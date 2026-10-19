Lo sabemos, muchos queremos ver a los famosos agarrarse a golpes en un ring de box. Algunas producciones, como Celebrity Deathmatch de MTV lo hicieron desde la ficción, pero en la era del streaming Ibai Llanos lo hizo realidad con las figuras más famosas de la creación de contenido.

La Velada del Año, evento de box amateur creado por el streamer español, se convirtió en años recientes en uno de los shows más vistos por las nuevas generaciones y no hay otro camino más que hacia arriba y adelante en cuestión de exposición y éxito.

Hoy, se anunció que Ibai Llanos y Netflix alcanzaron un acuerdo para que la velada de box se transmita en exclusiva por la plataforma en sus ediciones 2027, 2028 y 2029. ¿El streamer vendió el evento? ¿Cuáles son los detalles del trato? Te contamos a continuación.

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Ibai Llanos confirma que no vendió La Velada del Año a Netflix

En un nuevo video en su canal de Twitch, Ibai Llanos anunció que cerró un trato con Netflix para la transmisión exclusiva de La Velada del Año de 2027 a 2029 con opción a un año más si los resultados lo justifican.

El streamer español aseguró que no vendió el evento como tal, ni su marca, sino los derechos de retransmisión para que los combates se vean en exclusiva en la plataforma de streaming a partir del próximo año.

Al respecto, Ibai Llanos reveló que Netflix invertirá en la producción del evento, así como en la publicidad de los combates y los artistas que formarán parte de cada edición, esto con el objetivo de llevar La Velada del Año a un nuevo nivel de éxito y popularidad.

Asimismo, el streamer español aclaró que no todo el contenido de La Velada del Año será exclusivo de Netflix, pues la presentación del evento, los pesajes y las entrevistas con cada peleador se transmitirán en sus canales de Twitch y YouTube tal como sucede desde el inicio del proyecto.

La Velada del Año x Netflix. Historia.



2027

2028

2029 pic.twitter.com/bQa6D5QsOz — Ibai (@IbaiLlanos) October 19, 2026

¿Netflix hará cambios en el contenido y formato de La Velada del Año?

Posteriormente, Ibai Llanos reveló que tuvo ofertas de exclusividad muy grandes desde la segunda edición del evento e incluso Kick ofreció el triple de lo que Netflix puso sobre la mesa.

Sin embargo, el popular streamer señaló que el alcance de Netflix y el público al que apunta son un factor importante, pues los combates de box se transmitirán en los 194 países donde la plataforma tiene presencia.

Asimismo, mencionó que la garantía de libertad creativa fue un aliciente para que decidiera firmar con la plataforma de streaming. Esto significa que no habrá cambios en el formato, ni en el contenido:

“Los de Netflix me lo decían: la mayor cagada que podemos hacer es que la gente sienta que ha llegado Netflix a cambiar las cosas. No hay que cambiar nada. Lo que tiene que hacer Netflix es acompañarnos en el camino y ayudarnos a que esto sea todavía más grande. Ayudarnos económicamente y a nivel de marketing, que son 2 cosas que Netflix hace muy bien. Tienen 2 cosas muy importantes en la vida: dinero y son muy listos. Para nosotros esto era clave, porque de por sí ya nos iba muy bien”.

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