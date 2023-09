El pequeño bombardero más famoso del mundo está de regreso con una secuela todo en 1. Super Bomberman R 2 parece que lo tiene todo: historia, multiplayer de hasta 64 jugadores, muchísimos personajes, modos y mucho más. ¿Pero todos estos agregados justifican su existencia?

Comencemos con uno de los pilares de la entrega: el modo de historia que se presenta con segmentos moderadamente animados como en Super Bomberman R. Un aspecto interesante es que agrega elementos RPG en un mapa abierto, donde cada acción, como destruir enemigos y obstáculos, te premia con puntos de experiencia que, con el tiempo, mejoran al personaje.

El objetivo es encontrar Elon ocultos por las zonas que se desbloquean conforme se encuentran más y más. Pero hay que explorar y combatir con cuidado, pues la naturaleza frenética del juego ocasiona que te autodestruyas y corras el peligro de ver la pantalla de Game Over.

Por fortuna, las zonas son pequeñas, así que la exploración toma poco tiempo, pero la consecuencia es que, en general, el reto es poco; los enemigos son lentos y torpes, así que la mayoría de veces perderás vidas por tus propios descuidos. Asimismo, uno de los problemas que ocasionan que dejes de explorar para subir nivel, es que después de cada cambio de zona, comienzas desde 0 y tendrás que conseguir tus mejoras otra vez.

Además, Super Bomberman R 2 ofrece segmentos de acertijos, sin embargo, pecan de simples porque tienes que hacer tareas como destruir cierto número de enemigos, recolectar cristales o llegar a un punto indicado en el mapa. Nos hubiera gustado un grado de dificultad elevado, uno que te haga pensar y cuestionar cada movimiento y posición de cada bomba. Otro problema es que tienen objetivos confusos y al no tener indicaciones es difícil deducir qué hacer.

Por momentos llega a ser confuso y poco intuitivo

Debo confesar que, aunque el juego es muy sencillo, me pareció que tiene su encanto y es placentero avanzar por los mapas destruyendo enemigos y bloques mientras superabas peligros y llegaba a los Elon. Lo que no me gustó del todo fue el nuevo modo Castillo, que forma parte de las pruebas dentro del modo campaña. En este modo tomaremos el rol de defensor y de atacante. Al principio sufrí muchas derrotas porque me limitaba ver a los enemigos correr de un lado para otro sin saber cuál era el objetivo. Todo pasaba muy rápido hasta que de pronto el mensaje de derrota aparecía en pantalla. Después me di cuenta que todo es más sencillo de lo que parece, te explico a continuación.

En el modo Defensor hay que bloquear el camino de los enemigos y evitar que abran los cofres que protegemos dentro de un límite de tiempo. Aunque estos segmentos son algo espontáneos, el juego permite reforzar nuestro castillo cada vez que subimos de nivel. De esta forma, podemos poner trampas que hagan las cosas más difíciles al enemigo.

El siguiente pilar son los modos multijugador. Mi favorito es en el que 64 jugadores se enfrentan en un Battle Royale mientras avanzan por distintas zonas hasta que sólo un jugador queda vivo. Sin duda, éste es el fuerte del juego; surgió en Super Bomberman R Online como free to play y es muy recomendable.

Por otro lado, el modo Castillo es prácticamente lo mismo que en el modo Historia: hay que defender o atacar, según el rol que se elija. Todo ocurre en mapas asimétricos que es necesario aprovechar para frenar a los enemigos para abrir todos los cofres. Este modo es bueno, pero no llega a rivalizar con la batalla campal de 64 jugadores.

Una de las pocas novedades es el modo Castillo

Por fortuna, esta secuela es multiplataforma, así que es relativamente fácil y rápido encontrar una partida. Cuando se busca una partida aparecen al azar 2 de los 4 modos disponibles y se actualizan cada hora. Esto es un arma de doble filo, porque asegura que haya una alta concentración de jugadores, pero puede provocar que haya quienes se abstengan de jugar cuando su modo favorito no esté disponible.

En la modalidad local pueden jugarse todos los modos antes mencionados, incluyendo el de 64 jugadores. Honestamente, es el que recomiendo para quienes buscan un juego casual para añadir diversión a una reunión con amigos. Debo confesar que el multijugador del modo clásico es muy adictivo y pasé horas sin querer dejar de jugar. Es una fórmula simple que funciona a la perfección y, si le sumas las habilidades de los personajes, se vuelve aún más divertido. Por otro lado, si tienes Super Bomberman R y sólo buscas el multijugador local, es probable que no necesites esta nueva versión, sobre todo si no te interesa probar los nuevos modos.

Prueba tu habilidad en la batalla campal para 64 jugadores

A un lado de los modos principales existe un modo Creación para construir nuestros castillos y jugarlos de modo local o en línea. También podemos subir nuestras creaciones al servidor y descargar los diseños de otros jugadores. El último apartado es la tienda, donde pueden canjearse las monedas obtenidas en cada partida para comprar trajes, personajes, diseños para las bombas, música y muchos cosméticos. Esto motiva a jugar para conseguir todas las recompensas, que en realidad no requiere muchas horas de juego.

El único problema de la experiencia en general, al menos en Nintendo Switch, son largos y constantes tiempos de carga. Por otro lado, aunque la música es buena y pueden obtenerse algunos temas clásicos de Konami en la tienda, las melodías del modo Campaña llegan a ser irritantes luego de jugar un buen rato.

Super Bomberman R 2 es un juego que experimenta poco para salir del molde; sin embargo, explota el factor diversión de forma correcta. En lugar de ofrecer algo nuevo, intenta condensar todo lo que funcionó en el pasado dentro de un paquete al que agregó algunos detalles. Si te gusta jugar con amigos, su potencial aumenta como la opción ideal para las fiestas o reuniones, pero el resto es poco convincente. Los modos en línea son buenos, pero la campaña pasa al olvido rápidamente. Si no le has dado una oportunidad al pequeño bombardero, Super Bomberman R 2 puede ser un buen primer acercamiento a este legendario personaje.

