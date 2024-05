Aunque el tenis ha tenido presencia en los videojuegos desde hace décadas, hubo un tiempo en que algunos títulos se convirtieron en un éxito rotundo. Uno de ellos fue TopSpin; de hecho, su primer lanzamiento en 2003 fue uno de los mejores representantes de la oferta deportiva de la naciente plataforma Xbox LIVE. Han pasado 20 años desde aquel debut, algunas entregas mantuvieron a la IP en el mercado y luego vino el silencio. Hoy, la franquicia está en manos de un experto en juegos deportivos, 2K Sports y TopSpin 2K25 apuesta por construir cimientos fuertes con una propuesta sencilla pero poderosa.

El concepto primitivo del tenis ha sido parte del gaming durante décadas y TopSpin 2K25 lo aprovecha

El tenis, como deporte profesional, está relacionado con las clases altas y siempre se le ha visto como una disciplina seria, muy exigente y formal. Sin embargo, su estructura básica de golpear una pelota en una cancha definida y con reglas elementales esperando el fallo del rival hace que cualquiera pueda jugarlo sin tener un equipo costoso. Justamente, ese ir y venir de la pelota tan primitivo y poderoso lo convierte en algo adictivo y en el gaming no es diferente, pues un juego tan esencial como Pong tomó esa base para convertirse en un éxito.

Duelo en arcilla, cancha dura o pasto: tú eliges

Ese concepto que combina jugabilidad pura y destreza compone el núcleo de todo juego de tenis y, por supuesto, también es la parte más importante de TopSpin 2K25.

Aunque no lo creas, TopSpin 2K25 fue desarrollado por un equipo de Hangar 13, el estudio de Mafia, así que no es raro tener incertidumbre, pues pasar de una historia de crimen organizado a un título deportivo debe ser complicado. Por ahora, te decimos que, en general, hay buenas noticias.

Esta primera entrega, que busca establecer el resurgimiento de la franquicia y lograr lanzamientos constantes, va directo al grano con algunos modos de juego, opciones en línea y las inevitables transacciones que ya son sello de 2K Sports. Afortunadamente, el enfoque está en la experiencia de juego.

Una propuesta con pocos modos de juego, nada pretenciosa, pero que cumple

Si quieres jugar solo, TopSpin 2K25 tiene partidos de exhibición donde podrás jugar con algunos de los mejores tenistas de la historia, incluyendo a Roger Federer, André Agassi, Serena Williams, Carlos Alcaráz, John McEnroe y más, aunque en este momento la lista es limitada la promesa de Hangar 13 es que pronto se integrarán más tenistas profesionales. Si lo tuyo es el modo carrera, TopSpin 2K25 ofrece MyCareer, una opción básica en comparación con lo que puedes encontrar, por ejemplo, en una IP de probado éxito como NBA 2K.

El modo carrera es divertido, satisfactorio y motivante

El resultado en la experiencia del modo carrera es bueno porque se trata de un modo compacto, nada abrumador y que de inmediato te muestra su sistema de progresión. Aquí, creas tu avatar con un motor de personalización decente para iniciar en el circuito profesional desde abajo. La estructura es por meses de competencia donde puedes participar en sesiones de entrenamiento, eventos especiales y un torneo que mejorará o hundirá tu posición en el ranking. Básicamente, eres tu versión tenista tratando de abrirse paso ante las grandes competencias y figuras.

Un acierto es que la gestión del cansancio y el impacto de los partidos que juegas en la condición de tu tenista te lleva a tomar decisiones, pues cuando ves el porcentaje de energía que tienes deberás decidir si participar en eventos y torneos o dedicar el mes a descansar debido a que el cansancio aumenta las probabilidades de lesión. Justamente aquí es donde se integra a la perfección el realismo —en términos de desgaste— con la progresión y las decisiones a tomar, ya que un partido que se extiende más de lo esperado mermará tu energía. Claro que lo ideal sería seguir cosechando éxitos, pero tal vez sea mejor descansar durante un mes.

