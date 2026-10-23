Hay estudios que consienten a sus fans y aprovechan cada momento para darles algo en agradecimiento por su preferencia: nuevo contenido, actualizaciones, mejoras, descuentos, etc.

No todos los equipos piensan igual y hay algunos que obligan a los jugadores a pasar por caja cuando se trata de la nueva versión de uno de sus juegos.

Sin embargo, este no es el caso, pues los responsables de esta franquicia tienen una sorpresa para sus fans y lo mejor es que es gratis para los usuarios de PC y lo será para los de consolas.

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Ya puedes disfrutar estos 2 juegazos en PC en su mejor versión y gratis

Lo prometido es deuda y 4A Games tiene un regalo para los jugadores de su galardonada saga Metro, la cual se inspira en la obra literaria de Dmitry Glukhovsky.

A partir de hoy, los jugadores que ya tengan las entregas Metro: 2033 y Metro: Last Light en sus versiones Redux, o sea las que ya tenían mejoras, en Steam, GOG o Epic Games Store recibirán una actualización gratuita que hará que se vean y se jueguen mejor que nunca.

Por otra parte, los jugadores de consolas no se quedarán atrás pues el próximo 29 de octubre recibirán la actualización para PS5 y XBOX Series X|S sin costo adicional. Obviamente, el requisito es tener una copia de cada juego, ya sea digital o física antes de la actualización. En fecha posterior, el juego ya incluirá este update y se venderá en las tiendas en su mejor versión.

Head back to where it all began, the Metro.



METRO Redux Next-Gen Update live now on Steam, GOG and the Epic Games Store - coming to Xbox & PlayStation next week!



Find out more: https://t.co/fD2IZ8hWXP#METRO2033 #METROLastLight #MetroRedux pic.twitter.com/2LWDhHjSYZ — METRO 2039 (@MetroVideoGame) October 22, 2026

¿Qué mejoras incluye la actualización gratuita para los 2 primeros juegos de Metro?

De acuerdo con el sitio oficial de la franquicia, el update gratuito para las versiones de PC de Metro: 2033 y Metro: Last Light incluye:

Sin límite de FPS (depende del hardware)

Soporte 4A TSR, DLSS y FSR

Iluminación global en todo el especio en pantalla

Aumento de los detalles de geometría

Aumento de detalles de textura

Soporte texturas 4K

Materiales PBR mejorados

Errores corregidos relacionados con tasas altas de FPS

Mejoras en la calidad de la animación

Mejoras en la calidad del sonido

Soporte de audio espacial

Correcciones de errores detectados por la comunidad

Gatillos adaptativos para DualSense

Gatillos de impulso para el mando de Xbox

Error corregido con diferente sensibilidad horizontal y vertical para el ratón

Modo optimizado de energía para Xbox Ally | X y en la versión de Microsoft Store

Logros en Epic Games Store

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