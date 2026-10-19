Cuando pensamos en streamers con mala fama, Asmongold llega de inmediato a nuestra mente. El influencer está lejos de ser una figura especialmente conocida en la comunidad hispana, pero es muy popular en su natal Estados Unidos y poco a poco empieza a ganar relevancia en Latinoamérica por todas sus polémicas. ¿Su controversia más reciente? Su pésima higiene.

En efecto, Zachariah Hoyt también es famoso por sus hábitos muy cuestionables de cuidado personal. Es ampliamente sabido que se baña con poca regularidad y que no suele ordenar su habitación, la cual está llena de cucarachas. Recientemente, el creador de contenido se sinceró sobre la pérdida de sus dientes.

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El streamer Asmongold explica cómo perdió sus “dientes podridos”

Asmongold empezó su carrera en Twitch como streamer de World of Warcraft y otros MMORPG, pero en años recientes diversificó su contenido y ahora es más conocido por sus transmisiones en vivo en las que comparte sus controversiales opiniones políticas sobre la industria de los videojuegos y la sociedad en general.

Y sí, el influencer de 36 años también es famoso por su mala higiene y poco cuidado personal. Este año reveló que su dieta diaria consiste en comer carne seca, dulces, comida rápida y soda. Esas malas costumbres le provocaron numerosos problemas dentales a lo largo de los últimos meses.

En abril de 2026, Asmongold afirmó que tuvo que gastar $7000 USD para ir al dentista y reparar sus “dientes podridos”, pues llegó un punto en el que podía saborear las caries cada vez que mordía cualquier alimento. Y sí, ya perdió un par de dientes en consecuencia.

Ahora, Zachariah Hoyt habló con honestidad sobre el tema y explicó cómo su dentadura llegó a estar en tan mal estado. En lugar de culpar a su genética u otras circunstancias externas, el creador de contenido, quien se opone a la cultura “woke” en los videojuegos, reconoció que nunca se molestó en cepillar sus dientes. Además, sus problemas se intensificaron debido a su tendencia a consumir muchos refrescos al día.

“Muchos miembros de mi familia tienen mala dentadura. Pero, ¿quieren saber la verdadera razón por la que perdí todos mis dientes? ¿El motivo real por la que se me rompieron tantos?”, preguntó el streamer durante una transmisión mientras tomaba un sorbo de soda.

“No me cepillaba los dientes, además de que bebía mucha soda porque me encantaban los dulces y porque tenía una dieta poco saludable. Por eso ni siquiera me esforzaba lo más mínimo. Ni siquiera me cepillaba los dientes cuando estaba en la secundaria”, confesó Asmongold enfrente de miles de espectadores.

El streamer afirma que ni siquiera se molestaba en cepillarse los dientes durante su etapa como estudiante; y claro, sus hábitos permanecieron durante los últimos años. Al menos, el influencer de Estados Unidos reconoce que sus múltiples y serios problemas dentales son culpa suya, y aseguró que las personas que no pueden admitir sus errores son “tontas”.

Asmongold confiesa que no se lava los dientes, lo que le provoca muchos problemas dentales

Asmongold reconoce que tiene muy malos hábitos de higiene

Por supuesto, no es la primera vez que Asmongold habla sobre su estilo de vida. Estas declaraciones llegan pocos meses después de que el streamer, quien tiene miles de seguidores, explicara que perdió una de sus muelas, lo que terminó por cambiar la estructura de su rostro.

En aquel entonces, el creador de contenido se comparó con una rata debido a que únicamente podía comer con los dientes delanteros. “Moraleja: cepíllate los dientes. No quieres terminar así”, advirtió a sus fanáticos. Tristemente, su dentadura no es el único de sus problemas.

En septiembre de este año, Asmongold reconoció que llevaba un mes completo sin ducharse, a pesar de que su novia Kaise le animaba a cuidar más su higiene personal. En esa misma transmisión en vivo, confesó que sólo se baña cuando su pareja viene a visitarlo.

“No me gusta ducharme (…) Pero ahora, supongo que [Kaise] me visitará pronto, y tendré que ducharme otra vez. No tengo permitido [verla] sin bañarme. Pero si no está aquí, entonces puedo hacer lo que quiera”, comentó el gamer y creador de contenido. En otra ocasión, reveló que su récord es de 3 meses y medio sin tomar una ducha.

A pesar de tener novia, Asmongold sigue sin cuidar su higiene personal y confiesa que no toma duchas

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que Asmongold debería cuidar más su salud?

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