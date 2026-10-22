¿Eres fan de Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter y demás franquicias de Capcom? Si es así, entonces podrías estar en riesgo. Esta mañana, la compañía reveló que fue víctima de una importante filtración de datos luego de que alguien externo vulnerara sus sistemas y tuviera acceso a información vinculada con Capcom ID, su sistema de cuentas unificadas para juegos y servicios.

Por medio de un comunicado, Capcom ofreció disculpas a su comunidad, pues más de 11 millones de jugadores están en riesgo. También alertó sobre posibles estafas, así que recomendó a la comunidad está preparada para prevenir futuros fraudes que se puedan cometer con los datos filtrados.

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Más de 11 millones de cuentas de Capcom se vieron comprometidas en filtración de datos

A primera hora de la mañana, Capcom publicó un comunicado para informar sobre una filtración de datos que sufrió el pasado 19 de octubre. Explicó que alguien ajeno a la compañía tuvo acceso a los datos asociados a Capcom ID, su sistema de cuentas que resguarda información personal de sus jugadores.

Para ser exactos, 11.7 millones de cuentas de todo el mundo se vieron comprometidas. La persona que vulneró los sistemas del estudio tuvo acceso a registros de direcciones de correo electrónico y la dirección IP que los usuarios utilizaron en el último inicio de sesión. También se filtraron datos como la hora y la fecha de la creación de la cuenta, así como la información del último inicio de sesión.

Por si fuera poco, el atacante tuvo acceso a datos personales como fechas de nacimiento, género, país y más información, pero sólo de algunas cuentas. Capcom reportó que, hasta ahora, 196 cuentas sufrieron cambios no autorizados de contraseñas, por lo que sigue vigilando de cerca la situación.

La compañía recalcó que información sensible, como contraseñas y datos bancarios, no se filtró, así que los jugadores pueden estar tranquilos en ese sentido. Además, no espera afectaciones en el funcionamiento de sus juegos que usan el sistema de Capcom ID.

Por otro lado, la desarrolladora confirmó que ya reestableció las contraseñas que fueron modificadas sin autorización y que inició una investigación para tener claras todas las implicaciones de la filtración. Para ello, reportó el incidente al Departamento de policía de Osaka, en Japón.

A la vez, la Comisión de Protección de Datos Personales de Japón ya colabora en las investigaciones. Es importante recalcar que la filtración de datos afectó a cuentas de todo el mundo, por lo que es importante seguir las recomendaciones que hizo Capcom ante posibles estafas.

Capcom ya trabaja con las autoridades de Japón para investigar a fondo la filtración de datos

Capcom se disculpó y alertó sobre posibles estafas

Tras lo ocurrido, Capcom se disculpó con sus jugadores de todo el mundo y sus socios, pues sabe que esta situación pone en riesgo datos personales y puede ser el inicio de una ola de intentos de estafa. La compañía descartó que los usuarios de Capcom ID estén en riesgo directo por usar el mismo correo electrónico, pero alertó sobre posibles intentos de pishing con mensajes fraudulentos.

“Si recibe algún correo electrónico o mensaje sospechoso, tenga precaución y absténgase de acceder a las URL que contenga o de abrir los archivos adjuntos. Capcom se toma este asunto muy en serio y continuará con su investigación exhaustiva”, explicó el estudio.

La desarrolladora confirmó que ya atendió el problema de seguridad, pero no compartió detalles sobre cómo sucedió la filtración. Ahora, implementará más medidas de seguridad para prevenir situaciones similares en el futuro.

“En caso de que se identifiquen hechos adicionales que requieran divulgación, Capcom proporcionará actualizaciones de inmediato a través del sitio web oficial de la compañía y otros canales apropiados. Capcom desea expresar una vez más sus más sinceras disculpas a sus clientes y a todas las demás partes interesadas”, concluyó el estudio.

Capcom se disculpó con la comunidad tras el incidente

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