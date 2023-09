Videojuegos y estudios de México: una industria llena de joyas e interesantes promesas

El desarrollo de videojuegos en México han crecido a paso lento, pero seguro. Muestra de ello son todos los juegos que se crean cada año a lo largo y ancho del país. Desde títulos de aventura, peleas, simuladores, carreras, shooters, hasta novelas visuales, México goza de una oferta rica de videojuegos.

La región está llena de increíble talento que, desafortunadamente, muchas veces no puede brillar en todo su esplendor debido a problemas relacionados con infraestructura, presupuestos, difusión e, incluso, temas de seguridad. Pese a esto, México es un país sediento por hacer videojuegos y nos sigue sorprendiendo con interesantes propuestas.

La difusión es un factor vital para todos los desarrolladores y Cataxis, game tester, ha hecho una gran labor. Recientemente hizo un fabuloso hilo en Twitter sobre los juegos y estudios de México, así que decidimos profundizar en él y dar un repaso por la industria local. Se trata de una muestra no exhaustiva, pero sí representativa de lo que México tiene para ofrecer a los jugadores de todo el mundo.

¡Holi ฅ^•ﻌ•^ฅ!



Quería compartir con ustedes mis mejores hilos y vídeos sobre recursos de desarrollo de videojuegos y aportes increíbles a la industria de videojuegos hispana.



Si están interesados, pueden encontrar todo en el siguiente enlace: https://t.co/r9JbhaMh3W🕹️💻 pic.twitter.com/6qoj7AfxfN — Cataxis 🇲🇽🏳️‍⚧️🎮 (@Cataxis2) April 27, 2023

Lienzo (Chihuahua)

Algunos estudios mexicanos han logrado trascender a escenarios internacionales gracias a su constancia y esfuerzo. Uno de ellos es Lienzo, compañía con sede en Chihuahua que nació en 2012 con talento local. Necesitó de un par de años para darse a conocer con Hunter's Legacy, un plataformero con toques de acción que tuvo una buena recepción.

Posteriormente, el estudio decidió a postar por proyectos con una fuerte inspiración en México y sus culturas antiguas. Así nacieron Mulaka y Aztech Forgotten Gods, enfocados en la acción y en la aventura.

Ogre Pixel (Aguascalientes)

Seguramente has escuchado el nombre de Ogre Pixel gracias a Lonesome Village, un divertido título inspirado en juegos como The Legend of Zelda y Animal Crossing. Esta propuesta llamó la atención de bastantes jugadores y les dejó un buen sabor de boca, pero no se trata del primer y único juego de la compañía.

Ogre Pixel nació en 2014 y empezó con desarrollos para móviles: Jumper Jon, Pixel Stars, Warcher Defenders y Black Tower Enigma son algunos de sus anteriores proyectos que sirvieron para abrirle camino a Lonesome Village. A principios de octubre de este año, lanzó A Tiny Sticker Tale, un título de aventuras con un atractivo concepto.

Navegante Entertainment (CDMX)

Navegante Entertainment inició su viaje en la industria por todo lo alto con Greak: Memories of Azur, un plataformero de aventuras que recibió elogios por parte de la crítica y los jugadores. Ubicada en la Ciudad de México, la compañía ha demostrado un gran potencial con el apoyo de diversos socios repartidos en Latinoamérica.

Recientemente acaba de cumplir 4 años activos en la industria y, sin duda, es uno de los desarrolladores locales con más potencial y que más expectativas genera por su próximo proyecto.

Halberd Studios (Guadalajara)

9 Years of Shadows es una de las más gratas sorpresas de lo que va del año. Así que el metrodivania fue un golpe sobre la mesa por parte de Halberd Studios, compañía de Jalisco que ahora tiene toda la atención de los jugadores.

Su primer proyecto sorprendió por sus cuotas de calidad y su interesante acercamiento al popular género. Así que es inevitable no estar emocionado por lo que Halberd Studios nos ofrecerá en el futuro. Al momento de escribir esto, el estudio trabaja en Mariachi Legends, un interesante juego que combina elementos beat-em-up de desplazamiento lateral con la cultura mexicana.

El título te pondrá a los jugadores en los zapatos de Pablo Cruz, un detective mexicano que tendrá que recuperar un talismán relacionado con el Reino de los Muertos y el Día de los Muertos.

