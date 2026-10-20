La euforia por Grand Theft Auto VI está en su punto más alto, pues el lanzamiento oficial está a la vuelta de la esquina. Mientras esperan las últimas semanas, los jugadores podrán revisitar uno de los títulos de mundo abierto más queridos y populares a través de un nuevo port para dispositivos móviles.

Esta nueva versión del sandbox es muy completa, pues incluye todo el contenido descargable y el modo cooperativo en línea. Además, es compatible con una amplia gama de mandos, por lo que los jugadores podrán tener una experiencia similar a la de consolas y PC. Lo mejor es su precio muy económico.

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Saints Row: The Third, uno de los mejores clones de GTA, se lanzará para iOS y Android

A lo largo de loa historia, surgieron numerosas franquicias que intentaron replicar la popularidad y el éxito de la serie GTA de Rockstar Games. Si bien la mayoría pasaron sin pena ni gloria o tuvieron un impacto mínimo en la industria, otras sí lograron construir una comunidad fiel con el paso de los años.

Sin duda, Saints Row es uno de los “clones” de Grand Theft Auto más recordados por los jugadores. Si bien sus primeras entregas fueron consideradas por muchos como simples imitaciones de las obras de Rockstar Games, las secuelas supieron distanciarse al tener un estilo propio.

En esa línea, Saints Row: The Third es posiblemente el juego más popular de la serie de Volition y Deep Silver. La versión original se lanzó en 2011, mientras que una remasterización para PlayStation 4, XBOX One y PC debutó en 2020 de la mano de Sperasoft. Ahora, una nueva audiencia podrá disfrutar la aventura de The Boss.

Ahora es un buen momento para recordar que el juego de mundo abierto tipo GTA está en camino para dispositivos móviles iOS y Android. Los ports fueron desarrollados por Feral Interactive, un estudio que tiene una amplia experiencia al momento de trasladar títulos de consolas y PC a otras plataformas.

De acuerdo con la información oficial, Saints Row: The Third Remastered se lanzará oficialmente para celulares y tabletas compatibles el próximo 29 de octubre de 2026. Lo mejor es que solamente costará $19.99 USD, una ganga al considerar todo lo que incluye esta versión.

Saints Row: The Third Remastered, uno de los mejores clones de Grand Theft Auto, se lanzará para dispositivos iOS y Android el 29 de octubre

Esto incluye Saints Row: The Third Remastered en dispositivos móviles

El port para sistemas iOS y Android permitirá disfrutar la aventura original, así que será posible explorar el mundo abierto con total libertad y participar en las 47 misiones que conforman la campaña principal. La cereza en el pastel es que también da acceso a todos los paquetes DLC, incluidas las expansiones Gangstas in Space y The Trouble with Clones.

En total, Saints Row: The Third Remastered dará acceso a más de 30 armas, multitud de vehículos y muchas opciones de personalización. La campaña completa también se podrá disfrutar en compañía de un amigo gracias al modo cooperativo online, aunque se desconoce si este apartado tendrá algún tipo de limitación.

El estudio Feral Interactive revela que los ports para sistemas iOS y Android están optimizados para funcionar en dispositivos móviles con un esquema de control que utiliza la pantalla táctil. Por suerte, también serán compatibles con todo tipo de mandos y combinaciones de teclado y ratón.

De acuerdo con la información de la App Store, será posible disfrutar esta versión de Saints Row: The Third Remastered con los mandos de XBOX, PlayStation y MFi.

El juego será compatible con equipos Apple que tengan un sistema operativos iOS 18, iPadOS 18 o posterior, lo que incluye la gama iPhone 11, el iPhone SE de tercera generación y el iPhone Air. Por su parte, el título funcionará en dispositivos Android que tengan la versión 13 o más recientes.

La experiencia completa de Saints Row: The Third Remastered llegará a dispositivos móviles

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