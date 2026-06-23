Netflix sigue apostando fuerte por los videojuegos con Unhinged, su próxima experiencia interactiva que será protagonizada por estrellas de Hollywood. Esta mañana, la compañía reveló la más reciente producción de Netflix Games y Night School Studio, conocidos por ser los creadores de Oxenfree.

Unhinged es un juego de terror inmersivo que busca ser accesible para todos. Por ello, estará disponible sin costo adicional en el servicio de streaming y los jugadores podrán usar su teléfono como control para disfrutarlo.

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¿Qué es y cuándo debutará Unhinged, el nuevo juego de Netflix y Night School Studio?

Unhinged pondrá a los jugadores en los zapatos de Ava, una mujer que queda atrapada en un complejo de apartamentos luego de que un huracán de categoría 5 azota su localidad. Claire, una amiga que vive muy cerca, se convierte en su único contacto con el mundo exterior y su esperanza para sobrevivir.

Las cosas se complicarán cuando Ava descubra que no está sola y que el huracán no es el verdadero peligro. La misión de los jugadores será ayudar a Ava a escapar del lugar sana y salva, pero la tarea no será sencilla, pues todos los accesos están cerrados y alguien desconocido acecha en las sombras.

“Una inquietud asfixiante transforma su refugio en una prisión hostil. La escalera del edificio está cerrada con llave, bloqueando su única vía de escape, y una visita a un vecino revela señales inquietantes de vida, pero nadie responde. Finalmente, una escalofriante revelación la invade: Ava ya no está sola”, dice la descripción del título.

Netflix describe Unhinged como una experiencia de terror inmersiva que los jugadores podrán disfrutar con sólo tener una suscripción a Netflix y un teléfono, que podrán usar como control. La compañía promete una historia llena de giros interesantes y un gameplay innovador.

El juego de terror de Netflix y Night School Studio debutará a finales de junio

El teléfono es indispensable para jugar ya que se sincronizará con las manos de Ava. Al moverlo, los jugadores podrán controlar una linterna para explorar el complejo de departamentos. Lo más interesante es que el dispositivo sonará, vibrará y reproducirá audio cuando el personaje reciba una llamada o mensaje.

Unhinged estará disponible el próximo 30 de junio con 2 modalidades de juego. El modo Historia es ideal para quienes quiere disfrutar la narrativa sin preocupaciones, pues es imposible morir. En el modo Estándar, los jugadores podrán a prueba sus reflejos y habilidades de supervivencia, pues una cuenta regresiva los presionará constantemente para tomar decisiones. Abajo puedes ver su primer trailer:

Sadie Sink y más estrellas de Hollywood protagonizarán el juego de horror

Unhinged tiene un talentoso equipo creativo detrás. Luego de ambas entregas de Oxenfree, Night School Studios apostará por una experiencia pura de horror junto con el compositor Jason Hill, conocido por Mindhunter.

El diseño sonoro del título estuvo a cargo de Ren Klyce, quien trabajó en La chica del dragón tatuado. En cuanto al reparto, Ava será protagonizada por la actriz Zoë Kravitz, mientras que su amiga será interpretada por Sadie Sink.

Por último, Netflix confirmó que Troy Baker, actor de The Last of Us, también forma parte de Unhinged como Ben, conserje del complejo de departamentos donde se desarrolla el juego.

Zoë Kravitz y Sadie Sink protagonizarán el juego de Netflix

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