SQUAD (CDMX)

SQUAD dio el salto a la fama gracias a Kerbal Space Program, un entretenido simulador espacial que se volvió muy popular. Esto al grado de que llamó la atención de Take-Two Interactive. Los dueños de Rockstar y más populares estudios adquirieron la franquicia en 2017.

La compañía con sede en la Ciudad de México trabaja actualmente con Private Division, y aún le da soporte a su exitoso juego. Kerbal Space Program tuvo una accidentada secuela en la que SQUAD no estuvo involucrado inicialmente.

These are exciting times for #kerbonauts so fasten your seatbelts and prepare yourself for new adventures! ✨🚀✨ #SquadDevs #kerbalspaceprogram pic.twitter.com/ydYBhcDQxs — SQUAD GAMES (@SquadDevs) August 23, 2019

HyperBeard (CDMX)

HyperBeard es uno de los estudios mexicanos más conocidos, pues es el desarrollador y distribuidor más destacado de juegos móviles. Algunos de sus títulos más populares KleptoCats, Chichens, KleptoDogs, CatSpa, Adorable Home, Alchademy, Kuma Sushi Bar, Pocket Love y muchos otros.

NachonLAB (Puebla)

El desarrollador Diego Nachon forma parte de OgrePixel, pero también tiene un proyecto llamado NachonLAB junto con su hermano Daniel, que se desempeña como artista. Este equipo ha creado proyectos llamativos como Abraxas, Muertos, Mr. Jack Tragedy y Dunkelheit.

Su juego en desarrollo actual es Grimfield Mystery, un juego de acción y aventuras con un atractivo aspecto visual que nos pondrá en el papel de Lucas, un joven que tendrá un acercamiento a lo sobrenatural.

Funky Can Creative (Nuevo León)

Funky Can Creative, estudio con sede en Monterrey, es liderado por José Luis Abreu Noriega, originario de Venezuela. Creo un equipo con talento mexicano, japonés y de otras regiones para crear PopSlinger, un juego con mucho estilo con una muy interesante historia de desarrollo.

Bromio (Puebla)

El estudio ubicado en Valle del Ángel ha alternado entre desarrollos móviles y juegos para consolas. Su producción más conocida es Pato Box, título inspirado en Punch-Out!!. El estudio mezcló los géneros de aventuras y peleas en una genial aventura que incluso le fascinó a Goichi Suda.

Su más reciente proyecto es Remnants of the Rift, un juego de acción con elementos roguelite que debuta este mes en Acceso anticipado para PC. Algunos de sus anteriores proyectos fueron Shiba Force, Copy Cat Dance, McCarthy's, Take Your Time, Shiba Force, títulos para móviles.

Mecha Studios (Veracruz)

Neon City Riders fue una de las sorpresas de 2020 y el título debut de Mecha Studios, desarrolladora que inició su camino en 2016, en Xalapa. Tras una exitosa campaña en Kickstarter y algunas dificultades, el equipo entregó un gran juego de acción y aventura en 2D con toques retrofuturistas.

Oribe Ware Games (Hidalgo)

Los juegos de peleas son muy populares en México, así que Oribe Ware Games decidió apostar por el género y demostrar su amor por el cómic nacional con TZOMPANTLI, juego cuyos personajes y universo están inspirados en la obra del ilustrador Edgar Clément.

Combate Monero, su secuela, va más allá y reúne a personajes de diversos cómics mexicanos independientes en un crossover genial que le valió varios premios nacionales. Entre su oferta también tienen Mostroscopy, otro juego de peleas basado en las películas de terror y la lucha libre mexicana.

El estudio también ha incursionado en los juegos de plataformas y acción con Koatl el Defensor: Los túneles perdidos, codesarrollado con Codex Studio y basado en los cómics de Yair Artz.

2think Design Studio (Puebla)

La nostalgia es poderosa y 2think Design Studio decidió aprovecharla para crear Glory Hunters, título inspirado en los mejores juegos de la era del Game Boy. El RPG de acción y aventura con aspecto retro fue posible gracias a una campaña en Kickstarter, que recibió el apoyo de decenas de jugadores.

