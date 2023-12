Además de enmendar los errores del título pasado, The King of Fighters XIII amplió los sistemas de combate y presentó el regreso de muchos personajes icónicos que sí o sí debían formar parte de las refriegas. Gracias a sus mecánicas robustas y su apartado visual hermoso, rápidamente se convirtió en una de las mejores entregas de la serie.

Más de una década después, este emblemático juego de lucha regresa con la edición Global Match, que introduce cambios importantes en el componente en línea. ¿Es un regreso digno del rey de las peleas? A continuación, compartimos nuestro veredicto.

Lucha contra el mundo y conviértete en el mejor peleador

El videojuego original de 2011 recibió duras críticas por su infraestructura en línea problemática. Aunque era posible encontrar partidas con una conexión estable, en la mayoría de las peleas contra otros jugadores había lag e interrupciones, por lo que era imposible jugar de manera seria. Estos inconvenientes mermaron la experiencia y provocaron que el título jamás alcanzara su máximo potencial.

Aunque tuvieron que pasar más de 10 años, la mayoría de los problemas de conectividad se solucionaron gracias a The King of Fighters XIII Global Match. Justamente, los cambios más positivos de este relanzamiento para Nintendo Switch y PlayStation 4 están relacionados con el componente online.

La novedad más grande es el rollback netcode, un código de red famoso por brindar partidas estables. Aunque el resultado final está lejos de ser perfecto, la introducción de ese sistema cambia de manera significativa el ecosistema en línea del videojuego de lucha.

Los enfrentamientos en línea jamás fueron tan divertidos y estables

Ahora, las partidas contra otros jugadores vía internet son mucho más fluidas y es posible disfrutar los combates sin temor a sufrir interrupciones que arruinen el ritmo. Algo que nos agradó es que podemos seleccionar a partir de qué fotogramas de lag se utiliza el rollback netcode, lo que significa que es posible decidir qué tan “agresivo” será el sistema.

En el mejor de los casos, los enfrentamientos en línea son sumamente responsivos y los retrasos brillan por su ausencia; es como si la otra persona estuviera a nuestro lado y jugáramos de forma local. Cuando todo está en sintonía, el resultado es sobresaliente y funciona muy bien. Los tiempos para entablar conexión con los rivales también son muy rápidos, mientras que las pantallas de carga entre rounds duran muy poco.

El otro gran añadido de The King of Fighters XIII: Global Match son los nuevos lobbies, que ahora admiten hasta 9 jugadores. Incluso hay un modo de espectador que nos permite disfrutar los combates de otros usuarios. Aunque sutil, esta novedad lleva la experiencia original a la modernidad y estamos seguros de que será muy útil para aquellos que desean organizar torneos pequeños o sesiones de juego sencillas con sus amigos.

Los nuevos lobbies en línea son una gran adición

Estas mejoras potencian un juego que, en su debut original hace más de 10 años, ya era sobresaliente. Estamos frente a uno de los mejores exponentes modernos del género de lucha, con un sistema de combate refinado y técnico que brilla por sus mecánicas exigentes y recompensantes.

Administrar y utilizar correctamente las barras de Super y Hyper Drive para extender nuestros combos, realizar movimientos EX y ejecutar los ataques devastadores conocidos como NEO Max es un proceso satisfactorio, pero complicado. Debemos dejarlo claro: The King of Fighters XIII es un título muy exigente, aunque gran parte de su encanto recae en esa profundidad.

Otro pilar importante es el roster, que es muy extenso y variado. Esta entrega presenta a muchos de los personajes favoritos de los fans: desde K’ y Ralf Jones hasta Terry Bogard y Kim Kaphwan. Todos presentan estilos de peleas únicos y enriquecen las mecánicas. Una buena noticia es que el relanzamiento incluye a los luchadores DLC, es decir, Saiki, Billy, Mr. Karate y las versiones alternativas de Iori Yagami y Kyo Kusanagi. Esto da como resultado una plantilla muy saludable de 36 peleadores.

Los peleadores derrochan estilo y carisma

Aunque tiene más de 10 años a sus espaldas, esta entrega tiene suficiente contenido para un jugador para mantener entretenido a aquellos que desean ignorar los apartados en línea: desde el modo arcade que presenta finales para tercias específicas hasta las batallas de supervivencia.

Nuestra modalidad single-player favorita son los desafíos de combos. Sí, es en este apartado donde de verdad ponemos a prueba nuestras habilidades. Es muy, muy complicado, pero por lo mismo resulta adictivo. Completar un nivel tras intentarlo por mucho tiempo brinda un sentimiento de satisfacción indescriptible.

