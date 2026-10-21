Las malas noticias siguen en la industria de los videojuegos y hace unos momentos se confirmó la caída de uno de los grandes. BioWare, estudio que alcanzó la cima con sus juegos de rol, cerrará para siempre.

Electronic Arts tomó decisiones importantes tras el cierre de la adquisición por $55 mil millones de dólares que incluye dinero del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners.

Com suele suceder en este tipo de operaciones, hay despidos, y además del cierre del legendario estudio, también cientos de trabajadores se quedaron sin empleo.

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BioWare cierra sus puertas tras 31 años; EA anunció el cierre del estudio. ¿Qué pasará con el nuevo Mass Effect?

Una de las grandes historias del gaming, aunque también de las más dramáticas, llegó a su fin. Un reporte de Jason Schreier de Bloomberg reveló las decisiones que tomó EA hace unos momentos y una de ellas es el cierre de BioWare.

El estudio, fundado en 1995, pasó a ser propiedad de EA en 2007 y logró relevancia mundial con las entregas de Mass Effect y Dragon Age, juegos de rol de ciencia ficción y fantasia medieval que vendieron millones de copias y conquistaron a los jugadores.

El reporte señala el envío de un comunicado interno en EA donde David Tinson, director de operaciones, y Cam Weber, director de estudios, informan al personal que, tras meses de analizar el negocio, tomaron la decisión de cerrar BioWare y cancelar el desarrollo de la nueva entrega de Mass Effect.

Los directivos señalan que se enfocarán en sus franquicias deportivas, que siguen siendo exitosas, así como en Apex Legends, Battlefield, Star Wars Jedi y un nuevo juego de Iron Man. Al respecto, el comunicado dice: “en todo nuestro portafolio, estamos tomando decisiones deliberadas para alinear talento e inversiones donde vemos mayores oportunidades para los jugadores y el crecimiento a largo plazo”.

Finalmente, la compañía informó que la ronda de despidos alcanzó a más de 400 trabajadores.

La caída de BioWare

Tras lograr el éxito en la industria con la trilogía de Mass Effect y los lanzamientos de Dragon Age, BioWare enfrentó problemas debido a sus tropiezos.

El primero de ellos fue Mass Effect: Andromeda, juego del que se esperaba mucho, tanto en calidad como en ventas, pero que debutó con calificaciones mediocres y muchos errores de programación que sellaron su destino.

Luego, el estudio lanzó, pese a una serie de problemas internos y malas decisiones, Anthem, un juego como servicio que fracasó de inmediato y que cerró sus servidores 6 años después manteniendo un mínimo irrelevante de jugadores.

En medio de la incertidumbre, BioWare desarrolló y lanzó Dragon Age: The Veilguard que fue un fracaso comercial y se anticipó que se jugaría su supervivencia con la nueva entrega de Mass Effect, pero esto ya no sucederá. El estudio cerró y el juego fue cancelado.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀



Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021

¿Cuáles fueron los juegos que lanzó BioWare?

Desde 1995 hasta 2026, el estudio canadiense lanzó los siguientes videojuegos. Algunos considerados entre los mejores de todos los tiempos:

Shattered Steel (1996)

Baldur’s Gate (1998)

Baldur’s Gate: Tales of the Sword Coast (1999)

MDK2 (2000)

Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (2000)

Baldur’s Gate II: Throne of Bhaal (2001)

Neverwinter Nights (2002)

Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide (2003)

Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark (2003)

Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

Jade Empire (2005)

Mass Effect (2007)

Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood (2008)

Mass Effect Galaxy (2009)

Dragon Age: Origins (2009)

Mass Effect 2 (2010)

Dragon Age: Origins – Awakening (2010)

Dragon Age II (2011)

Dragon Age Legends (2011)

Star Wars: The Old Republic (2011)

Mass Effect 3 (2012)

Dragon Age: Inquisition (2014)

Mass Effect: Andromeda (2017)

Anthem (2019)

Mass Effect Legendary Edition (2021)

Dragon Age: The Veilguard (2024)

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