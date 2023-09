Si NBA 2K23 estuvo dedicado a Michael Jordan aprovechando la coincidencia del año en la edición y el número que portó en los Bulls, era de esperarse que NBA 2K24 fuera en una dirección similar. 24, 2024, 24K si se habla de oro, ese número en términos de baloncesto solo puede significar una cosa: Kobe Bryant, señalado por el mismo Earvin "Magic" Johnson, como lo más cercano que ha tenido la historia de la NBA al GOAT. Precisamente esta entrega puede considerarse el homenaje que expresa de mejor manera esos altibajos que vivió el 24 de los Lakers (otrora 8 en su primera etapa) y lo que sucede con la franquicia de 2K Sports.

Video: NBA 2K24 - Tráiler de Avance "ProPlay"

NBA 2K24: una nueva era para el basquetbol en los videojuegos

NBA 2K24 nos recibe de lleno con una novedad que, en teoría, debe cambiar la realidad en cuanto a la experiencia de juego pues se trata de la primera edición en usar la tecnología ProPLAY resultante del uso de material visual real de partidos de la NBA para su interpretación, adecuación y ejecución en un videojuego. La era de las capturas de movimiento llegó a su fin en los juegos deportivos y hoy basta con poner un video de Stephen Curry, LeBron James o Kevin Durant para que los equipos de cómputo hagan su magia brindando una experiencia más realista.

"ProPLAY luce en grande pues esta vez las diferencias entre jugadores son más notorias que nunca sumando al realismo y añadiendo ese componente de estrategia gracias al impresionante manejo de datos que permite al sistema del juego reconocer las fortalezas y debilidades de cada jugador"

Si eres fan de la franquicia en estos tiempos, seguramente te preguntarás por qué demonios llega a pesar tanto su descarga e instalación. Pues bien, a diferencia de otras IP, NBA 2K no tiene personajes genéricos, cada jugador de la NBA dado de alta en sus equipos para la temporada en curso está representando fielmente, no solo en lo visual, también en sus movimientos y actitudes en la cancha. Es ahí donde ProPLAY luce en grande porque esta vez las diferencias entre jugadores son más notorias que nunca sumando al realismo y añadiendo ese componente de estrategia gracias al impresionante manejo de datos que permite al sistema del juego reconocer las fortalezas y debilidades de cada jugador. Ataca ferozmente el área con Jayson Tatum y culmina con una bandeja o una clavada, las posibilidades de enceste son altas. Trata de hacerlo con Stephen Curry y morderás la duela, pues su fortaleza está en los triples.

ProPLAY resulta en duelos realistas y espectaculares

Más allá de las polémicas que pueden seguir a esta reseña y que ya son sello negativo de la franquicia en su era actual, debo reconocer que la experiencia de juego me sorprendió. Tal como se prometió en la previa de su lanzamiento, NBA 2K24 puede ser tan complicado (pues se sabe que dominarlo es difícil debido a la cantidad de combinaciones con el control y jugadas) o benévolo (es una realidad que el juego se ha ajustado a la realidad actual de la NBA que privilegia los triples y el juego fuera del área), pero en todo caso el resultado con el control es único, divertido y está balanceado para cumplirle a todo tipo de jugador.

"una jugada tan básica como el Pick and Roll: antes, llamar al jugador para que hiciera pared era un proceso automático sin complicaciones, ahora, los defensas lo notan y tratarán de evitar que la jugada se realice"

La IA en los partidos tanto en la ofensiva como en la defensiva ha mejorado, esto gracias a los ajustes que entran en combinación con la tecnología ProPLAY. Los jugadores altos y fuertes, generalmente encargados de los rebotes, son los primeros en acudir para cumplir con su responsabilidad. La rotación en la duela y la respuesta a las órdenes de jugada mejoró, pero también se dotó de mayor realismo. Ejemplo de ello es una jugada tan básica como el Pick and Roll: antes, llamar al jugador para que hiciera pared era un proceso automático sin complicaciones, ahora, los defensas lo notan y tratarán de evitar que la jugada se realice. Eso sólo es una base, imagina hasta dónde llega en términos de realismo.

Al final, la jugabilidad de NBA 2K24 sigue siendo top, manteniendo a la franquicia como el mejor simulador deportivo que hay en ese apartado.

