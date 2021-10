Los videojuegos son diversión en su forma final y a lo largo de las décadas en que esta forma de entretenimiento se ha posicionado en el gusto de millones de personas en todo el mundo hemos visto como diversas franquicias han ascendido a la cima y se han quedado ahí gracias al nombre que forjaron. Sin embargo, también hemos sido testigos del ascenso y estrepitosa caída de videojuegos, estudios y compañías que nos hacen pensar en qué momento todo se fue al demonio. Para pocos es tema desconocido hablar sobre la caída de la división de juegos de Konami y justo cuando se pensaba que la tragedia no alcanzaría a una de las pocas IP que se mantenían con vida, el resultado fue lo contrario. Hoy, caminamos sobre los restos de lo que fue el legendario Pro Evolution Soccer mientras vemos el nacimiento de eFootball, juego, producto, que sin problemas sintetiza todo lo que ha estado mal en la compañía japonesa.

Ascenso y caída de Pro Evolution Soccer

El futbol es el deporte más popular en el mundo y muchos años antes de que los juegos de Konami y EA Sports se enfrentaran ya tenían presencia en los videojuegos. Claro que estamos hablando de una época en que las propuestas se reducían a representar de forma básica la experiencia de juego, 11v11 y el que mete más goles gana. Fue a mediados de los 90 cuando Konami encargó a su división Konami Computer Entertaiment Osaka un juego de futbol, aprovechando el hype que se levantó por el Mundial de Estados Unidos 94 y lo que vendría en 2002 para la justa en Corea-Japón. El resultado fue Jikkyou World Soccer: Perfect Eleven, que seguramente conociste como International Superstar Soccer, juego que encontró el equilibrio entre el realismo (de aquellos tiempos) y la diversión, sentando las bases para albergar a una legión de fans que quedarían encantados con la propuesta.

Era 1996 y ante la llegada de consolas de nueva generación era precios dar un salto mayor, por lo que Konami hizo lo propio ahora encargando a Konami Computer Entertainment Tokyo un juego de futbol más ambicioso, resultando en World Soccer Winning Eleven, Goal Storm en Occidente, raíz auténtica de la franquicia que hoy nos ocupa.

World Soccer Winning Eleven, el inicio de todo

Los años que siguieron vieron la búsqueda de la franquicia de un concepto definido, en particular e Occidente pues en Oriente el nombre Winning Eleven ya significaba algo y luego de conocer y disfrutar International Superstar Soccer Pro y ISS Pro Evolution, por fin se le dio al clavo y la IP quedó asentada como Pro Evolution Soccer. Aunque siempre fue una franquicia disponible en varias plataformas, Pro Evolution Soccer se convirtió en una leyenda de PlayStation y PlayStation 2 y ascendió de tal manera que por años fue considerado el mejor juego|simulador de futbol, alcanzando su punto máximo, para muchos, con Pro Evolution 6. ¿Qué importaba que no estuvieran los nombre y los equipos reales o solo algunos de ellos? La jugabildad lo era todo y era lo suficientemente buena y adictiva que paliaba esas ausencias en pro de la diversión.

PES 6: para muchos, el mejor juego de futbol jamás creado

Pro Evolution Soccer (PES) se ganó un nombre en la industria pero fue en la séptima generación de consolas donde comenzó la debacle y es que en lo particular, la franquicia comenzaba a sufrir los embates de FIFA, que al final tenía muchísimas más licencias y ahora con nueva tecnología podía mejorar su experiencia de juego de forma considerable. En lo general, Konami poco a poco dejaba de lado su división de videojuegos que no terminaba por facturar de acuerdo con los estándares que eran cada vez más elevados en la industria, desde la perspectiva financiera, como para aprobar proyectos ambiciosos. Por un lado, la compañía se desprendía con desinterés de su división de videojuegos, por el otro, PES se volvía viejo, carecía de atención adecuada y se quedó con una base leal de fans a los que no supo satisfacer. Los años siguientes, o sea los de la séptima y octava generación de consolas, dieron cuenta de esfuerzos del equipo de desarrollo e cuanto al manejo de licencias y mejoras en la experiencia de juego, pero era claro que las glorias de PES habían quedado atrás.

