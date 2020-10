¡Crash está de regreso! Pero ahora de la forma que esperábamos. Ya no más remasterizaciones de sus aventuras pasadas o de sus carreras con amigos. Por primera vez en más de una década, tenemos una nueva entrega de Crash Bandicoot y esto se tiene que celebrar.

Desarrollado por Toys for Bob como una continuación directa de la trilogía original de Naughty Dog, Crash Bandicoot 4: It's About Time llega como un plataformero retador que debe cargar la batuta que hizo especial a sus antecesores.

¿Logra conservar toda esta magia? No te despegues, aquí te resuelvo esta duda y te digo qué hace de Crash Bandicoot 4: It's About Time un juego que vale la pena revisar.

La historia de Crash Bandicoot 4: It's About Time se lleva a cabo después de los hechos de Crash Bandicoot 3. Aquí Neo Cortex y otros villanos lograron escapar de la prisión interdimensional. Al hacerlo dejaron un agujero que, además de liberarlos, les da la oportunidad de conquistar dimensiones enteras.

Esta situación no resulta ajena para Crash y Coco, quienes dejan una vida tranquila para emprender un viaje entre dimensiones que los llevará a lugares inimaginados. Todo con tal de poner punto final a los planes de los malvados. Por suerte no estarán solos y es que el caos provocado por los agujeros despertó a las Máscaras Cuánticas, poderosas protectoras del tiempo y del espacio.

Resulta evidente que la historia de Crash Bandicoot 4: It's About Time es sencilla y en ningún momento tiene grandes pretensiones. La razón por la que funciona es porque cumple el objetivo original de Naughty Dog de hacer que esta mascota se vea y sienta como una caricatura. Lo digo ya que hay un montón de elementos que te hacen sentir dentro de una serie animada noventera. Puedes esperar chistes torpes, humor lleno de juegos de palabras y animaciones que se atreven a exagerar facciones con tal de sacar una sonrisa. Fue un enorme acierto que Toys for Bob no sólo imitara lo que hizo Naughty Dog, sino que buscara lograr lo que Crash siempre intentó ser.

Las máscaras son importantes en la narrativa y las mecánicas

Ahora, la historia también triunfa puesto que tiene una profunda conexión temática con las mecánicas del juego. En primer lugar, porque las Máscaras Cuánticas entregan habilidades especiales a Crash y a Coco, con las cuales podrán superar determinados desafíos.

Es fácil malentender las cosas y pensar que las máscaras funcionan como una especie de power-ups, pero no debes de verlos así ya que no entregan ventajas. Lo que pasa es que aparecen en partes específicas de los escenarios donde necesitas detener el tiempo o invertir la gravedad y una vez que las pasas desaparecen. De este modo se usan como un vehículo para llevarte a situaciones de las que un simple bandicut sería incapaz de salir con vida.

Fuera de eso, se juega muy parecido a la trilogía original. Es decir, es un plataformero lineal de reto aceptable donde tienes que dar saltos precisos para llegar al final de cada nivel o coleccionar lo que cada escenario ofrece. Esto viene acompañado de comandos sencillos, un esquema de control sólido y mejoras de calidad de vida que lo hacen sentir moderno.

"Toys for Bob supo mantener la esencia de Crash y aprender de lo que los plataformeros han hecho en los últimos años"

La nueva temática de los portales interdimensionales también se usa para justificar la variedad de los niveles. En esta aventura encontrarás escenarios que van desde la típica jungla cerca de una playa hasta pantanos, barcos piratas y escenarios de corte futurista. Por si fuera poco, también se aprovecha el concepto para permitir la presencia de más personajes jugables.

Pero antes de hablar más sobre ellos tengo que aplaudir el trabajo de diseño de niveles, el cual es fenomenal. Toys for Bob supo mantener la esencia de Crash y aprender de lo que los plataformeros han hecho en los últimos años para entregar escenarios sólidos, variados y con secretos por los cuales vale la pena explorar. La gran mayoría de los niveles tienen esa mezcla entre diversión y dificultad que te mantienen enganchado al control. Te dejan con las ganas de jugar uno más, aunque ya sean las altas horas de la noche. También te motiva a repetir niveles con tal de superar tu tiempo; romper todas las cajas o encontrar gemas perdidas.

La variedad de niveles es impresionante y esto es gracias a que hay diferentes tipos de escenarios. Además de los normales donde manejas a Crash o a Coco hay otros donde puedes ser Tawna; Neo Cortex o Dingodile. Estos personajes son muy diferentes a los bandicuts protagonistas, divertidos de usar y añaden frescura a los retos que se ponen frente a ti.

