The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de los juegos más importantes de la historia de Nintendo y de la industria de los videojuegos, así que cualquier novedad sobre su remake despierta el interés de los fans. Esta vez, llama la atención un dato relacionado con su tamaño y permite dimensionar cuánto han cambiado los videojuegos desde el lanzamiento del título original.

De acuerdo con información compartida en la eShop, el remake requerirá un espacio que contrasta muchísimo con el tamaño del juego original para Nintendo 64.

Ocarina of Time pasará de 32 MB a 27 GB

Cuando The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegó a Nintendo 64, su tamaño de sólo 32 MB lo convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía para aquella generación.

Ahora, y con un tamaño aproximado de 27 GB, la diferencia es enorme: la nueva versión necesitará 800 veces más espacio de almacenamiento que el clásico que debutó en 1998.

Recordemos que, en ese entonces, conseguir una aventura de semejante escala en un cartucho era un logro técnico importante.

Ocarina of Time será el Zelda más pesado hasta la fecha

El tamaño de The Legend of Zelda: Ocarina of Time lo colocará por encima de otras entregas importantes de la franquicia. Como referencia, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ocupa alrededor de 13.4 GB en Nintendo Switch y 24.1 GB en su versión para Nintendo Switch 2, mientras que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom requiere cerca de 20.1 GB en la nueva consola.

La diferencia es importante y da una idea de la escala de esta nueva versión. No obstante, el tamaño de los archivos no significa automáticamente que haya más contenido: también puede responder a recursos gráficos renovados, secuencias cinematográficas, voces y música de más calidad.

Por su parte, Nintendo confirmó que el remake reconstruirá la aventura desde sus cimientos, con gráficos completamente renovados, escenas con voces, diálogos ampliados y música sinfónica orquestal. También incorporará controles modernizados para el movimiento y la cámara, con el objetivo de adaptar el clásico a las expectativas actuales.

Prepárate para volver a Hyrule

El regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time representa una oportunidad para revivir una de las aventuras más influyentes de la industria con una presentación renovada, y lo mejor es que falta muy poco para ponerle las manos encima.

Te recordamos que los 27 GB corresponden al tamaño estimado por Nintendo y podrían cambiar antes o después de su lanzamiento en exclusiva para Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre.

¿Crees que un remake de este tamaño estará a la altura de uno de los juegos más queridos de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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