El uso de inteligencia artificial es un tema que ha abierto debate sobre la ética de herramientas generativas al hablar de arte y actividades que involucren la creatividad humana. En este caso, Dominique “SonicFox” Mclean, leyenda competitiva de los juegos de pelea, fue relacionado con estos temas de forma indirecta al ser invitado a Nexcon 2026, una convención con temática geek que se llevará a cabo del 14 al 15 de noviembre en Norman, Oklahoma.

El jugador anunció que canceló su contrato con Nexcon 2026 después de descubrir una imagen generada con IA para promocionar su participación en el evento. La polémica comenzó el 20 de octubre, cuando un usuario de X compartió material promocional de la convención en el que aparecía la fursona de SonicFox, junto con otros invitados. SonicFox expresó su rechazo hacia el uso de inteligencia artificial y calificó la situación como una falta de respeto.

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SonicFox aceptó las disculpas, pero se mantiene firme ante su decisión

SonicFox se caracteriza por usar sus redes para hablar de todo lo relacionado con el ambiente competitivo, pero también expresa de forma transparente su opinión sobre todo tipo de temas. En este caso, manifestó su sorpresa al ver el anuncio con su imagen y rechazó de forma tajante el uso de IA en los promocionales. Al mismo tiempo, hizo notar su falta de interés en la convención como consecuencia de sus acciones y en una publicación posterior confirmó que acaba de cancelar su contrato y ya no asistirá a dicho evento.

Not sure who’s in charge of Nexcon but I absolutely refuse to have my likeness be AI generated and my interest in attending as a special guest has dropped to 0.



Incredibly disrespectful. https://t.co/cEaTUgUlrx — SonicFox (@SonicFox) October 20, 2026

Tras la cancelación, Ty Bailey, uno de los fundadores de Ninjutsu Entertainment, compañía detrás de Nexcon, publicó un video en el que asumió la responsabilidad de lo sucedido y pidió al jugador que reconsiderara lo sucedido. Bailey trató de justificar que él y su socio no contaban con presupuesto suficiente para contratar artistas debido a los gastos relacionados con la Nexcon 2026. También reconoció su inexperiencia en la organización de eventos de este tipo y se disculpó públicamente.

Sin embargo, las palabras sobraron porque la postura de SonicFox no cambió. El jugador de 2XKO y Marvel Tokon Fighting Souls fue receptivo ante el arrepentimiento del organizador, pero dejó claro que sus acciones tendrían consecuencias y sugirió rescindir su contrato para contratar artistas reales. De hacerlo de esta forma, tal vez el próximo año SonicFox estaría dispuesto a asistir.

I’m a forgiving person and I can hear the remorse in your voice so I forgive you.



However, there are still consequences to said actions that will prompt me not to attend.



Use the money you offered me in contract to hire artists, and maybe next year I’ll reconsider. Sorry. https://t.co/PkBKVrYXkk — SonicFox (@SonicFox) October 21, 2026

¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que SonicFox hizo lo correcto? No olvides dejar tu respuesta al final de esta noticia, queremos saber qué piensas. Si quieres saber más del mundo de los esports, te dejamos este enlace con todas las novedades al respecto.

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