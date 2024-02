El 1 de febrero pasado, Konami sorprendió a los fans de SILENT HILL con un nuevo juego gratuito de la legendaria saga de survivor horror. Indudablemente, el movimiento nos remonta al revuelo que se vivió en el lejano 2014 (pero que sigue tan presente a pesar del tiempo) con el lanzamiento sorpresivo de P.T. y su eventual transformación en Silent Hills, proyecto infamemente cancelado tras el despido abrupto de Hideo Kojima, acompañado de Guillermo del Toro y Norman Reedus.

¿Qué es SILENT HILL: The Short Message? Un juego de aproximadamente 90 minutos de duración, hecho de manera competente que logra emular de manera regular una estética sombría y lúgubre preestablecida, con suficiente misterio para transportarte a un plano de la existencia olvidado y maldito. Lo anterior es evidencia de que los responsables de The Short Message entienden, al menos, cómo fabricar escenarios con atmósferas inquietantes.

También es una muestra de la actualidad que vivimos, en que los motores gráficos tienen flexibilidad suficiente para permitir que un breve juego gratuito tenga la capacidad de competir visualmente contra las entregas más ambiciosas de la industria. Es increíble cómo con tan poco puede lograrse tanto.

Entrando en materia, ¿qué hay sobre la historia? SILENT HILL: The Short Message comienza de manera contundente, informando al jugador que se tocarán temas y motivos fuertes, y que si alguna vez ha sufrido sensaciones similares lo mejor es buscar ayuda. Sin embargo, la profundidad con la que se tocan dichos puntos es tan abismal como un chapoteadero. The Short Message es una historia típica de depresión y suicidio, que ha sido retratada mucho mejor en, al menos, una docena de juegos independientes.

Sin revelar demasiado, Anita, la protagonista, está en un complejo de departamentos que tiene una fama siniestra; la única guía que tiene es un mensaje de su amiga. Con esto comienza la búsqueda y el juego presenta a los involucrados: Maya, una joven talentosa, y Amelie, amiga de Anita. De inmediato, The Short Message sabe que los segundos apremian, así que no desperdicia tiempo en arrojar cuanto texto de exposición sea posible a través de recortes de periódico, bitácoras, diarios y, en ocasiones, secuencias de video con actores reales.

El rostro del miedo

La historia no tiene nada de malo; de hecho, es competente, sin embargo, el problema es que se cuenta palabra por palabra de manera directa; no hay misticismo, simbolismos, mensajes sutiles, etcétera. Es decir, faltan los elementos por los que es conocido SILENT HILL. Todo el juego y sus misterios se explican como si el jugador fuera un descerebrado sin capacidad de deducción.

Otro desacierto de The Shot Message está en su incapacidad para comprender la perspectiva en primera persona, pues desde el inicio desaprovecha los momentos de tensión para sumergirnos de lleno en el juego, para que estemos en los zapatos de la protagonista y seamos parte del derruido complejo de departamentos… Lo primero que hace The Short Message es robarnos el control en el momento más crítico para hacer un corte en el primer plano de la protagonista, lo que desperdicia por completo la perspectiva en primera persona.

"Es un simulacro de mal gusto, sin cualidades genuinas, reflexivas o penetrantes"

Otro aspecto insoportable es el desempeño. La sensación que entrega es como caminar con vaselina untada en los ojos. ¡Es tan borroso! Las fluctuaciones de cuadros por segundo son tan notorias, que hasta parece quisieron emular la atmósfera de neblina de los originales. Pero no nos engañemos, el desempeño es pésimo y nada responsivo, como consecuencia de abusar del efecto de desenfoque de cámara.

Al menos, los ambientes están bien logrados

Lo poco que se puede elogiar es en el acompañamiento sonoro que, al menos, tiene concordancia con lo entregado en las décadas de tradición que tiene la franquicia (hasta es innovadora), donde las notas etéreas místicas son acompañadas por ritmos atrapantes y cálidos, que resuenan en una armonía surreal. La buena ejecución es cortesía del maestro Akira Yamaoka. La misma cortesía se extiende a Masahiro Ito, veterano cuyos trazos dieron vida a las pesadillas más íntimas de James Sunderland en Silent Hill 2 (2001) y otros juegos en la serie. En The Short Message, Ito sorprende con una criatura humanoide de otro mundo con flores atadas alrededor de su rostro.

The Short Message malinterpreta P.T. y, en general, a la totalidad de SILENT HILL

Indudablemente, SILENT HILL: The Short Message se inspira fuertemente en P.T., como si fuera un punto de partida para una nueva generación poco familiarizada con la franquicia, pero se queda muy lejos. Si quitamos del menú principal el famoso nombre de la franquicia, sería imposible afirmar que se trata de un juego de SILENT HILL, pues el resultado es tan genérico, poco original y olvidable, que parece un refrito o clon de P.T., como muchos que surgieron y pasaron desapercibidos durante la última década.

De los únicos vestigios que encontramos de referencia a la franquicia original

Es evidente, además, que The Short Message malinterpreta P.T. y, en general, a la totalidad de SILENT HILL. Por ejemplo, los títulos originales establecieron el ritmo y la idea general de una criatura que te persigue implacablemente, lo que se encarga de crear una atmósfera de persecución densa y opresiva. Esta característica se convirtió en uno de los más grandes atractivos de la serie, es decir, la eventual espiral descendente al oxidado Otro Mundo. The Short Message parece que tiene prisa para que lo desinstales lo más pronto posible, así que la experiencia que antes solía disfrutar se convierte en una verdadera pesadilla. Las persecuciones donde participa la criatura de Masahiro Ito parecen más bien inspiradas en entregas como Poppy Playtime, en vez de SILENT HILL. Su principal problema radica en la combinación de su naturaleza aleatoria y el errático comportamiento del oponente; a veces puedes escucharlo detrás de ti, pero mágicamente puede teletransportarse y estar frente a ti, con lo que la experiencia más bien se convierte en prueba y error en vez de ser algo atractivo y atemorizante.



Esto nos habla de lo trascendental que fue P.T. para el género survival horror como lo conocemos en la actualidad, un monumento de gran importancia cultural dentro de la industria y del que, por cierto, sólo existen vestigios o en algunos PlayStation 4 de algunos afortunados, porque Konami 一en su sabiduría infinita一 decidió eliminarlo de los servidores de PlayStation para abrirle paso a esta aberración. El juego demuestra, sobre todo, la magnitud de P.T. por ser una obra única en su tipo, mil veces imitada, pero jamás igualada. Lo que tenemos en 2024 es un simulacro de mal gusto, sin cualidades genuinas, reflexivas o penetrantes. Entre el hazmerreír de SILENT HILL: ASENCION, The Short Message es, al menos, inofensivo y olvidable.

Aquí había un hoyo, pero ya no está. Sólo hay un espacio vacío que representa las intenciones y pretensiones comerciales de Konami y su manejo actual de SILENT HILL.