"PES se hizo viejo y no tuo la atención adecuada para mantenerse vigente en el mercado"

Este camino nos llevó a conocer eFootball PES 2020, un nuevo concepto supuestamente enfocado en los esports pero que en realidad dejaba ver que el rumbo se había perdido, luego llegó la pandemia y ante la imposibilidad de hacer una nueva entrega se optó por una actualización y todo terminó con la revelación de que PES había muerto y ahora Konami apostaría por un juego free-to-play llamado eFootball que se haría en Unreal Engine y que buscaría conquistar a los fans con la mejor de las jugabilidades. Así pues, el pasado 30 de septiembre conocimos este título y confirmamos que la historia de Konami con su otrora exitosa franquicia de futbol se había estrellado.

eFootbal 2022: año cero y un arranque desastroso

Luego de la actualización de temporada que fue eFootball PES 2021 hubo información y rumores que indicaban un cambio importante para la franquicia. De inicio, FOX Engine, motor desarrollado por Kojima Productions, no sería usado más para el juego y el desarrollo se movería hacia Unreal Engine, estándar actual de la industria. Luego, se filtraron detalles que sugerían un cambio todavía más radical pues la franquicia se volvería un free-to-play, algo que motivó a los fans y a aquellos que comparten la idea de que los juegos deportivos solo deberían recibir iteraciones cada determinado tiempo y apoyarse en simples actualizaciones de plantillas y equipos.

Luego del lanzamiento de un extraño demo, el pasado 30 de septiembre el mundo conoció eFootball 2022, el arranque de una nueva etapa en la historia del simulador de futbol de Konami. Lamentablemente, tomando en cuenta su estado inicial, estamos ante uno de los peores juegos de futbol que se han lanzado y es que la entrega sufre en todos sus apartados.

El Lionel Messi más triste de la historia

Para comenzar, tenemos un juego limitadísimo en cuanto a su propuesta de bienvenida. Solo hay unos cuantos clubes internacionales, y respecto a modos de juego nos encontramos con eventos que involucran a los clubes con los que Konami tiene un acuerdo especial o exclusivo y la posibilidad de jugar un partido amistoso. Lo primero que hay que señalar, precisamente, es la oferta tan pobre que presenta la compañía japonesa en su arranque y que prescinda de modos más complejos. Aunque se sabe que en próximas actualizaciones se dotará a eFootball 2022 de más opciones, el temor es que la legendaria Liga Máster ya no exista más y quienes gustaban de este modo donde podías hacerte cargo de tu equipo y jugar temporadas completas se queden sin una opción real que justifique la descarga y mucho menos pensar en gastar un solo centavo para adquirir contenido adicional.

2 modos de juego y 9 equipos, ¡9!

La impresión inicial de eFootball 2022 es que Konami arrancó y dejó en pedazos todo lo que alguna vez construyó PES y dejó la franquicia en un estado crítico, algo que se nota en su presentación, su interfaz, su falta de atractivo, vamos, incluso la carta de bienvenida muestra a Lionel Messi con un rostro inexpresivo en una serie de capturas que seguramente se tomaron en la debacle del Barcelona que terminó por llevar al astro argentino al Paris Saint-Germain.

La jugabilidad: única y diminuta oportunidad para salvar el juego

Luego del desastre que es eFootball 2022 en cuanto a su presentación y oferta de modos de juego, vamos hacia algo todavía peor, la experiencia de juego. De inicio, se entiende que PES en sus últimos años estuvo muy debajo de FIFA en cuanto a ingresos y esto, junto con el poco interés de Konami más allá de lo que la franquicia podía o facturar, provocó que los juegos dejaran de mejorar en el apartado visual. Sin embargo, el desempeño gráfico y los detalles, combinados con la jugabilidad, entregaban algo sólido que mantuvo a la base de jugadores, pero en esta ocasión la mudanza hacia Unreal Engine 4 salió carísima y eFootball 2022 termina por verse, y en mucho jugarse, como un proyecto en fase Alpha de un simulador de futbol que estaba listo para dar el salto de PS2 a PS3 o de Xbox a Xbox 360.

"eFootball 2022 falla en todas sus partes"

¿El recuento de la tragedia? eFootball 2022 tiene caídas en los cuadros por segundo hasta en las cinemáticas de presentación; los modelos de los jugadores lucen muy mal al igual que sus movimientos y no se diga su diseño con rostros y expresiones que hubieran sido un hit para una entrega de Silent Hill. El juego está tan mal logrado a nivel visual y en su desempeño gráfico que los jugadores se ven despegados del pasto y en ocasiones parece patinar en vez de correr. Peor aún la enorme cantidad de bugs presentes en un solo partido, con la desaparición de todos los jugadores cuando se marca una falta y durante el cambio de animaciones para su cobro, el extraño movimiento de las playeras, jugadores que atraviesan al rival y errores en las animaciones de movimiento, con unos cuadros faltantes, que te harán cuestionar cómo demonios ganaste o perdiste el balón.

