Pocketpair por fin lanza Palworld para PS5 en Japón, pero sin explicar a qué se debió el misterioso retraso

El otrora exclusivo de Xbox en consolas Palworld recientemente se expandió a más plataformas con la versión de PlayStation 5. Sin embargo, no lo hizo sin algo de incertidumbre, pues suspendió de manera inesperada e indefinida la versión de PlayStation 5 para una región en particular, pero hoy por fin se lanzó, aunque no queda claro a qué se debió el retraso.

Pocketpair ha tenido un año muy interesante, pues lo comenzó con el estreno increíblemente popular de Palworld, pero irónicamente también robó la atención de Nintendo a tal grado que hace unas semanas la demandó. Se cree que a raíz de esta acción legal, Pocketpair frenó el estreno de Palworld para PlayStation 5 en Japón.

¿Por qué Palworld retrasó su estreno en Japón?

Sin embargo, la compañía responsable de la franquicia, Pocketpair, 10 días después, lanzó la demorada versión de PlayStation 5, lo que quiere decir que tras una corta espera los jugadores japoneses ya pueden disfrutarla.

Así lo dio a conocer la compañía japonesa a través de sus redes sociales, adjuntando una disculpa por la tardanza, aunque sin mencionar la razón precisa por la que el lanzamiento de la versión de PlayStation 5 se suspendió únicamente en Japón durante 10 días.

Se desconocen los motivos que retrasaron la versión de Palworld para PlayStation 5 en Japón

Asimismo, la compañía japonesa aprovechó para refrendar su compromiso que tiene con la versión de PlayStation 5, pues afirmó que continuará ofreciendo "actualizaciones emocionantes y de gran escala", aparentemente a la par de las demás versiones, con el fin de que "todos puedan disfrutar el juego aún más".

Es importante recordar que Pocketpair también acaba de anunciar que tiene planes para llegar a móviles y que lo hará por medio de la compañía surcoreana KRAFTON. Aparte, la incertidumbre en torno a la demanda interpuesta por Nintendo y The Pokémon Company no impidió que la compañía celebrara a lo grande con sus fans en Tokyo Game Show 2024.

Palworld está disponible en Acceso Anticipado en consolas Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este juego si visitas esta página.

