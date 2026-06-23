Dragon Ball Xenoverse 3, conocido originalmente como Project Age 1000, promete ser uno de los videojuegos más grandes y ambiciosos en la historia reciente de la franquicia. Si bien su debut aún luce distante, recientemente los desarrolladores compartieron muchos detalles sobre la forma en que se dividirá el contenido de esta nueva entrega.

A diferencia de Sparking! ZERO y sus precuelas de la saga Budokai Tenkaichi, la subserie desarrollada por Dimps se caracteriza por sus componentes de rol y alto grado de personalización, que permite a los jugadores modificar tanto el aspecto como las habilidades de sus avatares.

Es bueno saber que Dragon Ball Xenoverse 3 mantendrá la misma filosofía, pero ¿los fans pueden esperar mucho contenido single-player o gran parte de la aventura se inclinará hacia los componentes multijugador? Los seguidores de la franquicia estarán contentos de conocer que esta secuela será una experiencia muy equilibrada.

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Dragon Ball Xenoverse 3 tendrá una campaña narrativa y modos multijugador

Durante el Summer Game Fest 2026, Bandai Namco realizó una presentación del nuevo título de la franquicia. Múltiples medios de comunicación se dieron cita para hablar con los responsables del proyecto, y de esta manera salió a la luz mucha información relevante.

Durante una entrevista para Wccftech, el productor Masayuki Hirano profundizó en la filosofía de diseño detrás de Dragon Ball Xenoverse 3. En un momento de la conversación, se le cuestionó cuál será la importancia de los apartados multijugador en la nueva entrega.

“Diría que existe una división muy equilibrada, prácticamente 50/50, entre la experiencia narrativa para un jugador y el componente online. Xenoverse ocupa un lugar muy particular dentro de la industria porque cuenta con una campaña sólida y atractiva, pero al mismo tiempo funciona como un enorme sandbox en línea para disfrutar con amigos.”, comentó el creativo.

Inmediatamente después, Masayuki Hirano recalca que el modo historia está diseñado estructuralmente como una experiencia para un solo jugador, tal como sucedía en las entregas anteriores de la serie de Dimps y Bandai Namco. Según el desarrollador, la campaña narrativa mostrará la dinámica que existe entre los miembros de la Patrulla del Tiempo y el viaje único del avatar protagonista.

Eso sí, el productor promete que Dragon Ball Xenoverse 3 también incluirá un enorme conjunto de misiones cooperativas y competitivas que están diseñadas específicamente para el entorno online y que pretenden enriquecer la experiencia.

El modo multijugador online de Dragon Ball Xenoverse 3 tendrá misiones cooperativas, funciones expandidas y mucho más

Dragon Ball Xenoverse 3 ofrece 30 horas de contenido single-player

El componente multijugador es un pilar del paquete, y se espera que los jugadores pasen una gran parte de su tiempo en el contenido online. Masayuki Hirano prometió que el equipo amplió las funciones sociales con la meta de ofrecer más opciones a los jugadores y un entorno interactivo en el que puedan interactuar con sus compañeros.

Adicionalmente, Dragon Ball Xenoverse 3 ofrecerá misiones muy difíciles en el endgame. Según el productor, los desarrolladores diseñaron “desafíos brutales” que están pensados para los jugadores más avanzados y que presentan enemigos de alto nivel y con una IA mejorada. De igual forma, asegura que los jefes utilizan patrones de ataque únicos.

El trabajador de Bandai Namco asegura que planean expandir el modo multijugador con actualizaciones, por lo que abordarán el componente online como su fuera un mundo viviente y en constante cambio. Los desarrolladores ya preparan una hora de ruta postlanzamiento con recompensas, eventos de comunidad, parches y mucho más.

Afortunadamente, los fanáticos que quieran una experiencia single-player también tendrán mucho contenido por explorar. Durante la entrevista, Hirano puntualizó que la campaña tiene una duración aproximada de entre 20 y 30 horas, según el ritmo con el que el jugador decida enfrentarse a las misiones principales.

La campaña single-player de Dragon Ball Xenoverse 3 podría durar hasta 30 horas

Dragon Ball Xenoverse 3 llegará en exclusiva para PC, XBOX Series X|S y PlayStation 5 en 2027, aunque aún carece de una fecha de lanzamiento oficial. Los desarrolladores acaban de lanzar un trailer que muestran el regreso de personajes muy queridos por los fans, como Gamma 1 y Bulma.

Pero dinos, ¿te entusiasma esta nueva entrega? ¿Crees que cumplirá con las expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

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