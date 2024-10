Halo Infinite recibirá una novedad muy esperada por sus fans: el título se podrá jugar en tercera persona este año

A pesar de que Halo Infinite no cumplió con las expectativas de todos, 343 Industries no ha tirado la toalla y aún planea novedades interesantes para el título de Xbox. De hecho, la compañía acaba de confirmar que prepara un agregado que los jugadores han pedido durante años.

Será una novedad importante para la franquicia, pues Halo Infinite se convertirá en el primer juego de la saga que tendrá un modo oficial en tercera persona. Anteriormente, esto ha sido posible en otros juegos de la saga, pero mediante mods.

343 Industries quiere ofrecer una nueva forma de disfrutar las partidas de Halo Infinite a los jugadores, así que hizo realidad la petición. La buena noticia es que el modo en tercera persona llegará muy pronto.

Durante el Halo Championships 2024, 343 Industries confirmó que, luego de muchas peticiones, agregará un modo en tercera persona a la franquicia. Esta novedad llegará a Halo Infinite antes de que acabe el año. Para ser exactos, se lanzará en algún momento de noviembre.

Por ahora, sabemos que el modo no permitirá cambiar la perspectiva de primera a tercera persona durante las partidas. Será una opción para Firefight que hará que todos los jugadores usen el modo en tercera persona. Asimismo, los jugadores podrán disfrutarla en sus creaciones del modo Forge.

"Es una forma divertida de jugar, tienes más conciencia. Puedes ver a tu Spartan. Es genial. A la gente le ha encantado y estoy ansioso por que todos puedan tenerlo en sus manos a finales de este año", comentó John Junyszek, administrador de la comunidad de 343i.

La compañía compartió un video donde muestra una versión en desarrollo de la función. Parte de la comunidad se mostró emocionada por esta nueva forma de jugar, mientras que algunos fans la criticaron pues creen que hace lucir el juego como Fortnite.

Experience a new way to play!



3rd Person Mode is coming to Halo Infinite this November 🔥 pic.twitter.com/WkDkGLx8fF