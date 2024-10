“Es momento de conquistar Fortnite”, Shaquille O’Neal llegó al Battle Royale con skins de superhéroe y DJ, ¿cómo conseguirlas?

Shaquille O’Neal, leyenda del basquetbol, es un apasionado de los videojuegos. Ha tenido su propio título de acción, así como colaboraciones con PlayStation y otras grandes compañías. Ahora, formó una alianza con Epic Games para convertirse en un personaje más de Fortnite. Así es, Shaq ya forma parte del universo del Battle Royale y de LEGO Fortnite, pues llegó a los títulos con skins de superhéroe y DJ.

Shaquille O’Neal se mostró muy emocionado por su llegada a Fortnite, pues cree que es una genial forma de demostrar su pasión por los videojuegos y también por la música. Así que invitó a la comunidad del Battle Royale a conseguir su contenido en la tienda del juego.

“Dominé la cancha, sacudí los estadios y ahora es el momento de conquistar Fortnite. Cada capítulo de mi carrera se ha tratado de romper límites y crear experiencias épicas a través del deporte, la música y el entretenimiento que unen a las personas. Entrar a Fortnite es una nueva y emocionante frontera para mí que me permite combinar mi amor por la música con la emoción de los juegos”, afirmó la celebridad.

Shaq llegó al juego con 2 skins: DJ Diesel y Shaq heroico, que se ofrecen a cambio de 1500 y 2000 PaVos, respectivamente. La primera ofrece el accesorio Mesa de mezclas de Shaq, mientras que la segunda incluye la mochila Escudo de Shaq heroico, el pico Puños de Shaq y la variante LEGO de la skin.

Asimismo, Epic Games ofrece accesorios como el pico Martill-O’Neal, el papel Mangas de Shaq y los gestos Tocadiscos y Bailecito de Shaq por 800, 500 y 300 monedas, respectivamente. Por último, hay un lote con todo el contenido que se vende por 3400 PaVos. Abajo puedes ver videos que muestran el contenido:

