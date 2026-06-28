Los fans de los juegos de pelea tienen una nueva razón para emocionarse. Después de consolidarse en otras plataformas, Granblue Fantasy Versus: Rising finalmente prepara su debut en Nintendo Switch 2. La llegada estará acompañada de una importante actualización de contenido que también incorporará un nuevo personaje descargable y varias novedades para todos los jugadores.

La noticia representa un paso importante para la franquicia, ya que permitirá que más usuarios disfruten uno de los títulos de pelea más llamativos de los últimos años.

Granblue Fantasy Versus: Rising llegará a Nintendo Switch 2 en septiembre

Arc System Works confirmó que Granblue Fantasy Versus: Rising estará disponible para Nintendo Switch 2 el próximo 17 de septiembre. Ese mismo día también se lanzará la actualización Version 2.60, por lo que todos los jugadores recibirán una gran cantidad de contenido nuevo.

El estudio aprovechó el anuncio para revelar que el personaje descargable Id debutará junto con esta actualización. El guerrero se sumará al roster con su propio estilo de combate y formará parte del contenido adicional disponible desde el día de lanzamiento.

La llegada del juego a la consola de Nintendo amplía todavía más el catálogo de títulos de pelea disponibles en el sistema, que continúa recibiendo versiones de importantes franquicias del género.

La actualización 2.60 incluirá varias novedades

Además del estreno de Id, la actualización Version 2.60 añadirá un escenario completamente nuevo para los combates. También incorporará una nueva mecánica de juego que buscará darle mayor profundidad a las partidas.

Los desarrolladores realizarán ajustes al sistema de combate para mejorar el equilibrio general entre los personajes. Como suele ocurrir en este tipo de actualizaciones, varios luchadores recibirán cambios específicos para ofrecer una experiencia más competitiva.

Finalmente, los jugadores también podrán conseguir un nuevo traje para personalizar a uno de los personajes del elenco.

Con esta combinación de contenido, Arc System Works busca que tanto los nuevos jugadores de Nintendo Switch 2 como la comunidad existente disfruten una experiencia renovada.

La llegada de Granblue Fantasy Versus: Rising confirma que las compañías siguen apostando por llevar más juegos de pelea importantes a Nintendo Switch 2, una consola que continúa ampliando rápidamente su catálogo con lanzamientos de distintos géneros.

¿Piensas probar Granblue Fantasy Versus: Rising en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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