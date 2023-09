Mortal Kombat 1 conmemora más de 30 años de ser uno de los juegos más importantes del género de peleas con un reinicio total. Esta nueva entrega apuesta por introducir los kameo fighter, pieza clave para que las peleas sean más agresivas, y para ofrecer múltiples opciones que permitan explotar la creatividad de cada jugador. Mortal Kombat 1 aprovecha el carisma de sus personajes en un espectáculo digno de los fanáticos que han permanecido fieles a la franquicia. Con esto en mente, nos preguntamos: ¿es la renovación que hacía falta?

VIDEO: Mortal Kombat 1: Modo historia



NetherRealm Studios se ha encargado de introducirnos en el universo de Mortal Kombat con historias dignas de una sala de cine y Mortal Kombat 1 no es la excepción. El modo historia de este año cuenta lo sucedido después de Mortal Kombat 11 y como Liu Kang decide iniciar una nueva línea temporal para corregir todo lo que está mal. Esto da pie a nuevos planteamientos narrativos, por ejemplo, el papel de mentor de Liu Kang, los nuevos campeones que luchan en nombre de la tierra o el objetivo del legendario torneo. También hay nuevas historias en torno al origen de ciertos personajes, como la ceguera de Kenshin, el sufrimiento de Mileena o la nueva alianza mortal. Todo con guiños y referencias que entenderán los fieles a la saga.

Lo importante es cómo se cuenta esta historia, ya que estaremos limitados a interactuar con algunas peleas sencillas que sirven como pretexto para mantenernos activos con el control. Aunque no es sorpresa que la mayor parte del tiempo seamos meros espectadores, me hubiera gustado tener una participación más directa, pero se compensa con una historia que te atrapa y sorprende con algunos giros de tuerca. Ayuda mucho el excelente trabajo de doblaje en español latino, aunque hay algunas voces como la del General Shao que no terminan de convencerme.

El modo historia tiene grandes momentos

Éste es el primer modo de una limitada oferta para jugar en solitario, y es que a diferencia de Mortal Kombat 11, el contenido de esta entrega se siente algo corto. Además del modo historia encontraremos el modo invasión, este sustituye el modo torres donde teníamos peleas con ítems y estados alterados en cada pelea. Al entrar en invasión tendremos que recorrer un tablero lleno de casillas como si se tratara de un juego de mesa. Cada casilla tendrá una misión por superar que usualmente son peleas de un round. En cada pelea habrá diferentes factores que nos dificultarán las cosas; por ejemplo, pequeñas criaturas que lanzan fuego, enemigos que soportan golpes con armadura, neblina que afecta la visión o gravedad que ralentizará nuestro movimiento. Otras casillas tendrán una especie de trampas donde tendremos que esquivar proyectiles para sobrevivir hasta que se acabe el tiempo o las pruebas Test Your Might, que son minijuegos traídos directamente desde el primer Mortal Kombat.

"A diferencia de Mortal Kombat 11, el contenido de esta entrega se siente algo corto"

Mientras superamos estas pruebas, nuestro personaje subirá de nivel, esto hará que se vuelva más fuerte y tenga mejores estadísticas, como pasaría en un RPG. Incluso hay daño elemental y resistencias según el tipo de ataque que usemos. También podremos equipar amuletos y otros ítems para mejorar el poder de nuestro personaje. Aunque la idea es buena, el resultado se vuelve monótono y aburrido a corto plazo, ya que hay muchos tiempos de espera y la inteligencia artificial es muy torpe. La única razón para seguir jugando son las recompensas, porque obtendremos colores y trajes para los personajes, lo normal.

La última opción son las torres tradicionales, esto sirve como un modo arcade en el que podemos elegir el número de rivales a vencer. Y eso es todo, aunque siempre tendrás la opción de armar las retas con tus amigos de forma presencial.

