Sony anunció que dejará de producir títulos físicos a partir de enero de 2028. Esa noticia tuvo un gran efecto dominó, pues básicamente fue el impulsor de una creciente comunidad de hackers que intenta vulnerar los sistemas de seguridad del PlayStation 5 para correr videojuegos piratas. Y sí, Grand Theft Auto VI podría estar en peligro.

Antes de profundizar en los detalles, debemos aclarar que Level Up NO aprueba ni promueve prácticas ilegales como la piratería y el hackeo de consolas. Esta noticia tiene un objetivo meramente informativo, pues es importante entender lo que sucede dentro de la comunidad de modding y el riesgo que enfrentan Rockstar Games y Sony.

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Nuevo jailbreak de PlayStation 5 pone en peligro a Grand Theft Auto VI

Es imposible usar los exploits actuales para piratear el título de Rockstar Games y otros videojuegos recientes, pero el temor es que eso cambie más pronto que tarde. En efecto, la escena de jailbreak no quita el pie del cañón y, según un miembro destacado de la comunidad, se acaba de hacer un avance muy importante en ese frente.

Como muchas otras compañías, Sony suele exigir a los jugadores que descarguen e instalen el firmware más reciente del hardware para jugar a los nuevos lanzamientos. Estas actualizaciones suelen agregar nuevas funciones, mejoras de rendimiento y corrección de errores, y también eliminan vulnerabilidades detectadas previamente.

Esos parches buscan desincentivar a los jugadores a modificar sus consolas, pues es necesario acceder a las versiones más recientes del firmware de PlayStation 5 para jugar los nuevos títulos, como el próximo Grand Theft Auto VI.

Sin embargo, los avances en las herramientas de IA han ayudado a los hackers a vulnerar los sistemas de seguridad con mayor rapidez y efectividad. Actualmente se desconoce cuál firmware requerirá GTA VI para funcionar en PS5, pero se cree que será la versión 14.10.

Lo preocupante es que, según los informes, los hackers lograron acceder al menú de depuración de la consola en esa misma versión del sistema, lo que podría poner a Rockstar Games y Sony en una situación bastante complicada. En efecto, existe la posibilidad de que el videojuego de mundo abierto sea pirateado durante o después de su estreno oficial.

El hacker conocido como Gezine, quien es una de las figuras más reconocidas dentro de la escena de jailbreak, publicó recientemente un nuevo video en redes sociales que muestra el acceso al menú de depuración de la consola con el firmware 14.10. En teoría, esto significa que se descubrió un nuevo exploit que permite vulnerar la consola en su versión más reciente.

Grand Theft Auto VI está en riesgo y podrían hackearlo en PlayStation 5

Sony toma medidas contra los hackers de PlayStation

La persona detrás de este descubrimiento aún no hace público su método, pero se cree que es cuestión de tiempo para que otros miembros de la comunidad lo apliquen. Es probable que Sony lance una nueva versión para el software de su sistema para solucionar este problema, pero está por verse si llegará antes del estreno de GTA VI.

En meses recientes, la escena de jailbreak consiguió avances significativos en temas de hackeo de consolas. La comunidad descubrió que es posible correr videojuegos físicos de PlayStation 2 en PS5, y poco después se halló una forma de hacer lo mismo con los discos de los títulos de PS3.

El constante juego del gato y el ratón se intensificó, y se espera que la tendencia se mantenga por los meses venideros. Por supuesto, Sony no planea quedarse con los brazos cruzados mientras observa cómo la comunidad accede de forma gratuita a decenas de lanzamientos, nuevos y antiguos.

Recientemente, la compañía ofreció una recompensa de $50,000 USD a un usuario que descubrió una vulnerabilidad en el sistema. También se reporta que tomó medidas contra una tienda no oficial que permitía correr más de 1600 videojuegos gratuitos, incluidos paquetes de expansión y DLC.

Sony debe lidiar con la nueva escena de Jailbreak de PlayStation 5

Pero cuéntanos, ¿crees que los hackers lograrán piratear GTA VI? Déjanos leerte en los comentarios.

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