Glory Hunters ya viene en camino, pero aún no tiene fecha para su lanzamiento en PC. 2think Design Studio quiere hacerlo un lanzamiento muy especial, así que también lanzará un cartucho que se podrá disfrutar en los diversos modelos de Game Boy y otras consolas portátiles.

Dracma Studios (Yucatán)

Uno de los juegos mexicanos que debutó hace poco es Candle Knight, título de acción y aventura en 2.5D desarrollado por Dracma Studios. No pone en los zapatos de un habilidoso caballero que combatirá siniestras criaturas en un mundo gótico y surreal. Ofrece emocionantes combates, secciones de plataformeo y diversos puzzles.

Mácula Interactive (CDMX)

Mácula Interactive quiere acercar a las personas a la interesante historia de México. Así que actualmente trabaja en Mexico, 1921. A deep slumber, que nos pondrá en los zapatos de Juan Aguirre, un fotoperiodista que explorará la Ciudad de México de aquellos tiempos.

El juego nos permitirá explorar 10 locaciones históricas de la ciudad, interactuar con artistas, políticos y escritores. Todo mientras tomamos fotografías y conocemos una emotiva historia. El proyecto es desarrollado con la colaboración de Hemeroteca Nacional y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México

BeWolf Studio (CDMX)

En la industria independiente es usual ver juegos desarrolladores por una sola persona. Néstor García decidió demostrar su talento formar BeWolf Studio y crear Redd's Runaway. Se trata de un run and gun inspirado en el cuento Caperucita Roja, con entornos y enemigos basados en el Día de Muertos y Halloween.

García se basó en clásicos como Megaman X, The Adventures of Batman and Robin y Ghosts n' Goblins para ofrecer una aventura donde la narrativa y la atmósfera son muy importantes.

Merlino Games (CDMX)

Antonio Freyre decidió embarcarse solo en la aventura de desarrollador en 2020, año en que fundó Merlino Games. Desde entonces, ha lanzado varias propuestas de sigilo y mundo abierto que han recibido reseñas muy positivas.

It Comes In Waves, UNDETECTED y The Chameleon son algunos de sus juegos para PC. My Arm Is A Shotgun, su título más reciente, llegó a principios de este año y fue bien recibido.

Alonso Martin

Heart Forth, Alicia es un atractivo metroidvania que retoma lo mejor de Castlevania: Symphony of the Night, The Legend of Zelda y Final Fantasy Tactics. Es creado por el desarrollador y cineasta Alonso Martin, cuyo trabajo ha llamado la atención de los jugadores y la prensa.

Su título es una de las producciones mexicanas más esperadas debido a su concepto, su atractivo aspecto visual y sus mecánicas. Heart Forth, Alicia aún no tiene fecha de lanzamiento.

BigMiniGeek (CDMX)

Otro caso de un estudio conformado por una persona es BigMiniGeek. Gonzalo 'Phill' Sánchez es un artista y diseñador veterano que ha lanzado diversos y divertidos proyectos que se pueden disfrutar desde un navegador o plataformas como itchi.oi.

Balin, Chocones, Ruta King – La Barredora, Balin – Fintas bien acá! y Todo todo – Turno nocturno son algunos de los minijuegos que ha creado a lo largo de su carrera.

Dog Biscuit Studios (Estado de México)

Pocket Penguin DX es otro juego que nos transporta a la época del Game Boy con una aventura retro protagonizada por un adorable pingüino. Dog Biscuit Studios, con sede en Toluca, está conformado por jóvenes entusiastas de varias partes de México.

Su título fue bien recibido por ser un homenaje a populares juegos de 8 bits, su jugabilidad, su estética y su banda sonora. El estudio trabaja actualmente en Running Doughnuts!, su primer juego para móviles que será protagonizado por una dona.

BitAll Force (CDMX)

El género de horror no es ajeno a los desarrolladores mexicanos. BitAll Force lanzó el año pasado Dark Tales from México: Prelude. Just a Dream... with The Sack Man, un survival horror para PC inspirado en diversas leyendas del país.

El proyecto fue pensado como una saga de 10 juegos cortos que contará diversas historias. El primero de ellos es el Preludio, que se enfoca en el Hombre del costal, un personaje popular que ha atormentado a los niños por generaciones. El estudio trabaja actualmente en un port para consolas y busca colaboradores para el segundo título de la colección.

