Cuando pensamos en los videojuegos más controversiales de la década, Dragon Age: The Veilguard llega de inmediato a nuestra mente. Está lejos de ser un mal título o una completa catástrofe, pero es innegable que simplemente no resonó con un gran sector de los fans y el público general. Aun así, un antiguo desarrollador salió a la defensa de este proyecto divisivo.

La intervención del veterano de BioWare llega en el momento oportuno, pues esta semana se informó que el estudio desarrollador cerrará sus puertas y que su próximo proyecto, Mass Effect 5, será cancelado. Muchos achacaron el fin de la compañía al fracaso de su último juego.

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James Ohlen defiende Dragon Age: The Veilguard de las críticas negativas

Tristemente, Dragon Age: The Veilguard se quedó muy por detrás de las expectativas en todos los frentes. Más allá de los aspectos jugables y la narrativa, gran parte de la conversación se enfocó en los supuestos aspectos “woke” que estaban presentes en toda la experiencia.

Al final, el RPG de 2024 fue considerado un fracaso. Es lógico que muchas personas lo culpen del cierre de BioWare y la cancelación del nuevo Mass Effect; sin embargo, un exdesarrollador del estudio salió a la defensa del polémico y criticado videojuego de rol y las personas que trabajan en él.

En una publicación en su cuenta personal de X, James Ohlen, quien estuvo involucrado en la producción de Dragon Age: Origins y se desempeñó como director creativo de Baldur’s Gate 1 y 2, explica que el equipo ni siquiera fue responsable de algunos de los aspectos más controversiales de la última entrega de la franquicia de Electronic Arts.

“La mayoría de las personas en un equipo del tamaño de Veilguard tenían poca o ninguna influencia en las cosas que no te gustaban. Hasta el final, BioWare todavía contaba con mucha gente que trabajaba en los juegos que tanto te gustaban”, comentó el antiguo desarrollador de BioWare.

Con respecto a los aspectos “woke” o “progre” de Dragon Age: The Veilguard, James Ohlen afirma que él también tiene sus “reservas con el entretenimiento moderno”, y afirma que se opone a la idea de que los mensajes políticos representen un obstáculo al momento de crear una buena narrativa; sin embargo, afirma que es posible apreciar un juego y el talento que hay detrás, independientemente de la ideología de las personas.

“Lo que trato de decir es que es posible sostener opiniones que no encajan perfectamente en el campamento político de nadie, y amar y respetar a las personas con las que no estás de acuerdo. Las personas son complicadas. Eso incluye a las personas que hacen los juegos que amas u odias”, comentó.

Exdesarrollador de BioWare sale a la defensa del controversial Dragon Age: The Veilguard

El fracaso de Dragon Age: The Veilguard

Tras un desarrollo complicado, Dragon Age: The Veilguard finalmente llegó a las tiendas en octubre de 2024. Aunque tuvo una recepción mayormente positiva por parte de la crítica e incluso consiguió una calificación nada despreciable de 82 en Metacritic, la comunidad dejó ver su descontento de inmediato por algunas decisiones de diseño y narrativa.

Claro está, muchas de las reseñas menos favorables formaron parte de una campaña de review bombing, orquestada por personas que ni siquiera se molestaron en darle una oportunidad al RPG. La situación fue tan grave que Metacritic se vio en la necesidad de publicar un comunicado especial para aclarar la polémica.

Independientemente de la recepción crítica, Dragon Age: The Veilguard se quedó corto en lo más importante: las ventas. A principios de 2025, Electronic Arts confirmó que el RPG no cumplió con las expectativas comerciales, e incluso un directivo achacó el fracaso a la ausencia de un aspecto multijugador.

Lo anterior es un punto importante, pues se sabe que EA obligó a los desarrolladores de BioWare a cambiar la experiencia single-player a una propuesta de juego como servicio. Al final, la compañía optó una vez más por una aventura para un jugador, pero los creativos tuvieron que realizar los ajustes a contrarreloj.

Jugadores culpan al fracaso de Dragon Age: The Veilguard, el último proyecto del estudio, por el cierre de BioWare

Pero cuéntanos, ¿crees que el RPG merecía tantas críticas? ¿Consideras que este fracaso es el culpable del cierre de BioWare? Déjanos leerte en los comentarios.

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