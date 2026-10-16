Naruto es una franquicia legendaria, y recientemente anunció que volverá por todo lo alto con numerosas producciones para televisión, cine, etcétera. Una de las grandes sorpresas fue la confirmación de un anime totalmente nuevo que traerá de regreso a los protagonistas del show original, pero es innegable que ese proyecto dista de ser lo que muchos fans esperaban.

La nueva serie será una colaboración con otro manga de la vieja escuela, lo que tomó por sorpresa a un gran sector de la comunidad. Al final del día, se esperaba que el show, que se unió por primera vez hace un par de años con motivo del 20.° aniversario, se enfocara en su totalidad en la obra de Masashi Kishimoto.

Paree que ese proyecto simplemente no cumplió con las expectativas de sus realizadores, por lo que se tomó la decisión de cancelarlo y apostar por el crossover. Ese cambio de planes decepcionó a muchos fanáticos.

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¿Qué sucedió con el anime anunciado de Naruto?

Fue en 2023 cuando Studio Pierrot dio a conocer que trabajaba en un anime original de corta duración que estaría conformado por sólo 4 episodios. Este show sería una especie de homenaje a la franquicia para celebrar el 20.° aniversario del anime, que comenzó su emisión original en 2004.

El estreno de esta producción ambientada en el universo de Naruto estaba previsto para septiembre de 2023, justo a tiempo para celebrar los 20 años de la serie original; sin embargo, el 29 de agosto de ese mismo año, poco después de la revelación del proyecto, los responsables anunciaron un retraso indefinido.

Studio Pierrot informó en aquel entonces que el comité de animación tomó esa decisión porque se necesitaba más tiempo para mejorar la calidad del producto, aunque jamás se profundizó en los detalles. Si bien la compañía japonesa indicó que eventualmente compartiría la nueva fecha de lanzamiento, eso jamás sucedió.

Tras 3 años de ausencia, finalmente se confirmó que el nuevo anime de Naruto será un crossover con Ninku, el manga creado por Koji Kiriyama y que también tuvo su propia adaptación animada de la mano de Studio Pierrot en 1995. Esta noticia sorprendió a los fanáticos, quienes no esperaban un crossover.

Aunque el estudio jamás confirmó los detalles sobre la historia del anime de 20.° aniversario, la primera y única imagen promocional permitía observar versiones más jóvenes de Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha y Kakashi Hatake.

Además, el sitio web oficial reveló que la serie mostraría cómo el Equipo 7 se embarcaba en una nueva misión. Parece que esa idea inicial se desechó por completo en aras de la próxima serie crossover con Ninku, cuyo estreno oficial está previsto para algún punto de 2027.

El nuevo anime conmemorativo del 20.° aniversario de Naruto habría sido cancelado

El anime de Naruto habría sido cancelado definitivamente para hacer el crossover con Ninku

De acuerdo con supuestas fuentes confiables (vía GameRant), Studio Pierrot tomó la decisión de cancelar para siempre el anime conmemorativo. Se dice que el comité de producción y el propio Masashi Kishimoto fueron los principales responsables detrás de ese cambio de planes.

Según la información, el comité, que se encarga de financiar, producir y comercializar series y películas de anime, optó por cancelar en su totalidad la idea original para crear algo totalmente nuevo, que terminó por ser la serie colaborativa con Ninku. Eso explicaría por qué hubo un silencio de 3 años, pues el proyecto se habría reiniciado desde 0.

Al parecer, el anime original no cumplió con las expectativas de la organización. Se desconocen los detalles, pero es posible que la calidad de la trama, el estilo de animación o la dirección simplemente no estuvieran a la altura. Masashi Kishimoto también intervino y se mantuvo firme en su deseo de que Ninku se incorporara a la nueva serie.

Resulta lógico que el mangaka decidiera abandonar la primera idea para apostar por el crossover. Se sabe de antemano que el artista japonés es un gran admirador de la obra de Koji Kiriyama, e incluso la considera una de sus grandes inspiraciones. Naturalmente, está muy emocionado por la próxima colaboración.

“Hice Naruto porque personalmente quería ver la continuación de Ninku. Creo que muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, pero Naruto recibió una enorme influencia de Ninku. Sin él, Naruto no existiría. En pocas palabras, Fusuke es el mentor secreto de Naruto”, comentó Masashi Kishimoto.

El nuevo anime de Naruto será un crossover con Ninku, un manga clásico

Es importante señalar que los informes sobre la supuesta cancelación no están confirmados, así que deben tomarse con cautela. Asimismo, se desconoce si algunos elementos de la serie original estarán presentes en el crossover.

Pero cuéntanos, ¿te hubiera gustado un anime enfocado en el universo de la obra de Kishimoto? ¿Te emociona la colaboración? Déjanos leerte en los comentarios.

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