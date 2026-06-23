Fortnite está lleno de jugadores que aseguran tener reflejos imposibles, movimientos perfectos y la capacidad de superar cualquier reto. Sin embargo, muy pocos tienen la oportunidad de demostrarlo frente a toda una comunidad.

Eso es precisamente lo que busca Maruchan Flavor Rush con Top Runners Flavor Rush, una competencia especial diseñada para encontrar a los jugadores más rápidos dentro de una isla creada especialmente para poner a prueba su velocidad, precisión y capacidad de reacción.

La dinámica invita a los jugadores a perfeccionar sus recorridos una y otra vez para conseguir el mejor tiempo posible. Después, podrán compartir sus marcas en redes sociales etiquetando a @MaruchanMX, formando parte de una competencia que busca reunir a algunos de los corredores más habilidosos de la comunidad de Fortnite.

La actividad se llevará a cabo el próximo 25 de junio con un stream especial encabezado por DanyFishy, donde veremos a la comunidad competir por los mejores tiempos y luchar por un lugar entre los verdaderos Top Runners Flavor Rush. Lo mejor de todo es que los mejores tiempos se llevarán premios. Para ganar, únicamente debes jugar, registrar tu mejor tiempo y subirlo a redes sociales etiquetando a @MaruchanMX en redes sociales.

Los 5 mejores tiempos registrados durante el evento final recibirán un kit especial de Maruchan Flavor Rush, convirtiendo sus habilidades dentro del juego en recompensas reales.

¿Cómo jugar la experiencia de Maruchan Flavor Rush en Fortnite?

Participar es muy sencillo:

Inicia Fortnite. Dirígete al menú de búsqueda de islas. Introduce el código 2446-8273-7925. Entra a la isla de Maruchan Flavor Rush. Completa el recorrido e intenta conseguir el mejor tiempo posible. Comparte una captura de pantalla de tu récord en redes sociales etiquetando a @MaruchanMX.

La clave está en seguir practicando. Puedes intentar el recorrido tantas veces como quieras para mejorar tu marca y prepararte para la competencia final.

¿Tienes lo necesario para convertirte en el más rápido?

Parte del atractivo de Fortnite siempre ha sido la posibilidad de demostrar habilidad frente a otros jugadores. Maruchan Flavor Rush toma esa idea y la convierte en una competencia donde cada segundo cuenta.

Así que ya lo sabes: entra a la isla, perfecciona tu recorrido y prepárate para demostrar que eres uno de los jugadores más rápidos de la comunidad. La meta está clara. Ahora sólo falta descubrir quién será capaz de llegar primero.

Y tú, ¿estás listo para participar en este stream? ¡Cuéntanos en los comentarios.