La actual generación de XBOX es un desastre comercial y ni siquiera pudo destacar en su propia casa: Estados Unidos. El par de consolas, XBOX Series X|S, tuvieron un arranque prometedor, pero las malas decisiones y las tendencias pegaron fuerte.

Hoy, Microsoft está en la previa al lanzamiento de una nueva generación, Project Helix, con un negocio de videojuegos que tiene mala salud.

Más allá de lo que se dice, los números no mienten y una encuesta reciente mostró la precaria situación de las consolas actuales, al grado de que hay más jugadores en XBOX One, su sistema de anterior generación.

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Encuesta expone la difícil situación de XBOX Series X|S en EUA

XBOX no la está pasando bien en casa y su realidad es muy diferente a la que vivió la marca durante la era del XBOX 360, la consola más exitosa de Microsoft hasta el momento.

Una encuesta de Statista (vía Windows Central) preguntó a 3200 jugadores de EUA sobre sus consolas favoritas para jugar en la actualidad.

Los datos revelan la preferencia que hay en el país norteamericano por las consolas de PlayStation. PS5 es la más popular, seguida por PS4 y todavía hay algunos que juegan en PS3. Luego está Nintendo con sus monstruos de mercado Switch y Switch 2 e incluso con el legado que mantienen Wii, Wii U, así como DS y 3DS.

Al final está Microsoft con sus 3 últimas consolas, pero el dato que llama la atención es que XBOX One aventaja, por muy poco, a XBOX Series X|S.

Las consolas donde más juegan los usuarios de Estados Unidos - Imagen: Statista

¿Project Helix logrará la remontada?

Todo está dicho para la actual generación de XBOX. Aunque Microsoft mantendrá la excelente experiencia de usuarios y muchos de los juegos del momento saldrán en Series X|S, la situación en el mercado es irreversible y más con los recientes aumentos de precio.

La compañía ya mira hacia el futuro y con el liderazgo de Asha Sharma apostarán por el hardware como centro de su nueva era. Project Helix será un sistema que combinará la experiencia de consola con PC.

Sin embargo, puede que la marca requiera apoyo de otros pilares, como el juego en la nube. Especialistas advierten que las nuevas consolas de Sony y Microsoft costarán mínimo $1000 dólares y recientemente Asha Sharma presumió la llegada de la app de XBOX a las pantallas Hisense, así como a los dispositivos con sistema operativo VIDAA.

La siguiente generación de XBOX será un reto, incluso financiero, pues actualmente Microsoft pierde $150 dólares con cada unidad de XBOX Series X|S que se vende.

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