VIDEO: Mortal Kombat 1: Fatal Blow



Hermanos de sangre

Aunque la historia le da mucho valor a Mortal Kombat 1, su verdadero potencial radica en los kameo fighter y el ajuste en los controles. El primer paso es entender el funcionamiento de los kameo fighter que tienen otros usos prácticos además de ser personajes de soporte, por ejemplo, cubrir la falta de proyectiles de un personaje para atacar a distancia, transportarte rápidamente de un lugar a otro o funciones únicas como agotar la barra de especial del oponente. Cada kameo fighter tiene diferentes habilidades según la dirección que presiones. También debes considerar que cuando lo uses necesitará recargarse antes de ocupar sus habilidades nuevamente, esto garantiza que no haya un abuso de este recurso. Todos los kameo fighter son un golpe de nostalgia porque trae de vuelta a personajes clásicos en diferentes versiones de la saga.

Al ponerlos a prueba te das cuenta que esta herramienta es muy versátil y cambia por completo la experiencia de juego porque se convierten en una extensión de tu personaje y te puede ayudar a hacer el daño que necesitas para ganar el round. En algunos casos te deja expuesto y debes tener cuidado cada que llames un kameo fighter, ya que te pueden castigar en ese momento.

El problema que encontré con los personajes de soporte es que a nivel competitivo la gran parte de jugadores usarán el mismo kameo. En mis partidas igualadas 8 de cada 10 jugadores usaron a Sareena, que es capaz de lanzar cuatro proyectiles de forma continua. Su asistencia permite hacer combos devastadores con pocos recursos y es fácil de confirmar a distancia, así que en esta etapa temprana es común encontrarla muy seguido. Incluso yo opté por usarla al notar su potencial y las cosas se volvieron más fáciles.

"Es más rápido y agresivo"

Sobre el control hay varios aciertos, ya que fue simplificado y elimina gran parte de las mecánicas establecidas en Mortal Kombat 11. Esto provoca que sea fácil de entender y así se reduce la curva de aprendizaje. El cambio más importante radica en el sistema de combos que apuesta por los combinaciones aéreas con rebote. Este sistema sumado a los kameo fighter hace que veamos combos de más 20 golpes de forma constante, por lo tanto será normal generar mucho daño en cada apertura. El juego es más rápido y agresivo que antes pero está lejos de alcanzar la velocidad de Mortal Kombat XL. Esto sucede porque hay menos pausas al haber eliminado los Krushing Blow y otras interacciones con animaciones largas. Por otro lado, los Fatal Blow siguen presentes y comparten protagonismo con los Kameo fighter.

El sistema de combos que apuesta por los combinaciones aéreas con rebote

Además de los cambios básicos se conservaron un par de mecánicas avanzadas como el bloqueo impecable. La idea es que todo fluya más rápido sin necesidad de estar pendiente de tantos medidores en pantalla. Así, sólo tendrás que preocuparte por tu kameo fighter, tu barra de vida y la barra especial que te permite hacer movimientos potenciados y escapar de combos al sacrificar todos tus recursos.

La sensación de juego es muy buena y mantiene como eje principal la ofensiva para mantener a tu oponente atento a tus acciones. Mortal Kombat 1 te forza a adivinar y tomar buenas decisiones, su enfoque no es tan neutral como en otros juegos de pelea y aunque normalmente hay un caos total en pantalla, te obliga a ser paciente. Eso sí, prevalecen algunos problemas típicos de Mortal Kombat, como animaciones de ataques que no corresponden con las áreas de los golpes u opciones que no se activan en el modo entrenamiento. También ocurrió que en el modo prueba, al activar el modo demostración para ver el ejemplo de un combo, la computadora falló. Esto no ocurre en otros juegos y me sorprende que, a pesar de su experiencia, esos descuidos sigan presentes en Mortal Kombat 1.

Belleza desgarradora

La selección de personajes me parece muy interesante y bastante acertada porque tiene un poco de todo. En la lista se incluyen muchos personajes clásicos como Scorpion y Sub-Zero, pero también hay otros que hacen un regreso triunfal, como Ashrah de Mortal Kombat Deception y Reiko de Mortal Kombat 4. Todos están actualizados e incluyen nuevos ataques y habilidades, esto hace que elegir personaje sea más sencillo y seguramente encontrarás alguno que se adapte a tu estilo de juego. Me gustó que Reptile se transforme en un enorme lagarto mientras ataca, esto es parte del rediseño de algunos personajes que han cambiado para bien. También está el caso de Nitara, que al ser una vampiresa tiene la capacidad de hacer un impulso en el aire y así tener más libertad de movimiento.

