Las adaptaciones de videojuegos vieron un aumento de popularidad en años recientes gracias al éxito de producciones como Cyberpunk: Edgerunners, The Last of Us y Fallout. El anime de Devil May Cry se une a esta tendencia, aunque también es cierto que dividió mucho las opiniones de los fans. A pesar de la polémica, fue un enorme éxito y ya tiene luz verde para su tercera y última temporada.

Mediante un comunicado oficial, el showrunner Adi Shankar confirmó que la historia de Dante continuará y llegará a su clímax en la próxima tanda de episodios. Y aunque fue tímido y se abstuvo de compartir una ventana de lanzamiento, explicó la filosofía con la que abordó este ambicioso proyecto inspirado en la saga de Capcom.

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A pesar de las polémicas, Devil May Cry es un éxito en Netflix

La primera temporada del show vio la luz del día en abril de 2025. En general tuvo una buena recepción por parte de la crítica y los espectadores, aunque los fanáticos expresaron su disgusto y decepción ante algunos cambios en la personalidad de Dante y otros aspectos narrativos de la franquicia.

A pesar de la reacción negativa de un sector de la comunidad, Devil May Cry tuvo un muy buen desempeño en la plataforma de streaming. Los datos revelan que los primeros episodios de la serie acumularon 21.7 millones de visualizaciones desde su debut a inicios del año pasado.

Una historia similar se repitió con la recién estrenada Temporada 2 de la serie de Netflix. De nueva cuenta, los fanáticos incondicionales de la franquicia de Capcom arremetieron contra la historia y la representación de algunos personajes, pero la prensa y la audiencia general fueron más amables y le otorgaron calificaciones mayormente positivas.

De acuerdo con los informes, la segunda temporada ya acumula 6.4 millones de reproducciones, nada mal al considerar que llegó al servicio de streaming el pasado 12 de mayo de 2026. Esto significa que consiguió esa cantidad de visualizaciones en menos de un mes.

En su reporte financiero, Capcom dijo que la serie animada ayudó a que la quinta entrega de la franquicia superara las 10 millones de ventas. Al parecer, el rendimiento de Devil May Cry cumplió con las expectativas de Netflix. Este éxito le permitió a la serie animada recibir luz verde para su última tanda de episodios.

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Devil May Cry: Temporada 3 ya es oficial

Mediante un comunicado de prensa, Adi Shankar, showrunner y creador de la serie animada, confirmó que el programa de televisión volverá en una tercera temporada. Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento aproximada, el creativo compartió algunos detalles interesantes.

En su mensaje, el productor confesó que siempre imaginó el anime de Netflix como una “trilogía cinematográfica disfrazada de serie de TV”. Al respecto, estructuró el show en 3 partes: la primera temporada fue “Infierno”, la segunda fue “Purgatorio” y la tercera será “Paraíso”. En su conjunto, el show conforma la Force Edge Saga. “Siempre fue la Divina Comedia de Dante con armas y un abrigo rojo”, comentó.

Studio Mir volverá a encargarse de la animación de la tercera temporada de Devil May Cry, mientras que Johnny Yong Bosch retomará el rol de Dante. Scout Taylor-Compton interpretará una vez más a Lady, mientras que Robbie Daymont repetirá el papel de Vergil, quien apareció por primera vez en la Temporada 2 de la serie de Netflix.

“Me propuse demostrar que las adaptaciones de videojuegos no tienen por qué ser un producto corporativo insípido, ensamblado en una fábrica de contenido por gerentes de marca emocionalmente vacíos que secretamente detestan el material original”, comentó el showrunner Adi Shankar.

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