Dragon Ball Daima: reemplazan a famoso actor de DBZ tras escándalo por agresión e infidelidad

Tras el éxito de su manga, Dragon Ball dio el salto al anime con gran éxito en 1989. Desde entonces, la mayoría de los actores originales que interpretaron a los personajes en la versión original en japonés han repetido sus roles en las secuelas y otros proyectos; sin embargo, un escándalo grave ocasionó que una de las personalidades del medio tuviera que dar un paso al costado en la próxima serie animada de la franquicia.

Recordemos que Dragon Ball Daima, el nuevo anime que narrará una historia original escrita por Akira Toriyama, debutará el 11 de octubre en Japón y otras regiones del mundo. Se desconocen los detalles sobre el doblaje latino para nuestro territorio, pero ya sabemos que los actores originales de la versión original estarán de vuelta.

Sin embargo, se acaba de dar a conocer la noticia de que uno de los miembros del reparto nipón de esta producción animada será reemplazado tras protagonizar una controversia de peso a mediados de este año.

Toru Furuya, actor de Yamcha, será reemplazado por Ryota Suzuki en Dragon Ball Daima

En junio de 2024, la revista Weekly Bushin compartió un informe en el que se dio a conocer que el famoso actor Toru Furuya, voz original de Seiya en el anime Saint Seiya y de Yamcha en Dragon Ball, mantuvo un romance de más de 4 años con una fanática.

A través de su cuenta personal de redes sociales, la celebridad abordó el reporte y admitió que mantuvo un vínculo con la fan después de que esta se le acercó y le expresó su apoyo. También confirmó que durante la relación golpeó a su pareja, y que incluso la obligó a interrumpir su embarazo.

A raíz de estas declaraciones, el actor dio un paso al costado y abandonó algunos de sus papeles, incluidos Toru Amuro en Detective Conan y Sabo en One Piece. Asimismo, Atlus informó en julio que el intérprete ya no participará en el videojuego Metaphor: ReFantazio, cuyo debut está previsto para el 10 de octubre de 2024.

Toru Furuya perdió múltiples papeles tras darse a conocer la noticia de su infidelidad

“Yo, Toru Furuya, me gustaría disculparme por mis acciones egoístas y las muchas personas a las que he causado problemas. Después de una cuidadosa consideración y con el corazón apesadumbrado, decidí renunciar a mis papeles de Toru Amuro y Sabo, ya que causé un gran daño a los personajes. Me gustaría disculparme de nuevo con todos los que he molestado mucho. Lo siento mucho”, dijo el actor en un comunicado.

Ahora, y a escasos días del lanzamiento oficial del anime Dragon Ball Daima, en el sitio web oficial se dio a conocer que el intérprete de voz no regresará como Yamcha en la serie de Toei Animation.

Toru Furuya no será Yamcha en Dragon Ball Daima

A través de un breve comunicado, se informó que Toru Furuya no retomará el papel en la próxima serie animada. En su lugar, el actor Ryota Suzuki, quien da vida a Ryusui Nanami de Dr. Stone y Yu Ishigami de Kaguya-sama: Love is War, asumirá el papel desde el estreno del primer episodio. No se proporcionó el motivo detrás de este cambio, pero es fácil asumir que está relacionado con el escándalo del verano.

Vale la pena recordar que los fanáticos podrán ver Dragon Ball Daima a través de los servicios Max de HBO y Crunchyroll. Asimismo, recientemente se informó que Netflix también se encargará de la transmisión internacional.