La experiencia a través de NBA 2K24 y su mundo inspirado en la duela

Difícilmente veremos cambios radicales en los videojuegos deportivos. En años recientes han sido los menos y esto no tiende a cambiar pues, al final, se han vuelto un negocio muy jugoso así que si algo no está roto no hay por qué arreglarlo. NBA 2K24 no es la excepción así que encontraremos mucho de lo que ya vimos en la edición anterior por lo que solo señalaré lo nuevo y si esto es positivo o negativo.

Siguiendo con la línea del año anterior, esta vez tenemos el homenaje a Kobe Bryant con los Mamba Moments, episodios en la vida profesional de la estrella de los Lakers que quedaron para la historia. Básicamente, se presenta el contexto y hay objetivos por cumplir en cuanto a desempeño en la cancha para seguir avanzando, aunque hay algunas ausencias como aquel partido de 81 puntos contra los Raptors, pero el modo culmina con aquel emocionante Juego 7 de las Finales de 2010 contra los Celtics, uno de los juegos más tensos y llenos de drama en la historia de la NBA. Si bien la carrera de Kobe es legendaria, en cuestión de momentos no es tan rica como la de Jordan, así que los Mamba Moments están un escalón abajo.

Mamba Moments, un homenaje a Kobe Bryant

MyNBA sigue en construcción después de debutar en 2021 y sustituir a MyLEAGUE. Aquí puedes tomar el control de cualquier equipo de la NBA cumpliendo como gerente general y tomando control de lo que sucede en la cancha así que no hay nada nuevo bajo el sol. Quizá lo único a considerar es que en el apartado Eras, donde puedes jugar las últimas décadas de la NBA para cambiar la historia, se añadió la Era de LeBron, que abarca de 2010 a 2020, decisión cuestionable pues en esos años se gestó una dinastía, un equipo que levantó más anillos que el Rey: los Golden State Warriors. Salvo algunos ajustes, MyNBA se mantiene tal cual y eso es algo positivo pues permite la inmersión en la gestión de un equipo tomando decisiones y controlando cada apartado, la experiencia definitiva de todo fan del deporte ráfaga.

Este camino nos lleva a MyCAREER, el diluido modo Carrera que en NBA 2K24 se mantiene con esta propuesta menos enfocada en una narrativa y más en las interacciones con el entorno. De nueva cuenta, toca el turno de crear nuestro personaje y llevarlo a la cima experimentando desde 2 perspectivas: seguir su carrera profesional con las responsabilidades que eso conlleva o convertirlo en una estrella en línea en La Ciudad. The City es este mundo virtual enorme lleno de misiones, interacciones y contenido donde nuestro jugador puede subir de nivel, sin embargo, la realidad es que aquí aplica el dicho "el que paga manda" por lo que si no estás dispuesto a desembolsar cantidades reales de dinero será casi imposible jugar de forma competitiva.

Si tan sólo no hubiera que pagar para disfrutar toda esta ciudad

NBA 2K se sigue saliendo con la suya pues hay millones de jugadores que desembolsan para tener el mejor contenido y subir de nivel cuanto antes por lo que las posibilidades de disfrutarlo en pleno con puro talento, por más bueno que seas, son mínimas o de plano nulas. Una pena pues este mundo virtual lleno de contenido relacionado es increíble, vistoso y atractivo para un fan, pero es tan accesible como lo dicte tu cartera.

Finalmente está MyTEAM, el equivalente a FUT, donde armas un equipo con cartas que te arrojan jugadores de distintas eras en un entorno en línea lleno de modos de juego, retos y, por supuesto, invitaciones constantes a pagar por más sobres. A diferencia de MyCAREER, aquí hay mayores posibilidades de disfrutar sin gastar, simplemente jugando contra el CPU y cumpliendo los retos de cada temporada. El atractivo está en todo el contenido temático que se actualiza constantemente, aunque su goce también depende de los VC Points que acumules con tu experiencia de juego para poder gastar o de plano de lo que pagues con dinero real para tener más sobres y jugadores. Este modo se mantiene tal cual, con algunos ajustes poco notables, así que la máquina de dinero de NBA 2K sigue engrasada y funcionando a la perfección.

