PS5 Pro: este juego propiedad de Xbox y su DLC tendrán versión mejorada para la poderosa consola de Sony

Aunque el PlayStation 5 Pro dividió opiniones, hay quienes están emocionados por el nivel que alcanzarán algunos juegos en esta nueva consola de Sony. Si bien habrá mejoras para más de 8000 títulos, hay un grupo selecto que tendrá diferencias notables pues los estudios realizarán trabajo específico para aprovechar todo el poder del nuevo hardware y uno que se sumó a la lista es propiedad de Xbox.

Diablo IV y Vessel of Hatred tendrán versión mejorada para PS5 Pro

De acuerdo con una publicación de Rod Fergusson en X, Diablo IV y su expansión Vessel of Hatred, se unirán a la lista de títulos que tendrán mejoras especiales en PS5 Pro, algo que se notará con el sello "PS5 Pro Enhanced" que garantizará un aumento notable de rendimiento, mejoras gráficas y demás detalles que serán posibles gracias al poder de la consola de Sony.

Al respecto, el vicepresidente de Blizzard y gerente general de la franquicia Diablo mencionó: "he recibido esta pregunta últimamente y me alegra decir que Diablo IV y Vessel of Hatred serán mejorados para PS5 Pro. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo que trabajó duro para lograrlo. Daremos más detalles en una fecha posterior".

Diablo IV y su DLC aprovecharán el poder del PS5 Pro

Como parte del lanzamiento del PS5 Pro que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre, Sony hizo preventa de una edición especial por los 30 años de PlayStation que se agotó al instante. Sin embargo, en cuanto a las preventas del modelo normal del PS5 Pro se reporta que no se han agotado en mercados importantes como Estados Unidos y Reino Unido, lo cual es una buena y mala noticia. Buena porque habrá disponibilidad en esta temporada de fiestas y mala porque no se espera que venda más que el PS4 Pro.

Por otra parte, Sony informó que la función Game Boost del PS5 Pro beneficiará a más de 8000 videojuegos, pero esto no significa que todos correrán a 60 cuadros por segundo o más pues en aquellos casos en que los estudios decidieron limitarlo a 30 fps no habrá cambios pues no depende de la compañía.

