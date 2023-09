Si bien los videojuegos se alimentan de distintas artes y expresiones creativas, el principio que los rige (o al menos debería) es que se trata de un medio que se expresa a través de mecánicas brindando una experiencia interactiva. La persona, en este caso, no es espectadora, es jugadora, interviene para que todo se desarrolle de lo contrario una historia, un puzzle, un partido, lo que sea, se quedan en estado latente. Las aventuras narrativas, los point-and-click, las novelas visuales, han sido parte del gaming desde siempre y no se han cansado de demostrar que más allá de las historias, gráficos, valores de producción, el inicio y el fin son las mecánicas. Justo eso es lo que no aprendió Fort Solis.

Video: Fort Solis - Tráiler de Lanzamiento | Gamescom 2023

Fort Solis, la soledad del espacio al borde de la locura

Fort Solis es un... ¿videojuego? Más bien considerémoslo una experiencia inmersiva desarrollada por Fallen Leaf y Black Dakkar Games que parte de una temática cliché. El futuro (como realmente sucederá por más muerto que declaren al capitalismo) está gobernado por las megacorporaciones y por supuesto que la investigación espacial llegó hasta Marte pero no con fines académicos, sino para ampliar las operaciones de la compañía minera Terra. La aventura inicia con un día más en el Planeta Rojo con Jack Leary (Roger Clark quien interpretó a Arthur Morgan en Red Dead Redemption II) en sitio y su compañera Jesica Appleton, en voz desde una estación de control.

Una alerta de auxilio en la base Fort Solis se convierte en objetivo repentino así que Jack acude al complejo de investigación solo para encontrarse con un cierre de seguridad que anticipa que algo muy malo sucedió allí adentro. Una vez que logras abrirte paso hacia las instalaciones comenzará todo y Fort Solis dejará ver sus pros y contras sin pudor alguno.

Lo aterrador de Marte sorprende en el inicio

Lo primero que puedes pensar es "otro videojuego de terror en el espacio" pero en realidad no es así pues se trata de un thriller cuya apuesta es mantenerte en estado de alerta y con deseos de seguir avanzando para descubrir qué pasó con el equipo que habitaba Fort Solis. Aquí no hay una presencia maligna al acecho (no es Alien) ni tampoco horror cósmico proveniente de la escena indie que cuenta con exponentes que insisten en que todo debe terminar, por la razón más ridícula que sea, llevando al protagonista del espacio hacia otra dimensión llena de tentáculos y criaturas vulgarizando la obra de H.P. Lovecraft.

Una producción que quiere ser videojuego y fracas en ello

¿No es un videojuego de terror? ¿No es un shooter, un puzzle? ¿Qué es? Una definición podía ser Simulador de Caminar pero los desarrolladores han insistido durante la previa en que se trata de una experiencia similar a una miniserie de plataforma de streaming con posibilidades de interacción, una minisierie de Netflix o de la marca que se te ocurra. A título personal, considero Fort Solis como una producción que se pensó como serie de TV y que busca engañarnos diciéndonos que es un videojuego, de ahí que la mira siempre haya estado en su elenco integrado por Roger Clarke y Troy Baker, y no en lo que propone como obra de gaming.

"A título personal, considero Fort Solis como una producción que se pensó como serie de TV y que busca engañarnos diciéndonos que es un videojuego"

Fort Solis se divide en capítulos de corta duración, a lo mucho pasarás 3 o 4 horas y eso si te pierdas pues en plenitud de conocimiento del entorno y lo que hay qué hacer no te llevará más de 2 horas. Tomas el control de Jack Leary caminando por las instalaciones del complejo que da nombre al juego. Caminar, abrir puertas, investigar, tomar objetos, recabar material escrito y audiovisual a la par que te comunicas con Jessica para después encontrarte con alguno que otro Quick Time Event es todo lo que podrás hacer aquí. Se entiende que es una experiencia cargada en demasía hacia la narrativa pero vamos, en una era donde existen Supermassive Games y Quantic Dream, junto con todo el legado de experiencias interactivas de antaño, no hay pretextos para no saber qué hacer y cómo hacerlo.

