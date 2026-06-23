Dragon Ball Xenoverse 3 tiene la difícil misión de expandir la célebre franquicia sin la guía directa de Akira Toriyama. Bandai Namco y Dimps quiere demostrar que van por buen camino, así que liberaron un nuevo trailer del título con detalles sobre su mundo, sus personajes y las mecánicas que incorporarán a la serie de juegos de peleas.

Además de ofrecernos un vistazo a West City, los estudios confirmaron que viejos conocidos estarán de regreso y formarán parte de la historia. Los fanáticos también se encontrarán con nuevos rostros, pues Bandai Namco introducirá a varios personajes originales a la franquicia.

De hecho, en el más reciente trailer confirmó la presencia de Bulma y Gamma 1, y también nos dio un vistazo a 4 nuevos personajes de Dragon Ball Xenoverse 3: Brett, Lilica, ROM y Tap.

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Un vistazo a West City y a los personajes de Dragon Ball Xenoverse 3

Bandai Namco recordó a los fanáticos de Goku y compañía que Dragon Ball Xenoverse 3 será una nueva aventura y una experiencia diferente que estará basada en el legado de toda la franquicia. El sello de Akira Toriyama seguirá presente en cada personaje y en West City, el mundo del título que fue imaginado por el aclamado mangaka.

West City promete ser un lugar fascinante por explorar, en el que los jugadores podrán conocer nuevas historias del universo de Dragon Ball. El lugar estará poblado por icónicos personajes que formarán parte de la trama principal. El reciente trailer confirma que Bulma y Gamma 1 serán quienes darán la bienvenida a los fans a este nuevo mundo ambientado en el año 1000.

Los jugadores se unirán al Great Saiya Squad y podrán visitar todo tipo de locaciones en West City, incluyendo su universidad. En su camino se encontrará a nuevos personajes como Brett, quien acompañará al protagonista en su aventura.

El trailer también presenta a Lilica y ROM, quienes tendrán un rol importante en la historia y, al parecer, serán el interés amoroso de Brett. Por último, se muestra a Tap, un saiyajin con actitud rebelde que meterá a los jugadores en problemas.

Personajes clásicos como Krillin, Piccolo, Vegeta, Trunks del futuro y Ten Shin Han también aparecen en el avance, que puedes ver a continuación:

¿Qué novedades ofrecerá el juego de peleas y cuándo debutará?

Dragon Ball Xenoverse 3 conservará los emocionantes combates y la acción de esta subserie de la franquicia, pero los mezclará con elementos de rol y una fuerte apuesta por la narrativa. De acuerdo con Bandai Namco, será "un viaje inolvidable a través de un nuevo universo vibrante" lleno de un elenco muy diverso de personajes.

El sistema de combate se expandirá con nuevas formas de luchar y aprovechar las habilidades clásicas de los guerreros más icónicos de la saga. Dimps quiere que las decisiones de los jugadores realmente importen, así que tendrán “diferentes opciones para inclinar la balanza a su favor”, dependiendo la raza de su personaje.

Dragon Ball Xenoverse 3 promete ser una evolución de la franquicia de peleas

Los desarrolladores confirmaron que los Saiyajin podrán usar todo su potencial y sus habilidades, mientras que los terrícolas ofrecerán un estilo de juego totalmente diferente. Una de las novedades será el sistema Soul Assist, que permitirá ejecutar un poderoso ataque combinado con un aliado.

Los jugadores también deberán dominar Soul Switch, una mecánica nueva que dejará a los jugadores aprovechar “el poder del alma” de un personaje en especifico de Dragon Ball. Dragon Ball Xenoverse 3 está en desarrollo para PS5, Xbox Series X|S y PC. Sus desarrolladores no compartieron nuevos detalles de su lanzamiento, así que su fecha de estreno aún es un misterio.

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