La máquina de hacer dinero de NBA 2K sigue funcionando bien

NBA 2K24 con altibajos y todo es un buen videojuego de basquetbol

Para bien o para mal, NBA 2K se sigue saliendo con la suya y la entrega de este año no es la excepción. Si eres un fan de la NBA que busca una experiencia de juego tradicional para llevar a tu equipo favorito a la cima o simplemente estar actualizado en términos de gaming con lo que sucederá esta temporada, es una propuesta que sí o sí debe estar en tu librería. Los cambios en la jugabilidad y los ajustes que suman al realismo lo justifican plenamente así que no te decepcionará. Sin embargo, debes saber que el disfrute pleno de todo lo que ofrece NBA 2K24 está limitado por sus ya tradicionales y nada agradables transacciones.

Revive un duelazo de hace más de 10 años

A TÍTULO PERSONAL: HASTA SIEMPRE KOBE, HASTA SIEMPRE MAMBA NEGRA

Disfruté hasta el cansancio NBA 2K23 y su concepto en torno a Michael Jordan, pero no puedo negar que desde el año pasado esperaba con ansia la llegada de la entrega para esta temporada pues si se habla de NBA 2K24, el 24 tiene dueño, aquel que significó un paso en paralelo al GOAT: Kobe Bryant.

Para mí, Jordan tiene el mismo peso que para todo fan del deporte. Simplemente es el mejor, pero cuando supe del basquetbol de la NBA siendo niño, el 23 de los Bulls ya era una figura mundial sin precedente, era una obligación cultural. Años después, en mi versión de 12 años, en secundaria y obsesionado con la NBA, supe de un jugador que había dado el salto de preparatoria al Draft para la temporada 1996-1997, movimiento inusual y escandaloso. Un joven de 18 años llamado Kobe Bryant, rechazado en verano por Los Angeles Clippers porque “no podemos tener un jugador de 18 años, queremos seriedad, aunque fuiste el mejor en los entrenamientos”. Luego, seleccionado por los Charlotte Hornets y usado como moneda de cambio el mismo día porque “¿quién quiere a un niño en su equipo?”. Al final, reclutado por Los Angeles Lakers gracias a la maravillosa visión a futuro de Jerry West, quien prometió que ese chico haría cosas grandes para la franquicia.

Kobe Bryant fue mi héroe deportivo los siguientes 20 años, prácticamente dio paternidad a quienes nos quedamos huérfanos cuando Jordan se retiró.

"La Mentalidad de la Mamba es que no abandonamos, no nos acobardamos. Nos hacemos fuertes y conquistamos" ― Kobe Bryant, 2013, después de romperse el tendón de Aquiles

Celebré su ascenso y su primer tricampeonato con unos Lakers imparables liderados por él y Shaquille O’Neal. Lamenté la ruptura de esa dupla y el proceso de reconstrucción y vacas flacas que vino después; también con los amagos de partir hacia otro equipo si los Lakers no lo rodeaban con los jugadores que quería para regresar a la cima, justo en los años en que se ganó el apodo de la Mamba Negra, una de las serpientes más letales, por su desempeño en la duela y fuera de ella, siempre obsesionado de la manera más psicópata posible con la victoria. Me enojé cuando ganó el MVP de la temporada 2007-2008 pero sucumbió en las Finales contra los malditos Boston Celtics. Brinqué de alegría cuando regresó el año siguiente y obtuvo su cuarto campeonato contra Orlando Magic y me burlé cuando ganó el quinto anillo cobrando venganza contra Boston en 2010 en un Juego 7 que se decidió en los últimos segundos. Jordan ganó 6, Kobe ganó 5.

Kobe Bryant

Sufrí en 2013 cuando se rompió el tendón de Aquiles, lesión que jodió el final de su carrera, y lo vi regresar a la duela en esa condición para encestar los tiros libres, prácticamente con el pie destrozado, y meter a los Lakers en playoffs. Me llené de nostalgia cuando se retiró en 2016 jugando su último partido en una remontada de ensueño contra Utah Jazz; Shaq le pidió 50 puntos, Kobe metió 60. Por supuesto que lloré el 26 de enero de 2020 cuando murió en un trágico accidente de helicóptero.

No sé si la vida me dará la oportunidad de escribir otra vez sobre él, pero aprovecho la ocasión para hacerlo. De ahí que NBA 2K24, dedicado a su legado y memoria, sea tan importante para ese lado pasional que tengo por la NBA, así que cierro esta parte diciendo ¡Gracias, Kobe Bryant!