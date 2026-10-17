Desde su lanzamiento, el traje clásico de Terry Bogard se conservó como una exclusiva para quienes adquirieron Fatal Fury: City of The Wolves en preventa. En su lanzamiento, este atuendo clásico provocaba un error en el que algunos valores de ataques especiales tenían datos diferentes. Esto provocaba una desventaja sustancial con relación a los jugadores que usaban el traje original.

Este error se arregló a la brevedad, y se convirtió en uno de los DLC más deseados por los jugadores del juego de peleas. Otro de los trajes más solicitados es sin duda el traje clásico de Mai, que aparece en el Fatal Fury: City of The Wolves como parte de una animación especial al accionar el Hidden Gear. Pues bien, SNK al fin escuchó a sus fans y a partir del 22 de octubre podremos adquirir estos trajes por un equivalente de $2.99 USD cada uno en todas las plataformas.

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Además de poder adquirirlo por separado, el traje clásico de Mai se incluye como un extra de preventa al adquirir la versión de Fatal Fury: City of The Wolves para Nintendo Switch 2. El lanzamiento de la versión digital para la híbrida de Nintendo se venderá en 2 ediciones: Edición Estándar a cambio de $19.99 USD, que incluye el juego básico, además de la Edición Starter a cambio de $29.99 USD, que además del juego incluye los 3 pases de temporada.

Además de ambas versiones en formato digital, se ha confirmado que Fatal Fury: City of The Wolves tendrá una versión física de la Edición Starter que llegará a las tiendas el 21 de enero de 2027.

Mai y Terry son dos de los personajes más queridos de SNK, con una trayectoria que abarca varias entregas de Fatal Fury y otros juegos de pelea como The King of Fighters o incluso Street Fighter 6 como personajes invitados. El regreso de sus trajes clásicos ofrece una alternativa para quienes prefieren sus diseños originales en lugar de los nuevos diseños para su juego más reciente.

[Press Release]

Classic Mai and Terry costume DLC coming soon to FATAL FURY: City of the Wolves! Available from October 22!https://t.co/hNtXkH398z @FATALFURY_PR pic.twitter.com/sKv072gQNE — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) October 16, 2026

¿Qué opinas del regreso de estos trajes clásicos? ¿Crees que deberían permanecer como una exclusiva o se debieron poner a la venta desde el principio? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios al final de esta noticia. Si quieres saber más de Fatal Fury: City of The Wolves y otros juegos de SNK puedes visitar esta página.

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