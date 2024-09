Más allá de las polémicas por su componente en línea y la tendencia a llevar esos modos de juego hacia el pago con dinero real (algo que pasa en todo juego deportivo actualmente) NBA 2K sigue siendo, por mucho, el mejor título deportivo. No solo por su control o su realismo, también por la cantidad de contenido que ofrece. NBA 2K25 ya está aquí, y por fin se trata de una experiencia de actual generación que desborda novedades y calidad por algunas partes, mientras que en otras hay cuentas pendientes. ¡Bienvenidos a la nueva temporada de la NBA!

Basta de homenajes, es hora de dar el paso hacia el mayor realismo posible en la duela

Los homenajes de NBA 2K23 y NBA 2K24 quedaron en el pasado, la franquicia de Visual Concepts y 2K Sports rindió tributo a Michael Jordan y Kobe Bryant, pero ahora es turno de dar ese ansiado paso hacia adelante y atender la actualidad del deporte ráfaga tal como se ha esperado en los últimos años. A diferencia de las entregas que hemos disfrutado desde que llegó la actual generación (PS5 y Xbox Series X|S) por fin hay una brecha mayor y se puede decir que NBA 2K25 es ese título Next-Gen que queríamos ver.

Como todo juego deportivo, lo que importa está en la cancha, en este caso en la duela, y esta vez Visual Concepts se encargó de llevar la tecnología ProPLAY hacia el siguiente nivel con más de 9000 animaciones nuevas. Mientras el uso de IA en otras áreas del gaming ha causado un incendio, los juegos deportivos la adoptaron de inmediato y dejaron atrás la era de la captura de movimiento. Hoy basta con poner un partido de la NBA para que las herramientas conviertan ese juego en datos que se pueden convertir en un videojuego.

NBA 2K25 luce espectacular

El resultado se nota desde el primer momento. NBA 2K25 despliega un nivel muy alto de realismo que no solo se ve, se siente. Si eres fan de la NBA reconocerás de inmediato los movimientos de los jugadores, el tiro elevado de Kevin Durant, el tiro veloz y displicente de Steph Curry, el avance hacia la canasta, irrespetuoso pero espectacular, de Anthony Edwards y así con cada jugador. No es broma, NBA 2K25 pesa mucho (más de 150 GB); primero lo cuestionas, luego lo comprendes cuando notas que, por lo menos, 95% de los jugadores actuales y del pasado está fielmente representado. No son personajes genéricos con movimientos estándar y un skin con la imagen del jugador, para nada; se mueven tal cual lo hacen (o hacían) en la duela real.

ProPLAY en desarrollo y un renovado sistema de drible, justo lo que hace brillar a NBA 2K25

La primera iteración de ProPLAY no se queda en lo visual, impacta de inmediato en la jugabilidad y se cruza con un nuevo sistema de dribles que fue construido desde cero. El resultado es impresionante, en especial por la manera en que se nota la combinación de peso, velocidad de acuerdo con lo que ordenas desde el control. El básquetbol es un deporte de recortes por lo que saber cuánto acelerar y saber cuándo frenar con un pie con la ejecución adecuada marca la diferencia entre abrir el espacio que necesitas para tirar o tropezarte para quedar en ridículo y perder el balón.

Esto está correctamente representado en NBA 2K25 y ya no puedes ir simplemente por ahí presionando R2 en todo momento para tomar velocidad, luego hacer un recorte y tirar, si el ángulo de tu jugador no es el adecuado, así se trate de Curry y ese talento innato que tiene, no lograrás la posición que deseas, notarás que a tu jugador se lo lleva el peso y la animación te confirmará que estás más del lado de la simulación que del videojuego.

