Hubo una época en la que las adaptaciones de videojuegos para cine y TV eran sinónimo de mala calidad y fracasos. La percepción cambió en años recientes gracias a proyectos exitosos como The Last of Us, Fallout y Resident Evil; sin embargo, de vez en cuando aún debutan películas que dejan mucho que desear. Tristemente, parece que Street Fighter entra en ese último grupo.

Para sorpresa de quizás pocas personas, la más reciente adaptación live-action de la franquicia japonesa tuvo muchas dificultades para convencer a los críticos profesionales, lo que provocó que recibiera muy malas reseñas. Eso sí, las opiniones de los fanáticos parecen ser notablemente más positivas.

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Street Fighter recibe una calificación de 46 en Metacritic

A pesar de ser un pilar del gaming en general, la franquicia de Capcom tuvo muy mala suerte en el cine. Al margen de la excelente película animada de 1994, las adaptaciones live-action son consideradas por muchos como algunas de las peores producciones basadas en un juego.

Había esperanza de que la nueva película de Street Fighter protagonizada por Callina Liang, Noah Centineo, Roman Reigns, Andrew Koji, Cody Rhodes y Mel Jarnson pusiera fin a esa racha negativa; sin embargo, los críticos profesionales ya la vieron y sus opiniones fueron contundentes.

El filme dirigido por Kitao Sakurai debutó con un mísero 28% de aprobación en una popular plataforma de reseñas, aunque ese número actualmente se sitúa en 41%. Una tendencia similar se observa en Metacritic, donde la película debutó con una calificación mediocre de sólo 46 puntos.

Es probable que ese porcentaje aumente o disminuya a medida que se publican las opiniones de más medios y creadores de contenido, pero el futuro luce oscuro para este proyecto de Paramount Pictures, Legendary Pictures, Capcom Entertainment y Legendary Entertainment.

Al dar un vistazo por la sección de reseñas, observaremos que la mayoría de los críticos elogian las escenas de acción, la representación de los personajes y las numerosas referencias a los videojuegos originales de Street Fighter; sin embargo, los comentarios negativos destacan un guion pobre, un ritmo desigual y protagonistas poco desarrollados.

El portal AwardsWatch fue contundente, y señaló que es “una película hecha para los accionistas, no para los cinéfilos”. También aseguró que es una “escoria mediocre a medio cocinar”. El medio The Guardian señaló que apenas es mejor que Mortal Kombat, mientras que Polygon dijo que es una de las cintas “más descuidadas, vergonzosas e incoherentes del año”.

Película live-action de Street Fighter debuta con una calificación mediocre de 46 en Metacritic

Fanáticos elogian la nueva película de Street Fighter

La película ya se estrenó en los cines de México, mientras que el lanzamiento mundial tendrá lugar el 16 de octubre de 2026. Esto quiere decir que en las próximas horas podremos conocer las opiniones del público general. ¿Acaso habrá una gran brecha entre las calificaciones de la audiencia y los críticos? Es altamente probable.

En redes sociales, algunos creadores de contenido y fans ya compartieron sus reseñas. Y contrario a lo que se observó entre los periodistas y medios profesionales, las reacciones de la comunidad fueron medianamente positivas.

“Sentí escalofríos al ver Street Fighter. La forma en que honran los movimientos de lucha de los personajes [es genial], y tiene más de 100 easter eggs como guiño a quienes crecimos con los juegos. Me hizo sonreír, y ¡Noah Centineo arrasó como Ken!”, dijo una fanática en X.

“Fue divertida. Que se inclinaran por lo ridículo fue una decisión inteligente, ¡y realmente no se sintió como una película de 2 horas! Pero me gustaría que algunos de los personajes hubieran tenido más tiempo en pantalla”, afirmó otro fan en Internet. “No me importa lo que digan los críticos: Street Fighter fue genial, y la pasé en grande”, comentó un tercero.

Está por verse si la cinta inspirada en la saga de Capcom logra sobrevivir en la taquilla y supera a su rival directo: Mortal Kombat 2, que terminó su recorrido en cartelera con una recaudación de $129 millones de dólares. Eso sí, existe la posibilidad de que haya un crossover entre ambas franquicias.

Tanto Street Fighter como Mortal Kombat 2 recibieron reseñas mixtas en sus respectivos estrenos

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