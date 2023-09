Lo inesperado sucedió: una de las relaciones más exitosas y lucrativas en la historia de los videojuegos llegó a su fin cuando Electronic Arts y la FIFA decidieron romper por motivos financieros. EA Sports no se quedaría de brazos cruzados, y este camino llevó al inicio de una nueva era sin el nombre de la federación de futbol. ¿El resultado? EA Sports FC 24, la primera entrega de esta "nueva" IP que parte con una base sólida de millones de jugadores y que apuesta por una experiencia más realista en busca de ser el título definitivo de futbol. ¿Lo logrará?

EA Sports FC 24: Año Cero

La manzana no caerá lejos del árbol y lo primero que debes tomar en cuenta es que no hay cambios radicales respecto a la entrega del año anterior, todavía con el nombre de la FIFA, pues tampoco es el objetivo de EA Sports desprenderse de su historia reciente. La apuesta este año se encuentra en los detalles de jugabilidad y modos de juego, y es ahí donde está la base sobre lo que se construirá EA Sports FC.

"En términos de jugabilidad, EA Sports FC 24 reposa sobre 3 estructuras: Hypermotion V, Estilos de Juego y Frostbite que a su vez están relacionados con el uso de una nueva tecnología"

En términos de jugabilidad, EA Sports FC 24 reposa sobre 3 estructuras: Hypermotion V, Estilos de Juego y Frostbite, que a su vez están relacionados con el uso de una nueva tecnología que dejó atrás el proceso de captura de movimiento. Esta vez, el avance tecnológico para la renovada saga de futbol está en la captura de video real y el proceso para convertir toda esa información en datos aplicables al desarrollo del videojuego pasando de tener decenas de capturas de jugadores reales a más de 1000.

El vestidor del Liverpool FC en el mítico Anfield

Lo anterior impacta de inmediato en la experiencia de juego de EA Sports FC 24, que no pierde su esencia Arcade apostando por el público casual pero que esta vez suma para quienes buscan cierto nivel de realismo. El ritmo de juego bajó un poco la velocidad (aunque se puede modificar cuando gustes) para estar a tono con las nuevas animaciones de los jugadores. De ahí que la primera invitación del juego sea jugar de forma más realista para entender y asimilar la nueva tecnología y la física que resulta de ello. El resultado, en lo general, es bueno pues los jugadores responden a distintas situaciones tal como en un partido real. Si emprendes un recorrido veloz como lateral para cazar a un extremo, es de esperarse que no puedas frenar de inmediato y cambiar de trayectoria como si las leyes de la física no existieran, misma situación a la ofensiva; y, en definitiva, es grato ver que hay trabajo en esa área que apuesta por el realismo.

"La posición, la velocidad, el pie que recibe el balón, el que se usa para controlar, el estilo de tiro, las condiciones previas a ello, todo muestra cambios respecto a ediciones anteriores y añade una capa de realismo"

La posición, la velocidad, el pie que recibe el balón, el que se usa para controlar, el estilo de tiro, las condiciones previas a ello, todo muestra cambios respecto a ediciones anteriores y, sin duda, añade una capa de realismo. Todavía está lejos de los mejores exponentes del género deportivo, pero da esperanza de que ese será el camino a seguir. Claro que los movimientos extraños siguen y hay detalles a considerar, como el carácter inalcanzable de algunos extremos y delanteros debido a su alta velocidad o lo prolongado de las barridas, pero esto se ajustará con actualizaciones posteriores, después de todo la experiencia de juego es con una copia con acceso anticipado.

Ls nuevas tecnologías aportaron para entregar una experiencia más realista

Justamente en esta capa, EA Sports FC 24 sorprende con los Estilos de Juego, cuyo objetivo es representar de forma fiel el talento de las estrellas en el campo. Seamos sinceros, jugadores como Vinicius Jr., Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kylian Mbappé, Kevin DeBruyne, Erling Haaland, etcétera. son privilegiados, tienen un talento descomunal y tienen contratos tan jugosos porque pueden cambiar el rumbo de un partido en el momento menos esperado. PlayStyles busca representar ese talento en el campo de juego con movimientos únicos y el resultado es sorprendente, pues sí otorga cierta ventaja (como en un partido real nos guste o no) pero no rompe el juego. Un desborde y regate con Vinicius se sienten diferente en comparación con otros jugadores; aunque esto no implica que termine en gol, muestra que la tecnología está bien aplicada en pro de una experiencia más realista.

