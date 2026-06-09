Conoce el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para el resto de 2026Por Dan Villalobos el
Prepárate para lo que viene en camino a las consolas híbridas de la gran N
Nintendo Switch 2 sigue consolidándose como una de las plataformas más exitosas del momento y se está preparando para recibir varios estrenos importantes. Por otro lado, el primer Nintendo Switch se mantiene firme y aún quiere convivir un poco más con su sucesor. Debido a esto, las 2 consolas buscarán ser protagonistas en lo que queda de 2026 y las sorpresas están muy cerca.
Como seguramente recordarás, los seguidores de Nintendo recibieron varias entregas importantes en los últimos meses, entre las que destacaron Pokémon Pokopia, Tomodachi Life: Living The Dream y Yoshi and the Mysterious Book, entre otros.
Ahora, el panorama es mucho más alentador, y el futuro cercano pinta muy bien para la comunidad. Por eso, te preparamos un calendario con los principales estrenos que llegarán tanto a Nintendo Switch como a Nintendo Switch 2 en los próximos meses. ¡Toma nota!
¿Cuáles son los principales lanzamientos confirmados para las híbridas?
Te compartimos una lista con los juegos que están anunciados para lo que resta de 2026:
- The Adventures of Elliot: The Millenium Tales – 18 de junio (Switch 2)
- Devil May Cry V - 23 de junio (Switch 2)
- Star Fox - 25 de junio (Switch 2)
- Rhythm Heaven Groove - 2 de julio (Switch 1 y 2)
- Digimon Story Time Stranger – 10 de julio (Switch 1 y 2)
- Splatoon Raiders - 23 de julio (Switch 2)
- Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition - 30 de julio (Switch 2)
- Lies of P: Complete Edition - 6 de agosto (Switch 2)
- METAL GEAR SOLID: Peace Walker - Master Collection Version – 27 de agosto (Switch 1 y 2)
- METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version – 27 de agosto (Switch 1 y 2)
- Pokémon Pokopia (Expansion Pass) - Agosto (Switch 2)
- Orbitals - 3 de septiembre (Switch 2)
- Fire Emblem: Fortune’s Weave – 17 de septiembre (Switch 2)
- Onimusha: Way of the Sword - 25 de septiembre (Switch 2)
- KINGDOM HEARTS Collection [I~III] - 8 de octubre (Switch 2)
- Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen - 9 de octubre (Switch 2)
- Nintendo Switch Sports Resort - 22 de octubre (Switch 2)
- FINAL FANTASY RESONANCE - 22 de octubre (Switch 2)
- ONE PIECE: Grand Gourmet - 23 de octubre (Switch 1 y 2)
- Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition - 3 de diciembre (Switch 2)
- Minecraft - 2026 (Switch 2)
- HELA – 2026 (Switch)
- Professor Layton and the New World of Steam - 2026 (Switch)
- Lords of the Fallen II - Otoño 2026 (Switch 2)
- Stellar Blade - 2026 (Switch 2)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 2026 (Switch 2)
- Kingdom Hearts IV - 2027 (Switch 2)
- Xenoblade Genesis - 2027 (Switch 2)
Como ves, hay varias opciones atractivas para los usuarios de las consolas híbridas, aunque también se espera que se anuncien más propuestas que completen algunos vacíos en el calendario.
¿Cuáles otros juegos podrían llegar al catálogo de las consolas de Nintendo?
Algunos rumores no se han hecho realidad en los últimos anuncios de Nintendo, pero aún se cree que podrían llegar a las consolas títulos importantes. La última ronda de rumores afirman que la compañía está preparando un Mario en 3D y una nueva entrega de Wario.
Tendremos que esperar para conocer qué es lo que anunciará Nintendo en los próximos meses para mantener un catálogo fuerte que ayude a Switch y a Switch 2 a convertirse en las consolas más exitosas.
¿Cuál es el juego qué más esperas para Nintendo Switch o Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.
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