2XKO fue uno de los fracasos más estrepitosos en el género de peleas. Sobre todo porque tenía todo para convertirse en un fenómeno que crearía una comunidad masiva; al menos eso esperaba Riot Games.

El 20 de agosto de 2026, Riot Games confirmó que el desarrollo activo de 2XKO llegará a su fin en diciembre de 2026. El juego continuará disponible y sus servidores seguirán funcionando, pero la compañía dejó muy claro que el juego era insostenible por la cantidad de jugadores activos e ingresos que obtuvo a través de sus dlc de paga.

A pesar de esto, Marc Merrill, cofundador de Riot Games, decidió romper el silencio sobre los problemas detrás del desarrollo de 2XKO y reconoció que el juego representaba costos que requerían una audiencia inmensa. Merril habló sobre el accidentado camino del proyecto. De acuerdo con el directivo, 2XKO necesitaba tener una comunidad similar al resto de títulos Riot Games.

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2XKO no cumplió las mínimas expectativas

En el podcast Lemonade Stand, Marc Merrill fue cuestionado sobre las altas expectativas que Riot Games tenía para 2XKO y la cantidad de jugadores necesarios para justificar la inversión de la compañía.

El cofundador de Riot Games explicó que el proyecto era muy caro debido al tamaño del equipo involucrado en su desarrollo. Por esta razón, el juego necesitaba alcanzar una audiencia considerablemente mayor para que el modelo fuera viable a largo plazo. Esto explica el repentino recorte de su equipo de trabajo a los pocos meses del lanzamiento de 2XKO.

Merrill señaló en la transmisión que la compañía necesitaba “cientos de miles, si no millones de jugadores...” para que 2XKO pudiera mantenerse activo por más tiempo. El problema, según el directivo, iba más allá de mantener una comunidad activa, ya que era necesario mantener un sistema que pudiera cubrir los costos de mantener un gran equipo de desarrollo dedicado al proyecto.

2XKO tenía muchos problemas desde su planeación y otros que surgieron sobre la marcha. Merrill también habló sobre esto y profundizó sobre los conflictos internos desde que era conocido como Project L.

El directivo reconoció que hubo cambios drásticos, por ejemplo, quien estaba a cargo de la dirección de 2XKO y la toma de decisiones sobre el rumbo del juego. Esto provocó problemas de alineación dentro de Riot y contribuyó a que su desarrollo se extendiera durante varios años más.

Merrill asumió parte de la responsabilidad al ser uno de los dirigentes de Riot Games, pues consideró que el juego debió llegar mucho antes. Para cuando 2XKO estaba listo, el género de peleas había evolucionado.

Street Fighter 6 cambió el destino de 2XKO

Durante la charla en Lemonade Stand, Merrill destacó el lanzamiento de Street Fighter 6 en 2023. Según explicó, Riot tenía un plan bien desarrollado para entrar con fuerza a los juegos de pelea, pero el prolongado desarrollo de 2XKO provocó que la idea original se desechara por completo.

La llegada de Street Fighter 6 entusiasmó a nuevos jugadores y estableció un nuevo estándar dentro del género. Para Merrill, si 2XKO hubiera llegado algunos años antes, probablemente habría compartido la misma audiencia y así aprovechar el interés en el género que explotó en ese momento.

A pesar de esto, Riot decidió continuar adelante con el lanzamiento de 2XKO. El equipo había invertido años en el proyecto y, de acuerdo con Merrill, había construido un juego del que estaba orgulloso.

Pero cuéntanos, ¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Tuviste la oportunidad de jugar 2XKO? No olvides dejar tu respuesta al final de esta nota. Si quieres saber más sobre juegos de pelea, puedes visitar esta página.

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