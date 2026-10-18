Naruto es sin duda una de las franquicias japonesas más populares dentro y fuera de Japón. Por esta razón, no es una sorpresa que existan todo tipo de artículos que usen esta licencia para hacerlos más atractivos.

En esta ocasión, Naruto decidió incursionar en el béisbol con una colaboración muy peculiar. La marca deportiva Absolutely Ridiculous se unió al ninja de la aldea oculta de la hoja para lanzar una colección inspirada en Sasuke y Akatsuki.

El producto estrella es un guante de béisbol inspirado en Sasuke, disponible también en una variante para sóftbol. El guante forma parte de la línea RARE Edition y será de edición limitada con tan solo 125 unidades disponibles. Este raro accesorio se podrá conseguir por $499 USD.

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Akatsuki entra a las grandes ligas

Por su diseño y disponibilidad reducida, ambas versiones del guante apuntan tanto a los deportistas como a los coleccionistas; por esta razón, tiene el potencial para convertirse en un artículo muy codiciado.

Para castigarnos aún más con el Tsukuyomi del gasto eterno, la colaboración presentó más accesorios, pero esta vez inspirados en Akatsuki. Se trata de cuatro accesorios en rojo y negro con las nubes típicas en las túnicas de los integrantes de la organización de rebeldes.

Este conjunto de protectores incluye una codera, además de un protector de pierna, una manopla y un protector de mano. Los precios publicados para estos accesorios van de $50 a $95 USD. A primera vista, estos artículos fueron fabricados con materiales más económicos y no son considerados de edición limitada. Esto quiere decir que son más accesibles y es menos probable que se agoten a corto plazo.

Esta colaboración forma parte de una tendencia en la que las franquicias de anime llevan sus diseños a productos que van más allá de las figuras, la ropa y los artículos de colección. En el caso de Absolutely Ridiculous, la alianza llega después de una colaboración con One Piece que también llevó a Luffy y sus nakamas al campo de béisbol.

Si estás interesado en adquirir alguno de estos productos, puedes visitar la página oficial de Absolutely Ridiculous.

¿Qué opinas de estas colaboraciones? ¿Te gustaría adquirir uno de estos productos? No olvides responder al final de la nota, queremos leerte. Si quieres saber más sobre Naruto y todo lo relacionado con el mundo del anime, puedes visitar el siguiente enlace.

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