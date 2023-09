Cyberpunk 2077 debutó como un juego roto. Poco a poco, CD Projekt RED ha trabajado en actualizaciones que buscan arreglarlo y convertirlo en el tipo de experiencia que siempre debió ser. Phantom Liberty, la primera ý única expansión para el RPG, representa la culminación de este proceso.

Después de tanto tiempo, ¿Cyberpunk 2077 tiene solución? Sí, pero no por completo. En términos generales, Phantom Liberty es una experiencia que tiene todas las fortalezas del juego base, pero también repite algunos de sus pecados. Con esto, se convierte en una aventura imperfecta, pero que vale la pena conocer.

Bienvenido a Dogtown

Por los avances promocionales de Phantom Liberty, es probable que pienses que los únicos protagonistas de esta historia son V y Solomon Reed. Si bien ambos tienen un rol crucial en la narrativa, hay otro personaje que, en muchos sentidos, es la estrella de la expansión. Estamos hablando de Dogtown, un nuevo distrito de Night City, que es donde ocurre esta nueva aventura.

Dogtown es un distrito cercano a la zona Pacifico y tiene algo diferente al resto. Es un lugar extremadamente peligroso; tanto, que para entrar y salir hay que pasar por un riguroso chequeo de seguridad. Apenas pises Dogtown por primera vez notarás que es un lugar abandonado por la justicia, donde cada persona sólo puede ver por sí misma. Está repleto de exmilitares, criminales y gente del bajo mundo que son incapaces de conseguir una vida funcional en el mundo exterior. Si Night City es el lugar donde los sueños van a morir, Dogtown es la fosa común en la que se descomponen.

Lo que hace de Dogtown un lugar tan llamativo no es el putrefacto hedor de las ilusiones descompuestas, sino las dinámicas de poder que le añaden fricción. Verás: que sea un distrito sin presencia policiaca no significa que no existan ley y orden. De hecho los hay, sólo que los impone un cacique que está dispuesto a usar Dogtown con tal de seguir expandiendo la influencia de su empresa criminal.

En este escenario sucede la campaña de Phantom Liberty, la cual es, simplemente, fenomenal. La expansión no decepciona y entrega algunos de los mejores momentos de todo Cyberpunk 2077. Como es costumbre, evitaremos los detalles para evitar spoilers, pero debes esperar una historia que explora tensiones políticas, la mortalidad y todo lo que el humano es capaz de hacer con tal de conseguir lo que busca. En el camino tendrás que tomar varias decisiones, algunas más importantes que otras, pero todas con algo en común: son impactantes. Lo anterior se debe a que te ponen en situaciones llenas de matices donde el bien y el mal nunca son claros. Justo como pasa en la vida real, todas las opciones tienen consecuencias difíciles de aceptar y nuestro barómetro moral es lo único que nos guía. Esto lo vuelve una historia con la que puedes conectar personalmente, pues verás los resultados de actuar como crees que es correcto.

Este tipo de narrativa se extiende al contenido secundario, el cual no es abundante, pero sí de mucha calidad. Se trata de una serie de historias cortas que no siempre tienen el mejor diseño de misiones, pero te recompensan con tramas interesantes con momentos desgarradores y verdaderos dilemas éticos. Cyberpunk 2077 es de esos juegos en los que vale desviarse para conocerlo a profundidad y con Phantom Liberty eso no es excepción.

Dogtown es tierra de nadie

Por otro lado, CD Projekt RED prometió que Phantom Liberty sería una historia de espionaje, ¡y cumplió! Si bien hay algunas misiones de alto octanaje, varios momentos te llevan a necesitar el sigilo e incluso a asumir otras identidades. Incluso hay situaciones donde Cyberpunk 2077 coquetea con Metal Gear Solid para entregar misiones memorables que llevan a algunos de sus puntos más altos.

Tampoco podemos dejar de mencionar el trabajo de Idris Elba como Solomon Reed. El actor británico da vida de manera fenomenal a un hombre misterioso y roto que irás conociendo capa por capa a lo largo de la historia principal. La interpretación llega a otro nivel gracias a un excelente trabajo de captura que permitió presentar sofisticadas animaciones que hacen de Reed uno de los personajes más memorables de todo el universo Cyberpunk 2077.

En lo bueno nombramos a Dogtown como una de las estrellas de Phantom Liberty. Es cierto que este distrito brilla en el apartado narrativo, pero también tiene problemas serios en el apartado jugable y en la inmersión.