Un intento de experiencia interactiva que no se define como producto creativo

El caminar de Jack es lento y torpe, en ocasiones desesperante. Se entiende que Jack Leary tiene un traje espacial para la ocasión, por ende no es ligero, y que es un hombre maduro, no un joven en plenitud, pero esto no juega a favor de lo que nos proponen como experiencia interactiva. La primera parte es insufrible mientras deambulas por las zonas de cuartos en busca de pistas y de saber a qué lugares puedes entrar. A la par, las partes en que toca interactuar con el control más allá de usar el stick para moverse no tienen mayor justificación que meterlas ahí porque "se trata de un videojuego", vamos, ni siquiera hay tomas de decisión o QTE que generen emoción e intriga por lo que pueden provocar en los eventos futuros... creo que esa idea era demasiado ambiciosa para este proyecto.

"El caminar de Jack es lento y torpe, en ocasiones desesperante. Se entiende que Jack Leary tiene un traje espacial para la ocasión, por ende no es ligero, y que es un hombre maduro, no un joven en plenitud, pero esto no juega a favor de lo que nos proponen como experiencia interactiva"

La interfaz, definida por un aditamento que Jack tiene en el brazo, es inmediata si se toma como material de consulta pues el contexto de esta historia también está en aquellos testimonios y pistas que encuentres en el camino. Sin embargo, un detalle que no gusta nada es el mapa pues carece de claridad respecto a las posiciones y ubicación y siempre lo tienes que ver desde la perspectiva del personaje, no puedes ponerlo en pantalla completa para saber a dónde demonios vas.

La llamada de alerta que inicia todo

La tragedia en el complejo de Fort Solis tiene algo atractivo

¿Hay algo bueno que decir de Fort Solis? Debo decir que por momentos esta producción cumple su cometido. La secuencia de inicio en Marte durante el atardecer y ante la inminente llegada de una tormenta es muy buena y genera esa sensación de soledad y abandono pues estás lejos de casa y lo que malo que te suceda se perderá en el espacio. Luego, viene el golpe de realidad al ver que todo se desarrolla en un complejo así que toca estar encerrado, pero aun así hay momentos en los que se logra el suspenso y motivar la curiosidad por seguir investigando.

El misterioso complejo de Fort Solis

Los valores de producción sorprenden, en especial por los efectos de iluminación y sombras que dan ese toque de terror espacial capaz de coquetear con la claustrofobia. Sin embargo, hay ocasiones en que esto se viene abajo cuando hay muchos elementos en pantalla, en especial coloridos y muy iluminados pues se presentan ralentizaciones y hay temblores que son molestos a la vista, como si el hardware estuviera luchando para sobrevivir en un simple lobby que tuvo la desgracia de contar con varios objetos y un árbol en recuerdo de la fundación de Fort Solis. De hecho, esta situación expone un detalle a considerar y su inevitable cuestionamiento ¿para qué hay un modo rendimiento? ¿No valía la pena inclinar todo hacia un único modo enfocado en la calidad dado que se trata de una experiencia narrativa e inmersiva?

Fort Solis: ni serie, ni película, ni videojuego

Al final, Fort Solis es una propuesta que pasa con más pena que gloria pues hace evidente que en algún momento, o tal vez nunca, se definió exactamente qué se quería hacer, resultando en algo que se quiere hacer pasar por videojuego o como obra interactiva pero en ninguno de los casos logra destacar. Pasar de largo es la primera opción, la segunda es que tal vez te lo encuentres en algún momento como parte de un servicio y quizá ahí valga la pena dedicarle el mismo tiempo que le darías a 4 capítulos en una plataforma de streaming.