SNK cataloga a The King of Fighters XIII como el pináculo de los videojuegos de lucha en 2D basado en sprites. Ciertamente, el apartado artístico es sublime y sobrevivió muy bien al paso del tiempo, pues los personajes están muy bien animados y tienen efectos visuales espectaculares que remarcan la potencia de los ataques más devastadores. Por otra parte, los escenarios son hermosos y se sienten vivos. La franquicia jamás lució tan bien.

Las arenas de combate están repletas de easter eggs

Aún lejos de una víctoria perfecta

El rollback netcode mejora sustancialmente las partidas, pero está lejos de ser una solución infalible. La calidad de la conexión del rival aún es muy importante, por lo que, incluso con el código de red mejorado, experimentamos problemas menores en nuestras incursiones en los modos online. No es un desastre, pero reconocemos que en algunas ocasiones había un retraso notable, y eso es molesto en un juego exigente donde la precisión es vital.

También sufrimos desconexiones, e incluso en una ocasión el juego se crasheó y nos regresó al menú principal de la consola. Tampoco nos agradó que el matchmaking intenta conectarnos a partidas en las que no cumplimos con los requisitos del rival. ¿Por qué interrumpir la búsqueda si será imposible unirse a ese enfrentamiento? Son problemas comunes que experimentan muchos títulos en línea, pero vale la pena señalarlos.

Aunque pocas, algunas partidas online terminaron de manera abrupta

Desafortunadamente, la base de usuarios de The King of Fighters XIII Global Match es muy pequeña, al menos en PlayStation. Hubo ocasiones en las que era imposible encontrar un rival en el modo casual y ranked. Estamos conscientes de que el videojuego no es el culpable de este problema, pero estamos seguros de que esta situación desanimará a muchos.

Las personas que deseen jugar contra desconocidos en los modos en línea se decepcionarán cuando tengan que esperar muchos minutos para unirse a una sesión. Lo más recomendable es dar el salto con las expectativas correctas y probar este título con amigos o recurrir a grupos de Discord para organizar sesiones multijugador.

La base de jugadores es muy pequeña

Un port funcional, pero muy básico

Aunque The King of Fighters XIII Global Match introduce mejoras en los apartados en línea, la interfaz aún es muy básica y poco atractiva, especialmente si la comparamos con exponentes modernos. En esa línea, se nota que la base pertenece a la de un juego de inicios de la década pasada. Por suerte, es un detalle menor fácil de ignorar.

El apartado visual luce increíble y hermoso durante los enfrentamientos, pero en otras secciones ya se observan las costuras. Por ejemplo, los retratos en la selección de personajes se ven pixelados. Es una pena, pues el arte es bellísimo y destaca muy bien la personalidad de los luchadores.

Tampoco nos agradó que, en las partidas en línea, los escenarios permanecen estáticos. Estamos conscientes de que es una decisión que se tomó para ofrecer una mejor experiencia online, pero es innegable que el ambiente se siente menos vivo.

La base de The King of Fighters XIII es muy, muy solida

En general, este port va a la segura y se abstiene de hacer grandes modificaciones a la fórmula. La base, aunque muy sólida, es la misma y resultará muy familiar para aquellos que jugaron el lanzamiento original. Echamos de menos algunas mejoras de calidad de vida, como más opciones en el modo práctica,

Finalmente, el modo historia aún será incomprensible para aquellos que desconocen el lore de la franquicia. Sentimos que esta nueva edición desaprovechó la oportunidad de introducir un glosario que explicara brevemente los conceptos clave de la narrativa y los personajes.

Los finales del modo arcade son divertidos y están llenos de referencias

Larga vida al rey

The King of Fighters XIII Global Match es un regreso muy modesto de una de las entregas de la franquicia más celebradas por los fans. Las mejoras en los componentes en línea corrigen el mayor problema del lanzamiento original, por lo que estamos frente a la versión más completa de esta joya de SNK.

Si bien es un port muy simple que hace lo mínimo, la base del videojuego original aún es tan divertida como la recordábamos. Por $19.99 USD, consideramos que es un paquete atractivo. Eso sí, los jugadores experimentados que ignoran los apartados en línea tendrán pocos incentivos para adquirirlo, más allá de tener una copia en las consolas más modernas. Y buena suerte para los novatos, pues la comunidad en línea es pequeña, pero muy apasionada y competitiva.

