El éxito que ha alcanzado Kimetsu No Yaiba es algo que debe reconocerse. Su calidad y el carisma de sus personajes han logrado hacer de la historia de Tanjiro Kamado una de las series animadas más importantes de los últimos años. Su éxito fue aún mayor con el estreno de una película y parece que continuará con esta racha con la llegada de la segunda temporada. Era evidente que tarde o temprano llegaría un juego basado en Kimetsu No Yaiba y como en otros casos, lo más lógico es que se adapte al género más explotado por esta temática, los arena fighter.

El problema es que la primera temporada y la película solo desarrollan unos cuantos personajes, y aunque conocimos a los pilares, quienes no han leído el manga no conocen sus habilidades. Este tema no detuvo a CyberConnect2 de desarrollar un juego que aproveche el éxito del anime con una fórmula ya probada. ¿Será suficiente la experiencia de la desarrolladora japonesa para entregar un juego digno? A continuación te comparto mis impresiones.

Si conoces la serie y la has seguido de principio a fin ya debes saber lo que ocurrirá en los 8 capítulos del juego. Todo inicia después de la transformación de Nezuko y justo cuando termina el entrenamiento de Tanjiro Kamado. El primer paso será superar la prueba final en la Montaña Fujikasane para convertirse en un cazador de demonios y finalizar con los hechos ocurridos en la película. De este modo podrás revivir grandes batallas con los sirvientes de Muzan Kibutsuji y conocerás a Inosuke Hashibira y Zenitsu Agatsuma, espadachines muy particulares que se unen a la causa de Tanjiro y Nezuko.

Es aquí cuando comienzan los problemas y es que el modo historia se siente como un pretexto para que el juego dure por más horas de las necesarias. Lo primero que notamos es que existe una fuerte carga narrativa a través de imágenes. Verás una reinterpretación fiel con gráficos en tiempo real, cinemáticas especiales y algunas imágenes fijas para contarte el argumento original. Todo esto en una especie de modo aventura con libre exploración en un mapa dividido en secciones.

En papel suena bien, pero al empezar a jugar notarás que solo tienes que llegar a la marca en el mapa para avanzar. La alternativa es explorar en busca de puntos Kimetsu, recuerdos y cumplir con algunos objetivos secundarios para conseguir el 100% en cada área. Todo ocurre en espacios muy pequeños que hay que seguir prácticamente en línea recta sin opción alguna. Te limitas a caminar, hablar con algunos npc y sortear obstáculos solo cuando el juego te lo indique. Esto quiere decir que no puedes brincar, correr o ser libre, simplemente tienes que seguir caminando sin parar con algunas peleas contra demonios genéricos de forma ocasional.

La mejor parte del modo historia son las batallas contra los jefes

Esto es muy triste, ya que realmente la única motivación para continuar en este modo es seguir la historia, enfrentar jefes y desbloquear personajes. Y hablando de jefes, te toparás con los demonios del anime, cada uno bien representado y con ataques únicos. La verdad es que estas peleas se disfrutan y se sienten como algo distinto, casi como si fuera un juego de acción o un RPG. Incluso debes de aprender sus patrones de ataque y reconocer sus momentos vulnerables.

Después de terminar estas peleas te quedará la sensación de que tal vez eligieron el género equivocado, ya que las batallas de este estilo funcionan muy bien pero lamentablemente hay muy pocas. Como te decía, la mayoría del tiempo simplemente caminarás de un punto a otro mientras disfrutas de la historia. En algunos casos podrás controlar otros personajes como Zenitsu y esto agrega mucho valor al recorrido. No deja de ser lo mismo pero al menos es gracioso ver los movimientos erráticos y sus expresiones mientras se muere de miedo. También encontrarás los típicos quick time events aunque aquí son más cortos y solo agregan puntos para obtener algunos recuerdos al final de la batalla.

Deberás poner atención para no fallar las secuencias en pantalla

Si decides pasar de la historia y prefieres entrar de lleno a los espadazos te tengo malas noticias. Forzosamente deberás avanzar en el modo principal para desbloquear personajes, y no se trata de unos cuantos, literalmente tendrás que desbloquearlos todos para poder usarlos en cualquier modo. Además de esto también irás consiguiendo trajes, escenarios, imágenes, avatares y música, todo a través de un esquema de paneles y que se irán abriendo al cumplir ciertas condiciones. Si lo tuyo no es esperar podrás usar tus puntos Kimetsu que encontrarás en algunos lugares del mapa para abrirlos al instante.

En el modo historia verás algunas misiones especiales y podrás cumplir algunas misiones adicionales. Esto no es más que recursos de los desarrolladores para sumar horas de juego y así te mantengas entretenido un poco más. Esto puede aburrirse después de un rato ya que además de algunos enfrentamientos, solo tendrás que encontrar personajes marcados en el mapa y algunos ítems llamados fragmentos de recuerdos. Al obtenerlos podrás ver momentos importantes de la serie a modo de relatos con algunas imágenes fijas tomadas del anime. Esta no es la verdadera recompensa, ya que algunos personajes se irán desbloqueando al cumplir con estos requisitos extra. De nuevo tendrás que hacer esto más por obligación si quieres más personajes.

