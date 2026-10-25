Después de casi dos años en acceso anticipado, Windblown, el roguelite de acción desarrollado por Motion Twin, está cada vez más cerca de su lanzamiento definitivo. El estudio lanzó la actualización 0.9999999, la última gran actualización antes de la versión 1.0, que incorpora novedades en el combate, mejoras en la exploración y más herramientas de personalización.

El lanzamiento de este parche también coincide con una nueva edición de Motion Week, el evento anual del estudio en Steam. Como parte de la celebración, Windblown tendrá un 30% de descuento hasta el 5 de noviembre, una oportunidad para quienes todavía no le han dado una oportunidad.

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Windblown se renueva y añade nuevas mecánicas

Entre las principales novedades de la actualización 0.9999999 destacan las previsualizaciones de los ataques enemigos, que ahora cuentan con un sistema dinámico de alertas para facilitar la lectura de los enfrentamientos. Motion Twin también ajustó la duración de los ataques para mejorar el ritmo de los combates.

Las dificultades Cooperativa y Cataclísmica recibieron un rebalanceo completo, mientras que los desafíos más exigentes ahora incluyen campos de fuerza enemigos que únicamente pueden destruirse mediante el Alterattack. De esta forma, los jugadores tendrán que aprovechar mejor sus habilidades para superar los encuentros más peligrosos.

La exploración también recibió mejoras con la incorporación de teletransportadores de regreso rápido. Esta función permite abrir el mapa y seleccionar un punto para volver a él, lo que reduce el tiempo dedicado a recorrer caminos ya explorados.

Por otra parte, el sistema de tiendas ahora cuenta con seis categorías especializadas: equipo, regalos, curación, mejoras, monemonita y tienda general. Esta modificación permite buscar recursos específicos con mayor facilidad y ofrece más control sobre las configuraciones que los jugadores pueden desarrollar durante sus partidas.

Nuevas islas, mejoras de accesibilidad, y otras novedades

La actualización incluye 17 nuevos afijos, un sistema de rareza renovado y nuevas variantes de regalos míticos. También regresan los golpes dobles como una memoria cifrada y se incorpora el magipez pez crono, además de nuevas islas para explorar.

Motion Twin aprovechó este último gran parche de acceso anticipado para ampliar la compatibilidad e introducir opciones de accesibilidad para los combos automáticos. Estas novedades se suman a los ajustes generales de jugabilidad, rendimiento y calidad de vida que el equipo ha implementado durante el desarrollo.

Desde su llegada al acceso anticipado, Windblown ha recibido 10 grandes actualizaciones de contenido y mejoras, con las que ha expandido sus biomas, enemigos y arsenal. Además, se ha tomado el tiempo de escuchar a la comunidad para realizar estos cambios.

Aunque el estudio reconoce que todavía no está listo para despedirse del acceso anticipado que concluirá con la versión 1.0, el lanzamiento de la actualización 0.9999999 representa un paso importante hacia ese objetivo.

Este es un buen momento para probar Windblown, ya que puedes conseguirlo en Steam con un 30% de descuento hasta el 5 de noviembre.

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