Éste es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 2 para el resto de 2026 e inicios de 2027Por Dan Villalobos el
Prepárate para lo que viene en camino a la nueva híbrida de la Gran N
Nintendo Switch 2 sigue consolidándose como una de las plataformas más exitosas del momento y se está preparando para recibir varios estrenos importantes. Debido a esto, la consola buscará ser protagonista en lo que queda de 2026 e inicios de 2027.
Como seguramente recordarás, los seguidores de Nintendo recibieron varias entregas importantes en los últimos meses, entre las que destacaron Star Fox, Splatoon Raiders, Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition y Orbitals, entre otros.
Ahora, el panorama es mucho más alentador, y el futuro cercano pinta muy bien para la comunidad. Por eso, te preparamos un calendario con los principales estrenos que llegarán a Nintendo Switch 2 (y algunos al primer Switch) en los próximos meses. ¡Toma nota!
¿Cuáles son los principales lanzamientos confirmados para Nintendo Switch 2?
Te compartimos una lista con los juegos que están anunciados para lo que resta de 2026 e inicios de 2027:
- Fire Emblem: Fortune’s Weave – 17 de septiembre
- LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche - 18 de septiembre
- DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition - 24 de septiembre
- EA SPORTS FC 27 - 25 de septiembre
- Onimusha: Way of the Sword - 25 de septiembre
- Star Fox (contenido nuevo) - 29 de septiembre
- The Witcher III: Wild Hunt Remaster - 29 de septiembre
- Rayman Legends Retold - 1 de octubre
- Octopath Traveler - 1 de octubre
- Octopath Traveler II - 1 de octubre
- Disney Epic Mickey: Rebrushed - 6 de octubre
- KINGDOM HEARTS Collection [I~III] - 8 de octubre
- The Crew Motorfest - 8 de octubre
- Hell is Us - 8 de octubre
- Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen - 9 de octubre
- It Takes Two - 15 de octubre
- Castlevania: Belmont’s Curse - 15 de octubre
- Resident Evil 2 - 16 de octubre
- Resident Evil 3 - 16 de octubre
- Resident Evil 4 - 16 de octubre
- Beyond The Dark: Nightwatch - 22 de octubre
- Nintendo Switch Sports Resort - 22 de octubre
- FINAL FANTASY RESONANCE - 22 de octubre
- FATAL FURY: City of the Wolves - 22 de octubre
- Call of Duty: Modern Warfare 4 - 23 de octubre
- Minecraft - 27 de octubre
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 5 de noviembre
- Marvel’s Guardians of the Galaxy - 5 de noviembre
- Stellar Blade Complete Edition - 5 de noviembre
- Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy - 12 de noviembre
- HELA – 1 de diciembre
- Dragon Quest Monsters: The Withered World - 3 de diciembre
- Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition - 3 de diciembre
- Monster Hunter Wilds - 4 de diciembre
- Professor Layton and the New World of Steam - 10 de diciembre
- Palia - Diciembre de 2026
- Pokopia (Expansion Parte 2) - Finales de 2026
- Lords of the Fallen II - Otoño 2026
- DayZ - 2026
- 007 First Light - Finales de 2026
- Metroid Ravenous – 28 de enero de 2027
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis - 12 de febrero de 2027
- Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition - 25 de febrero de 2027
- FINAL FANTASY VII REVELATION - 8 de abril de 2027
- Persona 4 Revival - 20 de mayo de 2027
- Mega Man: Dual Override - Primavera de 2027
- Far Cry 3 Classic Edition - Primavera de 2027
- Kirby and the World Beyond - Primavera de 2027
- Persona 6 - 2027
- Kingdom Hearts IV - 2027
- Xenoblade Genesis - 2027
- Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - 2027
- Onyx: The Dark Grip - 2027
Como ves, hay varias opciones atractivas para los usuarios de la más reciente consola híbrida, aunque también se espera que se anuncien más propuestas que completen algunos vacíos en el calendario.
¿Cuáles otros juegos podrían llegar al catálogo de Nintendo Switch 2?
Algunos rumores no se han hecho realidad en los últimos anuncios de Nintendo, pero aún se cree que podrían llegar a las consolas títulos importantes. La última ronda de rumores afirman que la compañía está preparando un Mario en 3D y hasta una nueva entrega de Wario.
Tendremos que esperar para conocer qué es lo que anunciará la compañía en los próximos meses para mantener un catálogo fuerte que ayude a Nintendo Switch 2 a convertirse en una protagonista de la industria.
¿Cuál es el juego qué más esperas para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.
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