Las capturas de Xbox hacen milagros, no se ve tan bien en realidad

Más lamentable todavía el apartado de audio y es importante señalar que ya no hay justificación alguna para tener en un juego de futbol de Konami las narraciones de Cristian Martinoli y Luís García, decisión tomada hace más de 10 años para competir con FIFA y sus narraciones hechas por Enrique “Perro” Bermudez y Ricardo Peláez en un episodio más de aquel enfrentamiento por rating entre las televisoras que representaban. De por sí la experiencia de eFootball 2022 resulta terrible como para todavía sumarle a lo negativo con narraciones mal armadas que no pueden, ni siquiera, unir a nivel audio una frase que da cuenta de una jugada con el nombre del equipo, ni en el ahora retro “loquendo” se hacían cosas tan malas y eso que era una herramienta usada por usuarios comunes de los primeros años de YouTube.

Irónicamente, y por más extraño que parezca, aunque la jugabilidad de eFootball 2022 está rota y plagada de errores y detalles, tiene destellos de lo que podría ser un auténtico diamante en bruto. Tal parece que el equipo de desarrollo no ha sabido qué hacer con Unreal Engine, algo extraño pues se sabe que el soporte de Epic Games para con los equipos es de los mejores que hay en el mercado, pero aún en el estado tan precario en que se encuentra el juego tiene algunos elementos en su jugabilidad que dejan ver una diminuta luz al final del túnel.

Por pequeños lapsos, eFootball muestra que tiene potencial

Por supuesto que no voy a pecar de soberbia considerándome un experto, simplemente me gustan los videojuegos deportivos desde que jugué alguno de futbol, cuyo nombre no recuerdo, en Atari 2600 y recuerdo que de ahí pasé a Enduro, juego de carreras. Todos estos años me han permitido definir el grado de acercamiento con la realidad de un deporte cuando de simuladores se trata y con base en ello puedo decir que eFootball 2022 podría dar una sorpresa siempre y cuando exista el compromiso para sacar el proyecto hacia adelante. Para esta entrega, el diseño de la jugabilidad y los elementos de simulación se apoyaron en asesorías y sesiones de trabajo con Andrés Iniesta, uno de los mejores jugadores de la historia, y Gerard Piqué, defensa central del Barcelona que ahora puede pasar más tiempo jugando videojuegos ante el final de la era blaugrana que duró poco más de 15 años.

Cuando eFootball 2022 no falla, o sea la menor parte del tiempo, su jugabilidad da cuenta de un control de balón y físicas, tanto de jugadores como de pelota, muy cercanas a la realidad y si pudiera hacer una comparativa en ese sentido, lo haría con el nivel alcanzado por NBA 2K22, actualmente el mejor simulador deportivo que hay en cuanto a control, físicas y realismo.

Detalles como el control de balón, la posición del jugador al recibir, hacer un pase o un tiro, los movimientos que realice y la velocidad que lleve tienen impacto en el resultado de una forma pocas veces vista en un juego de futbol. Un recorrido por la banda realizado a máxima velocidad implica la posibilidad de que el jugador salga de balance y su pase no sea tan efectivo, misma situación en cuanto a un tiro pues influyen factores como la posición de la pierna de soporte, la fuerza y la parte del pie con que se realice.

Por extraño que parezca, la influencia de Iniesta y la correcta implementación de sus consejos están plasmados en el fondo de la jugabilidad de eFootball 2022. Darme cuenta de esto fue posible gracias a la pésima IA que tiene el juego, pues eso me permitió realizar todo tipo de movimientos, tanto a la ofensiva como a la defensiva, encontrando el camino, largo y sinuoso, que tiene que recorrer el equipo de desarrollo si busca la redención. Al final, eFootball 2022 tienen en sus manos la posibilidad de entregar una propuesta de realismo impresionante que reviva el recuerdo de las épocas de gloria donde todo se podía pasar, menos que no se tuviera la mejor jugabilidad posible en un título de futbol.

Se acabó el partido de ida, PES murió y no hay muchas posibilidades para la remontada

Lanzar un juego, aunque sea free-to-play, en un estado tan lamentable es una falta de respeto para el usuario y en este caso para la historia de la otrora mejor franquicia de futbol. Claro que es algo que espero de los miles de juegos clones que aparecen día con día en las plataformas digitales, pero no en el caso de una IP que duró muchos años en la cima. Sé que a Konami le importa poco o nada su división de videojuegos en este momento y esto tiene un peso enorme en los alcances y limitaciones del proyecto. eFootball 2022 es una lagrima, por su estado actual, pero más por la historia, por el ascenso y por la estrepitosa caída de PES, sin embargo, el juego tiene en su jugabilidad una diminuta oportunidad de retomar el rumbo, claro que esto tendrá que ser arropado por mejoras puntuales y constantes en todos los demás apartados. PES o eFootball, como quieras llamarle, ya tocó fondo y el único camino que hay es hacia arriba pero o hay garantía de que se tome así que hay de 2: subir con un esfuerzo brutal hacia la cima o hundirse en la mediocridad.