"Un desborde y regate con Vinicius se sienten diferente en comparación con otros jugadores y, aunque esto no implica que termine en gol, muestra que la tecnología está bien aplicada en pro de una experiencia más realista"

La IA de los compañeros y rivales también tiene mejoras aunque estas son más notables en la defensa pues las líneas no se entregan con facilidad a diferencia de ediciones anteriores. Sin embargo, en cuanto a la ofensiva hay deficiencias pues si bien hay más opciones estratégicas con órdenes predeterminadas según lo que busques en el partido, dígase jugar al contragolpe, presión constante, Tiki Taka, toque corto para armado de jugado, balón largo, y demás, el resultado en ese sentido no es notable y los jugadores no toman posturas y acciones propias de lo que indicaste antes de iniciar el partido, una pena pues pudo ser grandioso con la nueva tecnología, movimientos y físicas.

Otro detalle a considerar es que EA Sports FC 24 tiene un mayor número de "errores" en el juego, lo que aporta al realismo porque es posible perder el control del balón en el momento menos esperado, hay rebotes (los jugadores ya no son invisibles para ser atravesados por el esférico), hay tiros que pensabas que irían en dirección y terminan en pifia, movimientos defensivos que se deciden por milímetros y todo tipo de ajustes que se agradecen porque hacen el juego más realista. Tampoco es que ya nos encontremos ante el simulador definitivo, pero hay trabajo en ello y se nota.

La Premier League es la mejor liga en EA Sports FC 24

La experiencia del futbol, el deporte más pasional del mundo

En años recientes, EA Sports ha vestido la experiencia de juego con distintos elementos propios del ambiente en la cancha y en EA Sports FC 24 hay algo que mencionar. Primero, lo positivo, pues la experiencia futbolera está más que potenciada por las nuevas tecnologías y vaya que jugar con un buen sonido conectado a la TV o con audífonos refleja lo que escucharíamos y veríamos en un estadio real. Las capturas de audio y movimiento en las gradas llevaron a mejoras que son más notables en las ligas con mayor número de licencias como la Premier League pues el ambiente en el estadio va acorde con el marcador y vaya que meter un gol con el Liverpool en Anfield o con el Manchester United en Old Trafford hace que el estadio explote en un grito de gol al nivel de la vida real.

A la par, EA Sports FC 24 cuenta con muchas más animaciones en la previa a los partidos y durante los mismos a fin de dar variedad a la experiencia de usuario. Cada partido se siente diferente en este apartado y la rotación de contenido deja atrás lo monótono de la IP en sus últimos años donde de plano saltabas las secuencias pues no había nada nuevo bajo el sol o las luces del estadio.

Hay más contenido en la previa y durante los partidos

Sin embargo, algo que está levantando ámpula en la comunidad y comprobado durante la experiencia con EA Sports FC 24 es la ausencia de la previa completa a los partidos, aquella que emulaba una transmisión de televisión con la entrada de los jugadores junto con el rugido de los aficionados, las alineaciones, el parado en cancha y otros detalles, así como secuencias mostrando a los 22 jugadores listos para batirse en duelo en el césped. Ahora, tenemos secuencias que apuestan por lo pasional incluyendo la entrada de los fans a los estadios, algunos cánticos, escenas en vestidores y en el túnel antes de salir a la cancha. Acto seguido, el juego inicia de inmediato. Sin duda, este cambio dividirá opiniones, a nivel personal, me gustaría una combinación entre lo nuevo y lo viejo al menos en los clásicos pues no son partidos comunes, pero hasta el momento y la versión con la que se realizó la reseña carecen de ese tipo de contenido que animaba la previa al pitazo inicial.

Vive la pasión por el futbol como quieras

Uno de los cambios en EA Sports FC 24 es la interfaz de usuario con un estilo sobrio y discreto, pensado así para ir de lleno al apartado de modos de juego donde hay variedad para cumplirle a todos los fans del futbol. El Modo Carrera está ahí para vivirlo como jugador o DT (ambos con posibilidades para el jugador creado por nosotros o la selección de un jugador o director técnico real). Por años la queja de los jugadores de este modo fue su estancamiento y en EA Sports FC 24 podemos decir que al menos hay intenciones de llevarlo hacia otro rumbo.

