponibilidad en día 1 para Xbox Game Pass. Gracias al acuerdo de comercialización, Xbox tiene la ventana en este lanzamiento y en la previa lanzaron un documental sobre este esperado título.

Video: STALKER 2: Heart of Chornobyl - Tráiler de Avance

Xbox y GSC presentan interesante documental de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Xbox y GSC Game World se asociaron para la realización y presentación de War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 Documentary, testimonio en video que da cuenta del complicado proceso de desarrollo de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, proyecto ambicioso que consideró un lanzamiento en consolas después de que la franquicia se posicionara en PC pero que se vio afectado por la guerra en Europa del Este. Precisamente, el documental de 90 minutos de duración muestra la manera en que el estudio ucraniano tuvo que lidiar con la guerra, el cambio de oficinas, la pérdida de trabajadores y hasta hackeos por parte de piratas cibernéticos rusos.

De acuerdo con información de GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl puede durar de 25 a 40 horas según las decisiones de cada jugador y qué tanto quiera profundizar en su historia y detalles. Los creativos revelaron que habrá 64 kilómetros de mapa. Asimismo, los avances mostraron que la interfaz será lo más limpia posible a fin de aportar a la inmersión.

Po otra parte, GSC reveló que su relación con Microsoft fue más allá de al acuerdo comercial y Xbox Game Pass pues equipos de la compañía de Xbox apoyaron al estudio durante todo el proceso de desarrollo a nivel técnico para ayudar en ese apartado. A la par, destacaron el papel de Phil Spencer y la cercanía que tuvo con los trabajadores, algo que sorprendió al estudio pues no estaban acostumbrados a este tipo de cercanía por parte de las empresas con que tenían acuerdos comerciales.