Conforme subes de nivel obtienes puntos que puedes usar para mejorar las habilidades de tu tenista y asegurar las condiciones necesarias para ponerte al tú por tú con los mejores. También consigues recompensas, pero es aquí donde llega el primer sablazo en términos de transacciones, pues mucho del contenido estético es de más rápido acceso si pagas con dinero real; de lo contrario, tendrás que jugar mucho para vestir a tu avatar como quieras.

La gestión de tu tenista es de fácil comprensión y administración

Como experiencia tradicional de modo carrera, TopSpin 2K25 cumple. Avanzar en las distintas competencias y subir de nivel es ampliamente satisfactorio, así como encontrarse en las mejores canchas de tenis del mundo y en los torneos prestigiosos. Definitivamente, si vas por el modo carrera, quedarás satisfecho.

En cuestión de opción en línea, TopSpin 2K25 tiene partidos de exhibición y el modo 2K Tour, donde enfrentarás a los mejores jugadores de la comunidad en torneos con los que ganarás una reputación, algunos extras y recompensas.

La jugabilidad de TopSpin 2K25 es su punto fuerte y es por demás divertida

La estrella en TopSpin 2K25 es su jugabilidad y, en este apartado, Hangar 13 entregó un título deportivo divertido y capaz de entretener, seas conocedor o no. El esquema de controles es de fácil aprendizaje y los movimientos de los tenistas tienen el equilibrio ideal entre el realismo y lo casual, aunque puedes hacer ajustes en el menú de opciones según tus gustos y exigencias.

Dar un buen o mal golpe con la raqueta tiene que ver con tu destreza y el manejo adecuado de los tiempos, mecánica representada con una línea que te indicará, con una porción en verde, el momento exacto en que debes soltar el botón para asegurar un buen impacto. En este caso, se trata de una mecánica benévola y más permisiva que la de NBA 2K, así que el peor escenario es concretar un mal golpe que, por lógica, te dejará a expensas de un fuerte revés de tu contrincante, aunque hay posibilidades de recuperarse.

Por supuesto, TopSpin 2K25 tiene una curva de dificultad respetable y en los escenarios más altos necesitarás experiencia y talento. No es un juego casual, pero para eso tienes un modo entrenamiento dirigido por el mismo John McEnroe, una leyenda que te enseñará cada movimiento y podrás ponerlo en práctica hasta dominarlo.

Reclamando la victoria

La experiencia de juego tiene el balance adecuado y el control responde a la perfección y también reacciona según las habilidades de cada tenista; esto, en el caso de que escojas a una estrella consagrada. En todo caso, cada juego y set se tornan en sesiones por demás divertidas y en ocasiones exigentes y emocionantes, pues la IA está bien trabajada, así que los partidos pueden tornarse épicos y el triunfo puede ser tan satisfactorio como amarga la derrota.

¿TopSpin 2K25 flaquea en algún punto? Sí, y es en lo visual, pero no por la manera en que fluye el juego; en ese apartado todo está bien. Lo que sucede en esta entrega es que su nivel gráfico y de detalles son de baja calidad y no parece un juego de actual generación. Los diseños de los tenistas están lejos de su versión real y parecen representaciones que hubieran sido sensacionales hace más de 10 años, pero ahora resultan extrañas. Se entiende que es una franquicia que busca posicionarse y, en caso de que lo consiga, la exigencia a nivel de gráficos realistas será mayor, y es algo que debe mencionarse.

Ese André Agassi está muy extraño

TopSpin 2K25 es un regreso interesante

Al final, TopSpin 2K25 resulta un muy buen regreso y puedo confirmar que se trata de uno de los videojuegos deportivos más divertidos del presente. No es pretencioso, no busca ser más de lo que es, sólo ofrece lo que tiene y de la mejor manera. Seas o no fan del tenis, vale mucho la pena que le des una oportunidad porque puedes jugar un partido que no te quitará mucho tiempo, te distraerá, divertirá e incluso, relajará.

Los grandes escenarios del tenis