Uno de los pecados del juego base es que, por muchos momentos, la campaña principal acelera a fondo. De este modo, era fácil perderse todo lo que Night City tenía por ofrecer en el contenido secundario para llegar al final de la historia sintiendo que el juego pudo ser mucho más. Esta es una valiosa lección que CD Projekt RED aprendió y se nota en todos esos momentos en los que Phantom Liberty te deja respirar. Tanto así, que hay situaciones en las que te toma del brazo para empujarte a disfrutar su contenido secundario.

Esto es magnífico porque significa un avance importante, pero tristemente, también es algo necesario. Si en el juego base podías perderte el contenido secundario por su ritmo frenético, en Phantom Liberty podía pasar lo mismo por el simple hecho de que Dogtown es un lugar extremadamente gris. Mientras conduces por sus angostas calles notarás que hay pocas cosas que llamen tu atención. Sus puntos de interés son muy pocos y carece de carnada que te motive a dejar tu camino para conocer.

De este modo, la forma en la que la mayoría encontrará el secundario de Phantom Liberty es por medio de la narrativa principal y los indicadores en el mapa. Es una solución de diseño que funciona, pero su implementación resulta triste porque es como si CD Projekt RED admitiera que Dogtown es un lugar que falla cuando te invita a conocerlo. Juegos como éstos deben apostar por ubicaciones que te motiven a experimentarlas de una forma orgánica, dejando pequeños pedazos de pan que te lleven de forma natural al contenido que te comerás de un bocado. Llevarlo de otra forma es decepcionante, en especial para un estudio con tanto talento.

La narrativa de Cyberpunk 2077 está repleta de temas complejos

Cuando Cyberpunk 2077 debutó en 2020 tenía varios problemas. Desde entonces, CD Projekt RED ha lanzado un montón de parches con el objetivo de solucionarlos. Algunos se erradicaron por completo, pero tristemente, Phantom Liberty hereda algunos de los errores del juego base.

No queremos entrar en detalles sobre la actualización 2.0. Eso está destinado para un video que ya tenemos en el horno. Lo que sí queremos dejar claro es que, tristemente, Cyberpunk 2077 aún carece de ese pulido perfecto que los jugadores esperamos de los juegos AAA. En nuestras casi 20 horas en Dogtown nos topamos con varios crasheos que, sin duda, nos dejaron un sabor amargo en la boca.

Ojo: eso no quiere decir que Cyberpunk 2077 se haya quedado estancado. Es mucho más estable que en su lanzamiento y la cantidad de crasheos es incomparable. Dicho esto, ya pasaron 3 años desde su estreno y consideramos que es justo pedir que esté libre de esos errores. Igual cada quien cuenta cómo le fue en la feria y, de todo corazón, esperamos que tu experiencia sea sin estos problemas.

Una de las novedades de Phantom Liberty son las nuevas misiones que aparecen en el mundo abierto. Se trata de eventos dinámicos en los que debes robar vehículos ubicados en diferentes puntos del mapa.

Este tipo de contenido es bienvenido, puesto que te da más cosas por hacer y formas de conseguir recompensas. El problema es que tampoco resulta particularmente interesante ni añade capas de inmersión para que te sientas dentro de Night City. Es contenido que tal vez te divierta un rato, pero que tampoco haría falta si se hubieran destinado recursos a otra parte.

De hecho, parece que sólo existe para explotar el combate vehícular, mecánica nueva que brilla poco por el incómodo sistema de conducción de Cyberpunk 2077. Para nosotros, pasó sin pena ni gloria y dudamos de que muchos lo vean como una razón para jugar más allá de completar el juego.

El juego mejoró en varios apartados, pero carga problemas del pasado

¿La redención de Cyberpunk 2077?

Desde que se anunció, Phantom Liberty se mostró como la oportunidad de redención de Cyberpunk 2077, un juego que fue despedazado y criticado por miles de jugadores. Sin embargo, la realidad es que es algo diferente. Se trata de un contenido que llega para recordarnos 2 cosas: que CD Projekt RED son maestros en crear un mundo inmersivo con contenido sustancial y que Cyberpunk 2077 nunca iba a poder con el peso que llevaba sobre los hombros.

A lo que vamos es a que Phantom Liberty es una experiencia de calidad que vale la pena experimentar. Tiene esa narrativa oscura con personajes complejos y contenido secundario de alta calidad que esperamos del equipo polaco. Dicho esto, también comete algunas equivocaciones que nos permiten darnos cuenta de que es un juego tan imperfecto, crudo y apasionante como la vida en Night City.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty debutará el 26 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Sigue este enlace para ver toda nuestra cobertura del RPG de CD Projekt RED.