Blusagi Team (CDMX)

Otro juego mexicano de horror es Locked in my darkness, creado por Blusagi Team. El título debutó a finales de 2022 y promete una experiencia inmersiva de horror psicológico, donde deberemos explorar un siniestro complejo de apartamentos.

Actualmente, el estudio trabaja en su segundo juego: Blue Maiden, que se ambientará en un vecindario tradicional japonés y que también ofrecerá una experiencia de terror psicológico.

Cometa Games (Yucatán)

Desde Mérida, Cometa Games ha cautivado a los jugadores con sus títulos wholesome para dispositivos móviles. Pingo Park y Beast High están llenos de adorables personajes y actividades divertidas por completar.

Su proyecto más reciente en colaboración con HyperBeard es My Dear Farm, un simulador de granja donde la protagonista dejará su vida de oficinista para comprar una granja y dedicarse de lleno a cuidarla, todo lejos del bullicio de la ciudad.

Dragon Vein Studios (Guadalajara)

Los fans de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars le deben dar un vistazo a Another Crusade, un RPG por turnos hecho en Mérida que tiene una fuerte inspiración en el clásico de Squaresoft. Después de una campaña de Kickstarter y varias pruebas, el lanzamiento del título cada vez está más cerca, pero aún no hay una fecha exacta.

Another Crusade será protagonizado por carismáticos personajes estilo marioneta y tendrá un mundo en 3D con plataformeo. El título de Dragon Vein Studios llegará inicialmente a PC y también tendrá un port para Nintendo Switch. Actualmente se puede probar un demo de su versión para computadoras.

Lobosandia (CDMX)

Lobosandia lanzó en 2022 su título debut: Cock Soccer, un juego arcade 2.5D de deportes que mezcla elementos beat 'em up con el futbol. Actualmente, el estudio trabaja en Witches and Butchers, un shoot-'em-up con elementos RPG y una estética retro que recuerda a los juegos del Game Boy.

Some progress on the RPG elements of Witches and Butchers: The only way to level up your party members is by cooking and eating meals! The stats a meal can give depends on your party member's taste, depicted by a cute face!#gamedev #indiedev #gbstudio #screenshotsaturday #gbdev pic.twitter.com/EuFFi0bzp5 — Andres Cordova / Cuurian 🎮 (@Cuurian_lluu) April 22, 2023

Dynamic Media Triad (CDMX)

Dynamic Media Triad es un estudio confirmado por creativos que radican en la Ciudad de México y en otras regiones del mundo como como Estados Unidos y Países Bajos. Broken Reality, su primer juego, debutó en 2018 y ofrece una extraña experiencia de aventura y exploración en 3D inspirada en el Internet y su cultura.

Posteriormente, en 2021, lanzaron Astrodogs, un título arcade sobre rieles claramente inspirado en Star Fox. El juego es protagonizado por un grupo de adorables perros que pilotarán naves para salvar la galaxia.

Michiyuki Project (CDMX)

The Scorchfarer es una novela visual episodica del estudio Michiyuki Project, fundado en 2021. Su primer juego nos lleva a un mundo de alta fantasía postapocalíptico, donde un evento cósmico destruyó gran parte del planeta. Así es como Mikaela y Yukiharu, 2 Terramagi, emprenderán un viaje para intentar salvarlo. Su primer capítulo es gratuito y se espera que los nuevos episodios tarden en llegar entre 8 y 12 meses cada uno.

Ennui Studio (Nuevo León)

Un grupo de entusiastas de Monterrey decidió unir fuerzas y formar Ennui Studio en 2012. Después de trabajar durante años en juegos móviles como Super Barrel Fighters, en 2018 lanzaron su primer juego para PS4 y PC: Tyr: Chains of Valhalla.

Es un juego de plataformas 2.5D que combina elementos de la cultura nórdica con el cyberpunk. El resultado es una aventura con un buen nivel de reto donde combatiremos vikingos y robots a lo largo de escenarios con toques futuristas.

Mum Not Proud (Yucatán)

Mum Not Proud sorprendió en 2016 con BAIKOH, un ingenioso juego para dispositivos móviles definido como una mezcla entre Tetris y Scrabble. El título nació como un proyecto universitario que, posteriormente, llevó como tal a la creación del estudio. También ha colaborado en el desarrollo de juegos como Dilemo, Raidcoons e Idle Pocket Planet, su más reciente lanzamiento junto con HyperBeard.