El diseño de niveles tiene todo el sabor clásico de Crash

Por otro lado, también tenemos los niveles Flashback y el Modo Invertido. Los primeros son escenarios que se inspiran en las primeras entregas de Crash para entregar retos de plataforma que sólo son aptos para los más hábiles. Por otro lado, el Modo Invertido pone en espejo los niveles que ya pasaste; cambia la posición de las cajas y enemigos, y como cereza en el pastel añade filtros visuales con resultados mixtos.

Eso sí, no todo en el diseño de niveles es miel sobre hojuelas y es aquí donde llega una de mis quejas: Toys for Bob recicla elementos de niveles para extender la oferta del juego. Probablemente esto les parezca insignificante a los más grandes entusiastas de Crash, ya que están acostumbrados a repetir los mismos niveles una y otra vez. No obstante, considero que algunos niveles de Tawna y Cortex brillarían más si después no nos volvieran a poner en el control de Crash para terminar un escenario que ya pasamos, pero con retos nuevos; hay potencial ahí que no se aprovecha del todo. Lo mismo puede decirse de los niveles invertidos, ya que hay algunos interesantes, pero otros que se quedan cortos y sólo son versiones feas de niveles que ya pasaste.

La dificultad ,e pareció adecuada y es que logra ponerte a prueba sin llegar a ser injusto. Si pierdes es simplemente porque no hiciste lo necesario y no porque el juego se controle mal o esté diseñado para frustrarte. Parte de esto es gracias a su nuevo modo llamado Moderno, el cual agrega más puntos de control y elimina el sistema de vidas. Perfecto para quienes sólo se quieren divertir sin perder la cabeza.

En caso de que eso no te guste puedes elegir el modo Retro, el cual es un desafío enorme que te llevará al inicio de los niveles si es que te quedas sin vidas. Eso sí, jugar en el modo Moderno te hará superar los mismos desafíos e incluso te recompensará por completar los niveles como si sólo tuvieras 3 vidas. Por ejemplo, para desbloquear los niveles Flashback tendrás que llegar a ciertos puntos de algunos niveles sin morir.

Además de la campaña, Crash Bandicoot 4 tiene un par de opciones multijugador. La primera es Pass and Play, la cual de forma noble nos quiere llevar de regreso a los noventas y a esas ocasiones en las que le pasábamos el control a un amigo después de cada muerte o checkpoint.

El segundo es un sencillo modo competitivo donde hasta 4 jugadores pueden competir para ver quién termina los niveles más rápido o destruye más cajas. Todo esto tomando turnos y pasando el control de mano en mano. Es sencillo, pero tiene mérito por encapsular el gaming local que se vivió en una era de los plataformeros.

En temas de presentación, el juego luce muy bien y nos parece la entrega de la saga que mejor se ve hasta ahora. Esto no es algo que digamos sólo por el apartado gráfico, el cual es bueno, pero lo que se lleva las palmas es su dirección de arte.

Toys for Bob tiró por la borda lo que Vicarious Visions hizo para la N. Sane Trilogy y creó su propia versión del universo Crash. Al inicio a muchos nos pareció extraño y es que la remasterización tenía un aspecto agradable. No obstante, el tiempo demostró que la atrevida decisión creativa fue la correcta y es que ya no me puedo imaginar a Crash luciendo de otra manera.

Retomando la idea de que Naughty Dog quería que Crash luciera como una caricatura, el estudio de Activision creó una nueva dirección de arte que en todo momento muestra su personalidad. Ya sea desde sus niveles ―que ahora se sienten como lugares vivos y enormes― o en las animaciones de cada personaje.

Crash se ve y se siente como una caricatura

El regreso que Crash Bandicoot necesitaba

Toys For Bob hizo un gran trabajo al tomar la esencia de Crash y adaptarla a tiempos modernos. El resultado es un plataformero que carga con orgullo la batuta de una trilogía legendaria, pero hace méritos suficientes como para sentirse nuevo y no ser un homenaje simplón. Incluso me atrevo a decir que tiene argumentos para ser considerada una de las mejores entregas de toda la serie. Para mi lo es, pero estoy seguro que habrá quienes difieran.

Es imprescindible para los fanáticos de Crash Bandicoot que soñaban con un regreso triunfal del marsupial. Tiene el encanto y la diversión que volvió a Crash un ícono de la industria. Por si eso fuera poco, también tiene un montón de cosas por hacer, hecho que los fans de acabar juegos al 100% agradecerán.

Por otro lado, considero que también es un producto al que los fanáticos de los plataformeros deben tener en la mira. Es un gran exponente del género y cumple con creces.