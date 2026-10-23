Gratis: estos 2 juegazos AAA se verán mejor que nunca en PC y también en consolas sin costo adicional solo si cumples este requisitoPor Víctor Rosas el
La franquicia inspirada en la obra literaria de Dmitry Glukhovsky va por su cuarta entrega
Hay estudios que consienten a sus fans y aprovechan cada momento para darles algo en agradecimiento por su preferencia: nuevo contenido, actualizaciones, mejoras, descuentos, etc.
No todos los equipos piensan igual y hay algunos que obligan a los jugadores a pasar por caja cuando se trata de la nueva versión de uno de sus juegos.
Sin embargo, este no es el caso, pues los responsables de esta franquicia tienen una sorpresa para sus fans y lo mejor es que es gratis para los usuarios de PC y lo será para los de consolas.
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Ya puedes disfrutar estos 2 juegazos en PC en su mejor versión y gratis
Lo prometido es deuda y 4A Games tiene un regalo para los jugadores de su galardonada saga Metro, la cual se inspira en la obra literaria de Dmitry Glukhovsky.
A partir de hoy, los jugadores que ya tengan las entregas Metro: 2033 y Metro: Last Light en sus versiones Redux, o sea las que ya tenían mejoras, en Steam, GOG o Epic Games Store recibirán una actualización gratuita que hará que se vean y se jueguen mejor que nunca.
Por otra parte, los jugadores de consolas no se quedarán atrás pues el próximo 29 de octubre recibirán la actualización para PS5 y XBOX Series X|S sin costo adicional. Obviamente, el requisito es tener una copia de cada juego, ya sea digital o física antes de la actualización. En fecha posterior, el juego ya incluirá este update y se venderá en las tiendas en su mejor versión.
¿Qué mejoras incluye la actualización gratuita para los 2 primeros juegos de Metro?
De acuerdo con el sitio oficial de la franquicia, el update gratuito para las versiones de PC de Metro: 2033 y Metro: Last Light incluye:
- Sin límite de FPS (depende del hardware)
- Soporte 4A TSR, DLSS y FSR
- Iluminación global en todo el especio en pantalla
- Aumento de los detalles de geometría
- Aumento de detalles de textura
- Soporte texturas 4K
- Materiales PBR mejorados
- Errores corregidos relacionados con tasas altas de FPS
- Mejoras en la calidad de la animación
- Mejoras en la calidad del sonido
- Soporte de audio espacial
- Correcciones de errores detectados por la comunidad
- Gatillos adaptativos para DualSense
- Gatillos de impulso para el mando de Xbox
- Error corregido con diferente sensibilidad horizontal y vertical para el ratón
- Modo optimizado de energía para Xbox Ally | X y en la versión de Microsoft Store
- Logros en Epic Games Store
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