EnsenaSoft (Sinaloa)

EnsenaSoft es un estudio de Mazatlán que ha explorado una gran variedad de géneros con sus más de 30 juegos. Desde su fundación en 2009, ha experimentado con juegos de carrera, títulos VR, adaptacioens de juegos de mesa y experiencias educativas. Algunos de sus juegos son Renzo Racer, Wonfourn, Miko Mole, Isla Sinaloa y VR Theme Park Rides.

Etherlight (Yucatán)

Etherlight está conformado por un grupo de amigos que aman los videojuegos, el anime y la música. Actualmente trabajan en Mislight, un juego de aventuras y plataformas con elementos RPG. Nos pondrá en el papel de una niña que combatirá los peligros de un misterioso bosque con una linterna mágica.

Walgallen, uno de los miembros del estudio, trabaja en solitario en KOTOMASHO: I Can't Believe This NEET Guy Turned Into a Magical Girl!, un juego de estética retro inspirado en las aventuras clásicas para Game Boy y diversos animes.

Fat Panda Games (Yucatán)

Fat Panda Games inició su carrera con el pie derecho con Flat Kingdom Paper's, título de aventuras para consolas y PC que recibió buenas críticas. Nos lleva a un reino 2D que es protegido de la tercera dimensión por 6 joyas mágicas. El caos llega cuando un ladrón hace de las suyas y es entonces que Flat, un pequeño héroe, saldrá a la luz.

Focka Games (CDMX)

La industria mexicana también ha apostado por la realidad virtual con proyectos como DMD Mars Mission. Focka Games presentó en 2018 su FPS futurista con temática espacial. El título se ambienta en 2081 y nos lleva a Marte, donde tendremos que combatir una peligrosa plaga que se encuentra en el planeta tras su colonización.

UNDEAD

UNDEAD apostó por lo retro y desarrolló ABO MANDO, un juego que recuerda a los clásicos de aventura del NES. Su historia es bastante peculiar: ciudadanos de todo el mundo fueron abducidos por extraterrestres para tomar muestras de ADN y experimentar. Entre ellos estaba ABO MANDO, un joven que es abandonado en el México de 1802 por error. Así que tendrá una aventura para volver a su época correcta.

Hollow Games (CDMX)

El año pasado debutó NetSpace Saga Ep.1, un RPG por turnos con temática espacial del estudio Hollow Games. El título para PC nos cuenta la travesía de la tripulación Black Coffee, que tendrá que explorar las Ciudades Asteroides y combatir a peligrosos enemigos para destapar una peligrosa conspiración.

GameCoder Studios (Guanajuato)

Con más de 10 años en la industria, GameCoder Studios ha desarrollado varios títulos y ha trabajado como estudio de soporte para todo tipo de producciones. Sus IP son Attractio —un título de puzzles fuertemente inspirado en Portal—, y Sophie's Guardian, un FPS VR de horror y supervivencia.

Como compañía de soporte, ha trabajado en juegos como Nickelodeon All-Star Brawl, NERF Legends, Super Animal Royal, Them's Fightin' Herds, Cris Tales, entre otros.

Horizontal Entertainment (CDMX)

Witches of the New World, uno de los proyectos de Horizontal Entertainment, quiere ser el juego mexicano más ambicioso hasta ahora. El estudio prepara una experiencia tipo Souls donde la acción y la aventura se mezclará con elementos de horror.

El título se ambientará en las colonias angloamericanas del siglo XVII y su lanzamiento se espera para 2025. Será uno de los primeros proyectos nacionales que usará Unreal Engine 5.

Intellicialis (CDMX)

Active and Operational es el proyecto actual de Intellicialis, estudio fundado en 2012. Se trata de un título de horror que nos llevará a una nave espacial abandonada, donde tendremos que sobrevivir tras activar una inteligencia artificial que había estado abandonada. Su lanzamiento se espera para finales de 2023.

Skylaxx Studio (CDMX)

José Sánchez García es un ingeniero de software que trabaja en solitario Skylaxx Studio. Su primer juego como tal será Back to Home, un metroidvania con toques Souls. Así que ofrecerá una experiencia con un buen nivel de reto y atractivos entornos dibujados a mano en un estilo dirty-pixel art.

