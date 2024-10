"Quédate tu remasterización", fans disgustados por polémica decisión de Sony dan la espalda a Horizon Zero Dawn Remastered

Sony ha mantenido un paso firme en su estrategia de lanzamientos en PC de sus otrora títulos exclusivos de PlayStation. Igualmente firme ha sido con una medida polémica que involucran estos ports y el próximo no se librará de ella.

El repudiado requerimiento de la cuenta de PlayStation Network (PSN) para jugar títulos de PlayStation en PC comenzó con Helldivers 2. Aunque los fans lograron revertir la decisión, todos los lanzamientos posteriores de Sony en PC lo han implementado.

Horizon Zero Dawn Remastered necesitará cuenta de PlayStation Network

Horizon Zero Dawn Remastered debutará el próximo 31 de octubre y un requisito indispensable es la cuenta de PlayStation Network tanto en Epic Games Store como en Steam; de lo contrario, no será posible jugarlo.

Como comentamos, los últimos títulos de Sony en PC requieren esta vinculación, por lo que no resulta sorpresivo que Horizon Zero Dawn Remastered también implemente esta medida, pero no por eso los jugadores ya la aceptaron.

Luego de que se confirmara que la cuenta es necesaria para jugar la aventura remasterizada de Aloy, muchos fans aprovecharon la plataforma de Valve para expresar su enojo, argumentando que es absurdo solicitar una cuenta de PlayStation Network para títulos que no tienen complemento multijugador o ni siquiera requieren conexión a Internet.

"Entonces $15 USD más sólo por el requerimiento de una cuenta PSN", expresó un jugador inconforme. "Así que quieren que les dé dinero, que les dé mi información... por diminutas gráficas mejoradas. Puedes quedarte con tu remasterización".

"Requerir PSN para juegos de PC para un solo jugador es una tontería y no hay excusas", comentó otro usuario disgustado.

El problema es todavía más grande si recordamos que hay regiones en las que PlayStation Network no tiene soporte, lo que significa que usuarios de PC en estos lugares no tendrán acceso a estos juegos.

El rechazo a esta nueva política de Sony ha sido tal que un usuario creó un mod para ignorar este requerimiento, aunque mejor decidió borrarlo para evitar problemas con Sony.

No podrás jugar Horizon Zero Dawn Remastered en PC sin cuenta de PlayStation Network

¿Cómo jugar Horizon Zero Dawn sin cuenta de PlayStation Network?

Si tú, como estos jugadores, también está inconforme con el requerimiento de la cuenta de PSN, debes saber que es posible jugar Horizon Zero Dawn, ya que al comprar Horizon Zero Dawn Remastered en Steam recibirás una copia de Horizon Zero Dawn: Complete Edition y, de acuerdo con su página, no requerirá cuenta de PlayStation Network para jugar. Eso sí, toma en cuenta que la versión que jugarás no tendrá las mejoras ni el contenido nuevo de la remasterización.

Quizá no sea la mejor solución, pero es la única, pues recordemos que la versión completa ya no está disponible ni en Steam ni en Epic Games Store; en otras palabras, ya no puede conseguirse individualmente, sino sólo al comprar Horizon Zero Dawn Remastered y esto último únicamente en Steam; en Epic Games Store no hay manera alguna de conseguir Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