Es probable que la falta de ataques personalizables te haga pensar que es un juego más simple en su ejecución, pero honestamente me parece buena idea tener un ambiente competitivo más controlado. Que tenga menos ataques puede hacer las cosas más sencillas al momento de balancear el juego en futuras actualizaciones. Puede que esto cambie en el futuro, pero habrá que esperar para saber el impacto de los nuevos personajes y los cambios que sufrirá Mortal Kombat 1 con el paso del tiempo.

Por otro lado, el diseño de personajes es excelente, y sobresale por el realismo que caracteriza a Mortal Kombat. En ocasiones las expresiones faciales lucen extrañas pero la calidad visual de Mortal Kombat 1 es impresionante. En el modo historia es donde este apartado destaca aún más, porque en el algunas escenas pareciera que se trata de actores reales por el buen trabajo de iluminación y texturas en las cinemáticas. A decir verdad, esta calidad se mantiene al entrar en las batallas, haciendo que cada gota de sangre se disfrute al máximo. Ver los fatal blow en acción es todo un espectáculo pero lo que se lleva las palmas son los brutalities y los fatalities. Hay una enorme cantidad de formas dolorosas para humillar al rival al final de la batalla y algunas son realmente retorcidas. Esto se complementa con bellos escenarios que están repletos de vida. Hay mucho movimiento en el fondo de las peleas y elementos que vale la pena ver con calma.

VIDEO: Mortal Kombat 1: Modo Invasión



El rey de la colina

Después de practicar un rato y conocer a la mayoría de personajes, decidí explorar los modos en línea. Para mi sorpresa encontré que las opciones no han cambiado nada, y comienzas a sentirse desactualizadas. En partida igualada subiremos de rango con cada victoria para obtener recompensas. Mi experiencia fue muy buena y se nota que los servidores han mejorado su rendimiento. Mucho tiene que ver con rollback que garantiza un desempeño en línea óptimo y la velocidad del matchmaking para encontrar partidas constantemente.

Dediqué varias horas a subir mi rango y la pasé francamente bien. La mayoría de mis partidas fueron óptimas, sin interrupciones y logré hacer la mayoría de mis combos como quería. Aunque el juego se encuentra en una etapa temprana me tope con jugadores muy dedicados que me dieron una paliza. En otros casos, mi oponente llegó a un punto de frustración que decidieron huir súbitamente. Aunque la partida se corte de tajo ante esta situación, es satisfactorio ver la animación del Quitality cuando esto sucede.

Megan Fox se muestra más voraz que nunca

El resto de modos son partida casual y el rey de la colina, opciones obligadas para jugar sin preocupaciones. Aunque estas son las modalidades de cajón, considero necesario que Mortal Kombat se actualice en este apartado. Si lo comparamos con juegos como Street Fighter 6, el problema se vuelve más evidente. El juego de Capcom incluye lobbies, avatares personalizables, lista de amigos de todas las plataformas, invitaciones directas a partidas, además de jugar arcades clásicos y otros modos casuales. En Mortal Kombat 1 no hay nada de esto y el modo crossplay fue retrasado, así que no podrás enfrentar jugadores de otras plataformas hasta nuevo aviso. Ojalá en el futuro NetherRealm Studios considere actualizar este apartado porque comienza a quedarse muy atrás de la competencia.

Una nueva era

Mortal Kombat 1 es un gran ejemplo de que se puede dar un paso atrás para bien. El reinicio de la franquicia aprovecha para introducir novedades que mejoran la experiencia de juego y se arriesga con un nuevo elemento que se integra bien a la fórmula clásica. La sensación de libertad al hacer combos aéreos se expande gracias a los kameo fighter, que suman una variable multifunción en cada pelea. Es claro que esta nueva entrega descuidó algunos apartados, pero puso mucho empeño en ofrecer un control sólido. Un sacrificio que dejó marca pero tuvo buenos resultados.

El carisma de los personajes y su naturaleza violenta hacen que Mortal Kombat 1 se convierta en una gran opción del género de peleas que puede convencer a veteranos y a la nueva sangre.

Mortal Kombat 1 es violento, macabro y muy divertido

