Los JRPG son uno de los géneros más mágicos que nos ha entregado el gaming. Con arte hermoso, música que te lleva a las lágrimas, personajes memorables e historias enganchantes, es un género tan especial que es natural que haya inspirado a un montón de personas. A algunos nos llevó a dedicar nuestra vida a los videojuegos, a otros a hacer algo mucho más noble: crear una aventura tan especial como las que disfrutaron de niños.

Sea of Stars nació de un esfuerzo de ese último estilo; es un JRPG independiente que se hizo realidad gracias al entusiasmo de la comunidad en Kickstarter y al talento de Sabotage Studios, equipo mejor conocido por The Messenger. El proyecto llamó la atención desde sus primeros avances por su hermoso estilo gráfico que deja sin aliento a cualquiera.

Con eso dicho, ¿es Sea of Stars un digno heredero de la era dorada de los JRPG? ¿O acaso es otro intento descafeinado por revivir una era que, lamentablemente, nunca volverá? Por la calificación, sabes que se trata de lo primero, pero vale la pena explorar por qué.

Un indie que quiere llevarte a otra época

Lo primero que destaca de Sea of Stars es su increíble apartado visual. El juego luce absolutamente asombroso porque, más que apostar por el clásico, pero tal vez ya desgastado estilo de SNES, recuerda más a juegos de PlayStation o SEGA Saturn que no se dejaron seducir por el 3D. Con fondos detallados, asombrosas animaciones y grandes efectos visuales, Sea of Stars evoca a la nostalgia al tiempo que logra crear algo que se ve moderno. Créeme: vas a quedar maravillado con muchos de sus paisajes.

La historia de Sea of Stars es agradable, pero muy poco más y ése fue uno de mis grandes problemas. Si apagas tu cerebro y dejas que el viaje te lleve a lugares increíbles la vas a pasar fantástico. ¡De hecho, eso fue lo que me pasó! Confieso que el inicio me pareció lento, pero poco tarda en agarrar ritmo y convertirse en una aventura que se te va como agua. La cuestión es que, al pensar más críticamente, te das cuenta de que le falta ese algo para pasar de una buena historia a una legendaria.

En Sea of Stars encontrarás una historia con momentos tensos, giros impactantes y terminarás en lugares que nunca imaginaste. Algo que aprecio de juegos como éste es su capacidad de sorprendente al hacer que su escala se sienta tan diferente entre la primera hora y cuando ya llevas una semana entera jugando. Además, tiene algo que decir y los momentos que te rompen el corazón no faltan. El problema está en que la mayoría de sus personajes carecen de un desarrollo. Son héroes planos que quieren salvar el mundo y ya. Esto hace que su viaje sea únicamente sobre salvar a los suyos y lo que pasa alrededor de eso. Afortunadamente tienen carisma y el guión tiene momentos de humor, por lo que se disfruta. Tristemente, al final el viaje es tan superficial para ellos que difícilmente los llevaré en el corazón. Claro que se vuelven guerreros más poderosos en el camino, pero eso impacta poco en su personalidad, por lo que son prácticamente los mismos al inicio al final. El dolor, el trauma y las victorias poco impactan en ellos. Por cierto, Sea of Stars está disponible en español. La localización es ibérica, pero se ahorra los localismos, por lo que es apta para latinos.

Gráficos que te llevan al pasado

Fuera de la narrativa, Sea of Stars puede parecer otro intento de JRPG, pero hay un poco más de eso. En lugar de recargarse tanto en la narrativa o en los combates, su calidad se ve en un fantástico diseño de niveles. Los momentos más brillantes de Sea of Stars son aquellos en los que estás explorando sus preciosos escenarios mientras resuelves acertijos, aprovechas sus opciones de movilidad para llegar a nuevos lugares y buscas cofres escondidos. Son momentos que hacen que Sea of Thieves se sienta como el hijo perdido entre Chrono Trigger y Zelda: A Link to the Past; no es idéntico a ninguno de los 2, pero el ADN ahí está.

En tu exploración encontrarás un montón de enemigos. El sistema de combate de Sea of Stars se inspira en ideas de Chrono Trigger, Super Mario RPG y Octopath Traveler. Esto entrega un sistema de combate con elementos de ritmo para potenciar los ataques y la defensa. Además, habrá momentos en los que los enemigos preparen una ofensiva poderosa y tendrás que atacar con ciertos elementos para acabar con sus planes. Por último, la posición de los rivales importa ya que te permite atacar a varios al mismo tiempo. Todos estos elementos crean un sistema de combate que resulta entretenido y enganchante porque cada batalla es un nuevo plan. Tristemente, tiene un problema: evoluciona muy poco a lo largo de la historia y carece de profundidad. Así pues, con el paso de las horas pierde la magia y realmente sólo brilla en sus peleas más intensas.

Esta falta de profundidad también aparece en sus apartados RPG. Lo único que puedes personalizar de tus personajes son las armas y, como pasa en otros títulos del género, lo más importante es únicamente la que tenga el número más alto. Ojo: no creo que se trate de algo necesariamente negativo porque también lo convierte en una experiencia más ligera y accesible. Es evidente que Sabotage Studios es un estudio que tiene previa experiencia en juegos de plataformas, porque la fortaleza principal de Sea of Stars está precisamente en su diseño de niveles y sus astutos acertijos que te hacen sentir como un pequeño genio aunque en realidad son fáciles. Es un equipo con experiencia en otro género intentando hacer su visión de su JRPG y el resultado es muy positivo.

Está inspirado en otros JRPG, pero el sabor es único

Mar de nostalgia

Hay algunos elementos que hacen que Sea of Stars simplemente no esté a la altura de clásicos como Chrono Trigger o Final Fantasy VI. No obstante, se trata de un juego simplemente hermoso que cualquier aficionado del género debe probar. Es una aventura que se disfruta enormemente porque entiende qué es lo que ha hecho que los JRPG sean un género tan cautivador durante décadas.

Ahora bien, como viste antes, tengo algunas críticas muy puntuales que, en lo personal, evitan que Sea of Stars pueda codearse entre los mejores exponentes recientes del género. No obstante, también debo admitir que algunas de estas críticas también podrían considerarse fortalezas y llegan desde mis expectativas. Por momentos se siente más como un juego de acción-aventura inspirado en JRPG que como un JRPG puro, ¿esto es malo? No, y tal vez lo haga más accesible para muchos.

Lo verdaderamente importante de Sea of Stars es que logró capturar la magia de una era que ya se evaporó y que tal vez nunca volverá. Sí, como dije, no creo que tenga argumentos para competir contra los grandes, pero tampoco puedo negar que me sentí como si estuviera casi 30 años en el pasado, jugando alguna joyita en el Super Nintendo. Déjate encantar por Sea of Stars y deja que tu mar de nostalgia te capture. No te vas a arrepentir.

Sea of Stars ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este JRPG.

Sea of Stars prueba que los JRPG están vivos