Estos son los personajes disponibles al principio del juego

Ahora hablemos de los personajes, al principio contarás con 4 de los 18 disponibles. Pero en realidad son 11 peleadores diferentes y 7 versiones alternativas. Estos personajes son el modo Hinokami Kagura de Tanjiro y otros 6 en la versión Kimetsu Academy.

Como te decía al principio, esto se resiente mucho después de algunas partidas. Contarás con algunos trajes para darle más variedad pero hacen falta más opciones. Seguramente esto se deba a que en el futuro el juego irá recibiendo más contenido conforme la serie estrene capítulos y presente a sus nuevos personajes. Por el momento se han confirmado 2 que llegarán de forma gratuita, los demonios Rui y Akaza.

Ya hablamos del contenido, ahora toca enfocarnos en el sistema de juego. Si has jugado otros arena fighter estarás muy familiarizado con el control. El movimiento será libre en ambientes 3D y ocurre de forma simple. Podrás hacer combos con ataques básicos y combinar alguna habilidad para extenderlo. Tendrás solo dos ataques especiales y un ataque cargado, pero podrás cambiar tu estrategia con un agarre y la posibilidad de elegir otro personaje. Así podrás intercambiarlos en medio de la batalla y utilizarlos como asistencias, así podrás hacer nuevas rutas de combos y presionar a tu oponente.

El control es tan sencillo como presionar un solo botón una y otra vez pero si quieres ir un poco más allá cuentas con varias opciones. Podrás invertir barras para entrar en el modo potenciador y propagación, esto aumenta el poder de tus ataques entre otros efectos. Pero el más importante es la posibilidad de hacer una técnica definitiva. Honestamente me sorprendió lo espectacular que lucen estos ataques, es aquí donde CyberConnetc2 demuestra su maestría para adaptar la esencia del anime. Los movimientos de cámara, la expresión facial de los personajes y sobre todo los efectos elementales como el fuego y el agua destacan por su calidad.

Las técnicas definitivas son impresionantes

Además de la ofensiva también tendrás un par de opciones para contrarrestar a tu oponente. Una herramienta útil es una especie de parry que al completarse podrás castigar a tu rival, también podrás salir de un apuro si llamas a tu compañero para que te lleve lejos del peligro cuando no soportes la presión. Opciones sencillas que utilizarás más de una vez para salir vivo.

Si después de un rato quieres probar algo diferente tienes dos opciones, el modo entrenamiento donde tendrás que cumplir misiones especiales y el modo batalla. En este podrás jugar con un amigo, la computadora o en línea. Las reglas son simples, deberás ganar 3 rounds para llevarte la victoria. Si prefieres enfrentar otros jugadores del mundo podrás hacerlo en partidas clasificatorias o casuales. Al jugar en línea no tuve mayor problema y todo funcionó a la perfección.

Si algo le da valor a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles es el apartado técnico. Visualmente es impecable, y probablemente uno de los juegos que se ajustan mejor al cel shading que replica casi a la perfección lo que vimos en el anime. El rendimiento es muy bueno y fluye sin problemas, se disfruta mucho ver todo en pantalla. Algo que me sorprendió en algunos fueron los escenarios del modo historia. Un ejemplo es Asakusa, una ciudad llena de personas que llena de vida y con colores muy brillantes. Es extraño pero momentos da la sensación de estar jugando un RPG al estilo NI No Kuni, ojalá en el futuro decidan darle una oportunidad a otro género.

Sobre el audio, simplemente no decepciona. La música original ayuda a sumergirte en lo que ocurre en pantalla mientras escuchas a los oponentes nombrar sus posturas y técnicas. El trabajo de doblaje es muy bueno y podrás escucharlo en inglés y japonés.

Algunos ambientes lucen muy bien, pero la interacción es prácticamente nula

Debo ser franco contigo, si eres fan de Kimetsu No Yaiba te encantará y te sorprenderá la calidad del apartado técnico, es todo un deleite visual. Pero si buscas un juego con mucho contenido que te mantenga ocupado por mucho tiempo probablemente no te convenza del todo, ya que al terminar el modo historia se convertirá en un juego para echar la reta tranquilamente con tus amigos. Esto puede cambiar si se planea que este título reciba contenido de forma constante y crezca con el paso del tiempo. Desbloquear el resto de personajes te puede mantener ocupado un buen rato pero también corres el riesgo de fastidiarte y dejarlo de tajo.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles es un juego que los fans del anime disfrutarán pero que se siente apresurado en su lanzamiento, eso sí con mucho trabajo de fondo y altos estándares de calidad. Probablemente esto se deba a una estrategia que funcione a favor de la segunda temporada de la serie pero es un movimiento arriesgado que hace sentir a este título como un producto incompleto o muy apresurado. Si recibe soporte definitivamente puede mejorar, siempre y cuando no se tome tanto tiempo.