State of Play 2026: Wolverine, God of War Laufey y una lluvia de juegazos - SPEEDRUN

temporada 11, Episodio 51

¡Martes de películas! El State of Play de PlayStation llegó cargado de anuncios, fechas de lanzamiento, gameplay y algunas de las sorpresas más importantes del año. Marvel’s Wolverine abrió el evento con más de 10 minutos de gameplay mostrando combate brutal, sigilo y una impresionante secuencia de acción protagonizada por Logan. Además, ya tiene fecha de lanzamiento. También vimos: God of War: Laufey, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Marvel Tokon: Fighting Souls, Silent Hill: Townfall, Onimusha: Way of the Sword, Ace Combat 8, Until Dawn 2, Control: Resonant, No Rest for the Wicked, Marathon Temporada 2, Phantom Blade Zero, Dune Awakening, ILL, The Lost Wild, Rayman Legends Remake. Además, PlayStation confirmó novedades para PS Plus y mostró algunos de los proyectos más importantes que llegarán durante 2026 y 2027. ¿Fue éste el mejor State of Play de los últimos años? ¿God of War Laufey terminó robándose el evento? Cuéntanos en los comentarios.