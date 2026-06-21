Toyotaro, sucesor de Akira Toriyama y encargado del futuro del manga de Dragon Ball Super, sorprendió a los fans de Goku con una ilustración llena de nostalgia. Esta imagen forma parte de la sección mensual de artista, quien conmemora su ilustración número 100 con una imagen de Goku basada en un dibujo del maestro Toriyama.

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Ni Goku se salva del paso del tiempo

La imagen de Goku anciano retrata al sayajin con señales de envejecimiento típicas, como canas, algunas arrugas, un gran bigote y un bastón al puro estilo del Maestro Roshi. A pesar de que Goku envejeció, podemos ver que el humano más fuerte aún conserva su entusiasmo, su peinado en puntas característico y un cuerpo musculoso.

La ilustración de Toyotaro está inspirada en un boceto de Akira Toriyama realizado por el autor en 1989 para el libro Dragon Ball Z Anime Special. En aquel entonces, el manga se encontraba aún en publicación y Toriyama pensó que sería gracioso pensar en cómo se vería Goku si llegaba a viejo. Recordemos que la comedia era el fuerte de Akira Toriyama, como lo pudimos ver en Dragon Ball y Dr. Slump, sus trabajos más populares.

Akira Toriyama decidió agregar algunas palabras para reflexionar sobre el futuro de Dragon Ball Z. En la imagen de 1989 se puede leer: “¿Cuándo terminará Dragon Ball? ¿Qué pasará después? Ni yo mismo lo sé realmente, quizá algún día Goku se parezca a este anciano“. Estas líneas cobran peso actualmente tras la muerte del autor, que, aunque ya no está presente, el legado de Goku parece estar lejos de terminar.

Para darle más impacto a la nueva imagen y rendirle un homenaje al recuerdo de Toriyama, su discípulo, Toyotaro, citó el texto original. La diferencia es que, al final, lo celebra diciendo: “37 años después, en 2026, Dragon Ball aún no ha terminado”.

¿Qué te parecen estas ilustraciones? ¿Sentiste un golpe de nostalgia? No olvides compartir tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre las novedades de Dragon Ball, puedes seguir este enlace.

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