"A diferencia de años anteriores, se genera interés en tomar las riendas del equipo con mayor profundidad y llevar el proceso que culmine con el partido de fin de semana"

Como DT, tienes nuevas opciones de manejo de equipo que incluyen control sobre entrenadores específicos para cada área de la cancha: porteros, defensas, medios, delanteros encargados de gestionar y mejorar las habilidades de los jugadores teniendo repercusión en la cancha. Asimismo, cuentas con información detallada en la previa semanal con datos, posibles alineaciones del rival y esquemas de entrenamiento pensados para ese juego en específico. A diferencia de años anteriores, se genera interés en tomar las riendas del equipo con mayor profundidad y llevar el proceso que culmine con el partido de fin de semana.

Por fin el Modo Carrera tiene mejoras interesantes

Como jugador, tu carrera estará marcada por un mayor número de decisiones dentro y fuera de la cancha, así como por el desarrollo en un árbol de habilidades que te definirá como estrella y las posiciones en las que puedes desempeñarte mejor. El Modo Carrera muestra mejoras, podemos decir que ya no está sumido en la mediocridad y puede ascender en ediciones posteriores.

La experiencia en línea sigue por el mismo camino de los últimos años con ULTIMATE TEAM y el Modo Temporadas. El primero, se mantiene como la propuesta exitosa que todo fan adicto al Fantasy puede esperar, pues además de la gestión de cartas y jugadores, podemos probarlo directamente en la cancha con distintos retos contra IA o contra otros usuarios.

Para este año, las evoluciones son la estrella pues están pensadas para recompensar el tiempo y desarrollo que pongamos en un jugador para especializarlo en su posición. Por supuesto, eso puede darse de inmediato con dinero real, pero en caso de no hacerlo así y optar por pura experiencia de juego no te encontrarás con una montaña difícil de escalar.

ULTIMATE TEAM busca tu dinero, pero también recompensa tu experiencia de juego

A la par, es posible potenciar 2 roles para cada jugador ofreciendo más opciones estratégicas y análisis respecto a la gestión de nuestro equipo pensando a mediano plazo si lo mejor es desarrollar en 2 posiciones o de plano negociar las cartas en el mercado de traspasos. De la misma forma, esta vez se añade la posibilidad de armar equipos mixtos con estrellas del futbol femenil a nivel mundial, así que tu escuadra puede contar con Lionel Messi y Alexia Putellas en la media que sin duda sembrará el terror en la cancha vrtual.

El Modo Temporadas se presenta como una opción interesante que se irá desarrollando con el paso de los meses pero de inicio se perfila como esa liga dominguera donde todos pueden participar llevando un orden de partidos de temporada regular, fase de eliminación y final, lo que vives en los partidos de Fut 7, futbol rápido o futbol asociación con el equipo de tu colonia, sólo que virtual.

Volta Football se mantiene y aquellos que todavía añoren las épocas de FIFA Street pueden pasar tiempo aquí echando la reta en canchas callejeras de todo el mundo contra la IA u otros jugadores y ganando contenido de todo tipo para darle estilo a nuestros personajes o a las estrellas de la cancha que pongamos en esta propuesta.

La tradicional reta callejera en Volta Football

EA Sports FC 24: un buen inicio

Pese a las críticas y errores que ha arrastrado la franquicia en su periodo de mayor éxito pero también de mayor confort, EA Sports FC 24 es un buen juego de futbol que demuestra la intención de crecer y cumplirle a los fans del deporte más famoso y pasional del mundo. Hay mucho contenido que viene de las ediciones anteriores y eso es inevitable, pero lo nuevo sí que se hace notar y extrañamente cumple con el objetivo de hacerte sentir dentro de una experiencia futbolera nueva que no reniega de su pasado. Hay áreas por atender y mejoras por considerar, pero en general, EA Sports FC 24 es una propuesta sólida de futbol que no extrañará que llegue a la cima de inmediato.