NBA 2K25 se juega muy bien gracias a la tecnología ProPLAY

NBA 2K siempre ha sido un juego complejo, dominarlo es difícil pero muy satisfactorio y NBA 2K25 no es la excepción. Sin embargo, esta vez Visual Concepts tuvo algo de piedad (esperada tras el éxito que ha ido en aumento y que actualmente la franquicia trasciende hasta en Europa) al brindar opciones para todo tipo de jugador. Las mejoras y renovaciones de sistemas de juego, así como de animaciones, han resultado en una nueva barra de tiro, más discreta y enfocada más que nunca en el ritmo. Hasta ahora la decisión ha dividido opiniones (en lo personal me gustó más que la barra tradicional), pero si tienes algún problema con ello, puedes modificarlo en los ajustes para regresar al esquema anterior.

Pero eso no es todo, pues en esta edición tenemos ajustes relacionados con la interacción riesgo – recompensa que pueden volver la experiencia en un realismo brutal o de plano algo Arcade para que no sufras. Por si fuera insuficiente, el estudio se tomó la libertad de experimentar con un nuevo sistema de tiro: disparo rítmico con stick profesional. Esta variante se deslinda de la mecánica de apretar el botón y soltarlo en el momento adecuado, aquí presionas el stick derecho hacia abajo para iniciar la animación de tiro y lo sueltas cuando sientas que es el momento perfecto para lanzar.

"...el estudio asegura que aquel que domine este tipo de tiro tendrá ventaja sobre aquellos que prefieren el estilo tradicional, una recompensa por aventurarte en la complejidad del control, las físicas y NBA 2K"

Extrañamente, este sistema busca reproducir el movimiento real e intuitivo de la muñeca y la mano para realizar un tiro. Al inicio parece una locura, pero entre más lo intentas más te familiarizas y no me parecería raro que lo prefieras pues es la mecánica más realista que tiene el juego. De hecho, el estudio asegura que aquel que domine este tipo de tiro tendrá ventaja sobre aquellos que prefieren el estilo tradicional, una recompensa por aventurarte en la complejidad del control y físicas y NBA 2K.

NBA 2K25 es rico en opciones de personalización y ajustes de juego

Dicho esto, debo decir que la experiencia de juego ha sido satisfactoria, la mejor en comparación con las últimas entregas, pues es capaz de llevarte a ese punto en que mano y control son uno solo. ¿Algo que señalar en contra? La presencia de uno que otro bug, algo normal en este tipo de videojuegos deportivos (se corregirán con el paso del tiempo). También tuve una experiencia agridulce con el sistema defensivo. Lo bueno es la implementación de movimientos de perfil y recorte con el stick derecho que de realizarse en tiempo y forma brindan oportunidades para entorpecer y robar balones. Lo malo, la operación de esquemas defensivos de acuerdo con las estadísticas de cada jugador, ya sean perimetrales o en la pintura. Esto es notorio en las aproximaciones hacia la canasta pues en lugar de cerrarse hacia el jugador que ofende, los defensas cercanos a la situación se quedan en su posición y no se cierran para evitar el enceste. Cuestión de ajustes mediante una actualización, pero mientras eso no suceda, la IA puede asimilarlo como un punto débil de tu equipo.

NBA 2K25: algunos regresos y experiencias agridulces en sus modos de juego

Ahora bien, parte importante de la riqueza de NBA 2K25, aunque también de sus momentos flojos, se encuentra en el resto de sus modos de juego y los resultados son diversos.

Después de años con el repetitivo modo de entrenamiento, Visual Concepts se lució con el renovado Learn 2K, un espacio donde aprenderás de forma interactiva, divertida e intuitiva cada movimiento y jugada. Ya se mencionó, NBA 2K no es un juego con control fácil y hay mucho por aprender, hasta podrías considerarlo un Souls en ese sentido pues la satisfacción al dominar cada comando es indescriptible.

Learn 2K es un excelente modo de entrenamiento

Las Eras en el modo MyNBA siguen cobrando fuerza y en esta edición se incluyó aquella definida como la Era de Stephen Curry que inicia en la temporada 2016-2017, partiendo a la mitad la década de 2010 a 2020 en una decisión salomónica que incluye a LeBron James y a la estrella de los Golden State Warriors que cambió el juego para siempre.