El juego nos narrará la historia de Mila, un perro-lobo que deberá emprender un peligroso viaje para volver a casa. Aún no hay una ventana de lanzamiento para Back to Home.

Evil Geometry (Michoacán)

Evil Geometry es un estudio con sede en Morelia que inició con juegos móviles como Mishi-p y Anima Path. Sus deasarrolladores ahora trabajan en Wrestling Cardboard Championship, juego que llegará a PC en septiembre de este año con un peculiar concepto: peleas de lucha libre entre cajas de cartón.

El juego promete 12 personajes con estilos de pelea variados y escenarios basados en reconocidas arenas de lucha de diversas ciudades del mundo.

InterTUM (Jalisco)

InterTUM, estudio con sede en Zapopan, es conocido por Power Stealers, un título arcade lleno de acción que retoma lo mejor de los clásicos de los 90. Nos presenta a un grupo de soldados armados con tecnología de punta que usarán para acabar con diversas amenazas extraterrestres. Todo con un toque sci-fi y retro. En su historial también tienen a 2V Hoverbike, un shoot 'em up con temática espacial.

Seashell Studio (Querétaro)

Los party game también tienen presencia en México gracias a Seashell Studio, compañía fundada en 2015 y responsables de Lunch A Palooza. Es un título multijugador donde los participantes controlan comida y usar tanto trampas como power-ups con un sólo objetivo: sacar a sus rivales de la mesa y ser el último alimento en pie.

También crearon Running Fable, un título de carreras con elementos de estrategia que se puede disfrutar en partidas de hasta 10 jugadores. Ambos juegos fueron bien recibidos por los jugadores y la crítica.

SpaceBoy (CDMX)

SpaceBoy nació como un proyecto de varios artistas multidisciplinarios que han trabajado en diversas áreas del entretenimiento, incluyendo los videojuegos. Uno de sus títulos es iO Inner Self - The Lava Planet VR, un shooter en realidad virtual donde deberemos acabar con oleadas de enemigos el peligroso Planeta de Lava.

Actualmente trabajan en Hannah, un plataformero con puzzles y una ambientación con toques de horror. El título estilo LITTLE NIGHTMARES y LIMBO aún no tiene fecha de estreno.

Meta Studios

Guillermo Alarcón es un desarrollador mexicano que lidera Meta Studios, agencia creativa con sede en Japón que trabaja en Mictlan: An Ancient Mythical Tale. El juego de acción y aventura en Unreal Engine 5 se ambientará durante la época de la Conquista. Aún sigue en desarrollo y todavía no hay una ventana para su estreno.

Kavorka Play (Yucatán)

Desde 2019, año de su fundación, Kavorka Play ha trabajado en diversas novelas visuales, todas con un fuerte componente cómico y erótico. Entre sus juegos están The Legend of Arcadieu y Witch College, que incluso tienen secuelas.

Pandita Studios (CDMX)

Pandita Studio se fundó en 2021 y se dio a conocer con Porcelana, una novela visual con una emotiva historia sobre la relación entre varios compañeros de clase. El grupo pasará de simples desconocidos a profundizar en sus historias y su pasado.

El estudio trabaja actualmente en Rockstar Idol, un juego de ritmo con temática para adultos. El juego será posible gracias a una exitosa campaña den Kickstarter que superó de forma importante su meta inicial.

El Faro Studios (Veracruz)

El Faro Studios ha llamado la atención de los jugadores con proyectos como CAMPOSANTO, definido como el primer juego de zombies ambientado en México. Además de este shooter, también es responsable de La Hacienda de Catemaco, un juego de horror ambientada en dicha ciudad de Veracruz.

Tiene otros curiosos proyectos como El Mariana Vs. Los Teletubbies, donde los jugadores controlan al popular youtuber para acabar con el Canal 5, que ha esclavizado a la humanidad.

Nervo Studios (Chihuahua)

Nervo Labs quiere adentrarse en la industria con Black Noise, un shooter con elementos de horror que nos transportará a una versión postapocalíptica de Ciudad Juárez. El estudio vio potencial en su franquicia, así que también trabaja en Black Noise: Shutdown, juego para móviles que servirá de prólogo a la experiencia principal. Ambos proyectos siguen en desarrollo activo.

Man-Eater Games (Puebla)

Man-Eater Games es otro estudio mexicano que decidió apostar de lleno por las novelas visuales de corte erótico. Blind Men, Monstrous Lovers, I deserve a happy ending y The Frozen Kingdom son algunos de sus juegos dirigidos a mayores de edad.

"The Frozen Kingdom" is our upcoming sword & sorcery 18+ BL visual novel about a barbarian's quest to kill the sorcerer that destroyed his village. Will he get his revenge, or will he give into his passions?



❄️WISHLIST NOW❄️: https://t.co/nzlJIySCM1 #boyslove | #yaoi | #vndev pic.twitter.com/wbebZ4uq08 — Man-Eater Games @ wishlist The Frozen Kingdom (@Man_EaterGames) March 22, 2023

Megalixir Games (Yucatán)

En 2021, Megalixir Games lanzó Sol Dorado Heist, una novela visual que apuesta por el misterio. Cuenta la historia de Alex Thorn, una chica con amnesia que sólo recuerda a The Silent Ace, un criminal con el que hizo varios atracos. Ahora, el casino Sol Dorado es el blanco del estafador, así que Thorn hará todo lo posible por descubrir su pasado y encontrar a The Silent Ace.

Estación Pi (CDMX)

Un grupo de jóvenes desarrolladores decidió unirse para formar Estación Pi y debutar con GREEN The Life Algorithm en 2019. El metroidvania nos pone en un escenario catastrófico, donde la Tierra es dominada por vegetación que fue modificada genéticamente. Así que cada rincón del planeta está lleno de peligros y nuestra misión será acabar con la amenaza para salvar a la humanidad.

Patoli Studio (Baja California)

Patoli Studio surgió en 2016 en Mexicali y, desde entones, se ha enfocado en juegos para dispositivos móviles. Algunos de sus lanzamientos más destacados son Oli Pop: Bubble vs Bricks, Cat Tower, Infinite Punch, Mini Patoli - Snowball Fight y Pick a Pet.

The third game with our pet "Oli", a puzzle game that will also have various levels and challenges 🧩

"Oli Pop: Puzzle vs Brick" is coming soon on July 23.

-#indiegame #puzzlegame #arcade #indiedev #indiegamedev #MobileGame #ComingSoon pic.twitter.com/4Ggj638gNm — Patoli Studio (@PatoliStudio) July 13, 2022

War Industries Games (San Luis Potosí)

War Industries Games creó Last Man para los amantes de los juegos de acción en 2D. Su concepto es sencillo: recorrer más de 40 niveles y acabar con todo enemigo que se te ponga enfrente. Las hordas de criaturas no se rendirán fácilmente, así que tendrás una pistola que genera cajas con las que podrás crear barreras y plataformas para huir.

Third World Productions (Jalisco)

The end is nahual: If I may say so puso en el radar a Third World Productions por su llamativo y original concepto. Se trata de un point-and-click que ofrece acertijos, elementos de novela visual y escenas de acción en una combinación única y divertida. Todo con un atractivo aspecto visual pixel art inspirado en las culturas antiguas mexicanas.

Ajal Game Studio (Sinaloa)

Ajal Game Studio ha trabajado en diversas experiencias en realidad virtual y el metaverso. Del lado de los viodejuegos, son conocidos por SIK Space Invader Kreature, un shooter multijugador donde hay que acabar con hordas de extraterrestres. El título ha sido reconocido por su potencial y, al momento de escribir esto, está disponible en acceso anticipado

Quantum Sheep (Nuevo León)

Un grupo de entusiastas de Monterrey decidió formar Quantum Sheep y crear REalM: Walk of Soul. Se trata de una interesante aventura 2D con toques de horror que toma inspiración de Silent Hill, Resident Evil y Yume Nikki. Así que basa su jugabilidad en la exploración y en la resolución de acertijos.

SoftwareReef (Jalisco)

SoftwareReef se inspiró en clásicos como DOOM, Wolfenstein y Duke Nukem para crear XIBALBA, un FPS inspirado en la cultura maya. Nos pone en el papel de Acoatl, un joven indígena que encuentra unas antiguas ruinas en medio de la selva. Tendrá a disposición todo tipo de armas para acabar con letales criaturas, incluyendo nahuales y otros seres sobrenaturales.