"... eso desató una venganza y un periodo de terror pues los Warriors de Curry adquirieron a la superestrella Kevin Durant, lo que dio inicio a 2 temporadas en las que aplastaron a quien se les puso enfrente"

La propuesta es atractiva. Los Golden State Warriors venían heridos y humillados de la temporada 2015-2016, considerada una de las grandes tragedias del deporte. Este equipo rompió la marca de 72-10 de los Chicago Bulls de Jordan cerrando en 73-9, la llegada a las Finales de la NBA fue inevitable y en un momento tuvieron la serie 3-1, LeBron James y sus Cleveland Cavaliers estaban contra las cuerdas. Hasta antes de ese evento, ningún equipo se había levantado de un 3-1 en finales. ¿El resultado? Cavs ganó la serie 3-4 y Golden State descubrió que romper récords no significa nada sin el anillo de campeón. El detalle es que eso desató una venganza y un periodo de terror, pues los Warriors de Curry adquirieron a la superestrella Kevin Durant, y con ello iniciaron 2 temporadas en las que aplastaron a quien se les puso enfrente. Tomar a cualquier equipo de esos años para evitarlo es por demás emocionante, así que es un gran acierto tener otra era de la NBA para revivir o cambiar el pasado.

La era de Steph Curry, un periodo de terror que resultó en un bicampeonato

NBA 2K25 marca el regreso del modo MyGM, un auténtico RPG donde tomas el control de un gerente general con el equipo que desees. Tras años en que la propuesta se diluyó y estuvo en silencio, está de vuelta con un renovado sistema de progresión, la posibilidad de escoger la historia previa de nuestro gerente y nuevas clases que definirán su estilo y camino a seguir, incluyendo la toma de decisiones. A la par, hay nuevas formas de interacción con el dueño del equipo, jugadores y medios de comunicación, incluyendo oficinas en las que te puedes mover libremente. En esencia, MyGM es una experiencia muy bien lograda, emocionante y capaz de darte control absoluto del equipo para que goces, o sufras, con los pros y contras de tus decisiones. Hasta ahí todo bien, sin embargo y aunque se presume como un modo de actual generación que deja atrás sus versiones pasadas, hay elementos que se sienten de relleno.

"Las oficinas del equipo están vacías, los dueños suelen pedir locuras durante toda la temporada, eso de deshacerte de tu jugador estrella solo porque el jefe “tiene una corazonada” es una tontería"

Las oficinas del equipo están vacías, los dueños suelen pedir locuras durante toda la temporada, eso de deshacerte de tu jugador estrella solo porque el jefe “tiene una corazonada” es una tontería. De la misma forma, los diálogos con los jugadores a lo largo de cada año son genéricos, poco inmersivos y es muy probable que los cortes a media conversación para enfocarte en otros asuntos. Quitando esta paja, MyGM tiene un regreso sólido y vale la pena.

La WNBA sigue creciendo en la franquicia y The W resulta una experiencia mejor lograda en términos de creación de una jugadora, el seguimiento de su historia y lo que sucede a su alrededor en cada partido. Como modo carrera, es una propuesta compacta, que va al grano, y no te abruma con miles de cosas por hacer o invitaciones a interactuar sin sentido. El apartado de la liga femenil de la NBA cuenta con su propio espacio y modos, todos ellos al nivel de calidad que esperas y ahora es más interesante que nunca pues, por si no lo sabes, la WNBA está en guerra por la llegada de Caitlin Clark, llamada a ser una jugadora legendaria, pero que ha sufrido los embates y ataques (tanto en la duela como en los medios) por parte de las estrellas consagradas.

The W: compacto, sencillo, emotivo y divertido

La otra cara de la moneda es MyCAREER en esta versión híbrida que se ha construido en los últimos años. Atrás quedaron las grandes producciones y una narrativa pretenciosa, hoy tenemos un hilo conductor nada emotivo y prácticamente eso solo es un pretexto para articular el modo carrera en su versión varonil con una propuesta en línea que, tal como te imaginas, busca sacarte dinero.