Ansimuz Games

Luis Zuno es un desarrollador independiente que ha creado juegos con un atractivo estilo visual bajo el nombre de Ansimuz Games. Sus títulos exploran una gran variedad de géneros desde el pixel art. Algunas de sus creaciones son Pyramid Chase, Elliot Quest, Stomper, Warped Space Shooter y Minitroid.

Unchild Games (Chihuahua)

Unchild Games ha lanzado diversos títulos para móviles y algunos de ellos también han llegado a PC. Divenia es un juego de acción con desplazamiento lateral que nos cuenta la historia de Azael, un exmilitar con grandes habilidades de combate y armamento con tecnología extraterrestre.

Otro de sus propuestas es Tinieblas Jr's Adventures, un juego de venturas protagonizado por el popular luchador mexicano, quien se adentrará al Xibalbá en una desafiante aventura.

Xibalba Studios (Nuevo León)

Xibalba Studios surgió cómo un proyecto de varios graduados del DigiPen Institute of Technology. En 2010 lanzaron Icebreakers, un juego de combates en vehículos. La compañía es sobre todo conocida por MilitAnt, un juego de acción y aventuras donde ejércitos de insectos se enfrentan a muerte.

Winged Sword Studios (CDMX)

Iván Espadas es otro desarrollador en solitario que desarrolló y lanzó The Legend of Chibi Ninja bajo el sello Winged Sword Studios. El creativo nos ofrece un plataformero en 2D protagonizado por pequeños ninjas, que se enfrentarán a complicados niveles donde la precisión y la rapidez son importantes para sobrevivir.

Daltair (Monterrey)

J.D. Daltair es un ilustrador y desarrollador independiente que lanzó Ghosting Vandal a principios de este año. Es un juego al estilo Mega Man, así que ofrece acción, disparos y emocionantes combates contra poderosos enemigos. Sigue en desarrollo activo, pues se lanzó en acceso anticipado. El título forma parte del universo de Ghosting Gun S, título que el creativo lanzó en 2018.

Sketchy Ceviche

Sketchy Ceviche es un estudio mexicano con sede en Tokio, Japón, que trabaja en El Panadero -The Baker-, un plataformero que rinde homenaje a los arcades de la década de los 90. El título dibujado a mano es protagonizado por un habilidoso panadero que combatirá contra plantas extraterrestres. Aún no tiene fecha de estreno, pero hay un demo disponible.

Alebrije Estudios

Alebrije Estudios nació en 2007 y, desde entonces, ha creado diversos títulos y aplicaciones para móviles. Gracias a sus asociaciones e iniciativas, ha creado títulos como Simon's Ritual, Skwer 3D, Skwer, Flippy Turtles, entre muchos otros.

Simon's Ritual, nuestro más reciente juego, uno de los tantos proyectos que han surgido de un game jam. pic.twitter.com/g5txZvtO5e — Alebrije Estudios (@AlebrijeEst) April 22, 2016

Cataxis

Además de ser game tester y divulgadora de los videojuegos, Cataxis también es una desarrolladora activa con varios proyectos interesantes. Entre sus títulos están Historias de amor y muerte, My Little Alien in the fucking space, Ángeles de la muerte: Coyote, con lo que ha explorado géneros como la novela visual, los shooters, los endless runner, respectivamente. Sus creaciones están disponibles en Itchio.

Recopilé una lista con más de 800 videojuegos mexicanos desde 1973 hasta 2023. 🎮🇲🇽 Este documento vivo estará alojado en internet para que todos puedan explorarlo. ¡No se lo pierdan!

👉🏼 https://t.co/w3ZCp8woeE pic.twitter.com/XnueBQh4lP — Cataxis 🇲🇽🏳️‍⚧️🎮 (@Cataxis2) June 13, 2023

Amano Games

Amano Games es un estudio independiente conformado por los desarrolladores El Joven Paul y AFK Mario, quienes ya tienen una larga trayectoria en el medio. Decidieron unir fuerzas para crear atractivos proyectos como Don Salmon, Pull Frog, The Lost Night y más.

Este artículo fue actualizado el 13 de septiembre de 2023 para agregar más estudios y aclarar que algunos juegos ya debutaron desde la publicación original del texto.