En MyCAREER de NBA 2K25 tenemos 2 elementos nuevos. El concepto de la creación de la dinastía y una nueva ciudad llena de cosas por hacer. Lo primero encuentra propuestas frescas con la selección de arquetipos inspirados en estrellas reales de la NBA, o sea que puedes crear a tu personaje y dotarlo de estilo de tiro, drible y defensa con las plantillas de los mejores jugadores que hay, e incluso algunos del pasado. Básicamente, puedes crear un Frankenstein poniendo como base el drible y control de balón de Chris Paul, la elevación de Kobe Bryant y el tiro de Luka Doncic. El objetivo principal es guiar a tu jugador, desarrollarlo y convertirlo en líder de una dinastía a lo largo de los años.

Por si no lo sabes, esta experiencia se complementa con una vida virtual en La Ciudad, un espacio donde tu jugador interactúa de distintas maneras. Digamos que es el sueño de todo fan del básquetbol pues hay referencias a la NBA, su historia y jugadores en cada rincón. Esta ciudad ha recibido tratamiento de mejora y está más estilizada que nunca, pues muestra sitios llenos de glamour y otros que retoman la esencia de las canchas de barrio. No hay un solo lugar sin algo qué hacer aquí, así que bien puede ser el parque de diversiones de un fan de la NBA.

La Ciudad de NBA 2K25 está llena de detalles y actividades

Ahora bien, como lo imaginas, es un modo que en su mayoría se juega en línea, aunque las misiones y retos para dar el seguimiento a tu jugador no requieren conexión. Esto implica jugar con entusiastas de NBA 2K y por ende con jugadores que sí gastan dinero real para subir de nivel cuanto antes. Si lo consideras como un espacio para echar la reta de vez en cuando, recorrerlo y disfrutar su contenido está bien, si quieres profundizar te será más complicado llegar a la cima por tus propios méritos pues sabemos que la experiencia en línea de los juegos deportivos está pensada para que gastes una y otra vez.

Por último tenemos MyTEAM, el componente en línea con cartas y un sin fin de actividades semanales que esta vez luce el regreso de las subastas para negociar tarjetas interesantes. Poco hay de novedoso aquí, y supone la misma situación que MyCAREER: si lo tomas como pasatiempo para probar algo diferente y ver hasta dónde llegas con tu equipo de ensueño te divertirás, además hay opciones offline por si no tienes suscripción a PS Plus o Game Pass, pero ir más allá es entrar en terreno pantanoso donde solo el dinero real habla. Mi queja en este sentido no es contra el modo en sí mismo, sino contra el bombardeo con anuncios en todo momento, esto se ha vuelto una práctica común en los juegos deportivos y resulta molesto que al salir de un modo o menú lo primero que salte a la pantalla sea una promoción para comprar cartas. Lamentablemente, es el mundo en que vivimos, pues hasta en las cajas de autocobro en el súper encontrarás anuncios que tendrás que cerrar antes de escanear el código del producto que quieres comprar; una pena.

Qué buena bienvenida me dio MyTEAM, Jordan no sale todos los días

Por donde lo veas, es el mejor juego deportivo que hay

NBA 2K25 muestra que Visual Concepts no se ha pasmado en su zona de confort y el objetivo sigue siendo crecer, probar nuevas tecnologías y ofrecer la mayor cantidad de contenido en un juego deportivo. En cuanto a la jugabilidad, los nuevos sistemas y la personalización de la experiencia, la entrega de este año está en otro nivel y fácil puede mirar sobre el hombro a otras IP. La experiencia de juego es gratificante y jugar un partido, y otro, y otro se vuelve adictivo ya que estamos ante uno de los mejores controles jamás creados.

La oferta de modos de juego tiene claroscuros y lo inevitable de los componentes en línea. Sin embargo, NBA 2K25 sigue ofreciendo mucho para el jugador tradicional y para el entusiasta. Ahora que la brecha generacional se hizo más grande, podemos decir que NBA 2K25 es, de verdad, el primer juego de esta Next-Gen que tanto nos ha quedado a deber y eso es suficiente como para perderse en la duela sin importar lo que suceda alrededor.