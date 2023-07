El largo e incierto camino hacia Metroid Prime 4

Algo que hemos notado de los Directs de Nintendo es que anuncian un juego y con toda confianza revelan su fecha de lanzamiento. Los ejemplos más recientes son Super Mario Bros. Wonder y el remake de Super Mario RPG, que debutan en octubre y noviembre, respectivamente. En la mayoría de los casos, cumplen esas promesas, con excepción de Tears of the Kingdom (que se retrasó sólo un par de meses) y Advance Wars 1+2: Reboot Camp (que fue por un suceso de la vida real)

Incluso lo hicieron con el anuncio de Metroid Dread, su bombazo de E3 2021, cuando dijeron que saldría el 10 de octubre y así sucedió. Fue sorprendente porque era una saga un poco olvidada por la compañía, y porque pensaban desarrollarlo por 2005, pero las limitaciones del DS impidieron que prosperara. Quién diría que, después de tanto tiempo, llegaría sólo unos meses más tarde de su revelación.

Un regreso perfecto

Lamentablemente, Samus tiene un caso que es todo lo contrario. En E3 de 2017, Nintendo nos hizo gritar como niños gracias al anuncio de Metroid Prime 4, la continuación de la cara 3D de la franquicia que enamoró a millones de fans con su trilogía original. Aunque todo fue alegría y gozo, el teaser fue simplemente el logo, pero sin cinemáticas ni gameplay ni ventana de lanzamiento.

Aún así, estábamos confiados porque, como mencionamos al inicio, Nintendo suele anunciar algo y dar información al poco tiempo. Nunca imaginamos que con uno de los títulos más anticipados del Switch pasaría lo contrario. Metroid Prime 4 fue anunciado el 13 de junio de 2017, y 6 años después seguimos sin saber cuándo llegará. Jurábamos que lo veríamos en el Direct pasado, pero no fue así.

Desconocemos si llegará en lo que resta de 2023, si lo hará para el Switch o para su sucesor, o si siquiera saldrá algún día, pero mientras el tiempo responde esas respuestas, nos pusimos a repasar el proceso frustrante y tedioso que ha tenido su desarrollo, así como la larga espera de los fans para, aunque sea, ver una imagen de Samus en su nueva aventura.

¿Cuándo llegará Metroid Prime 4?

El fin de la corrupción

Después de que Samus se volvió uno de los nombres más grandes de la industria gracias a Super Metroid, la cazarrecompensas hizo un salto espacial tan intenso, que se saltó al Nintendo 64, pero su aterrizaje tardío sería espectacular. En 2002, no sólo debutó la secuela del juego de Super Nintendo, sino que también presentó su transición al 3D con Metroid Prime, que consiguió aclamación tanto de la crítica como de los fans, gracias a la mano de Retro Studios.

Su éxito llevó a que 2 años después se lanzará una secuela, Metroid Prime 2: Echoes, que presentó muchas nuevas ideas e incluso causó varios dolores de cabeza a sus jugadores, porque definitivamente es más difícil y oscuro que el primero. Igualmente, recibió críticas muy positivas, y aunque no fue una mina de oro para Nintendo en cuanto a ventas, Retro recibió luz verde para finalizar la trilogía.

Así, en 2007 salió Metroid Prime 3: Corruption para el Wii, y aunque muchos no lo consideran a la altura de los primeros, en general cerró muy bien la historia de la trilogía y tuvo buen recibimiento. Terminó la generación, y parecía obvio que con la nueva consola HD, Nintendo y Retro Studios sacaran un nuevo título de la franquicia, pero así como con el Nintendo 64, Samus se saltó al Wii U.

Una trilogía digna de los dioses

Futuro tan incierto como el espacio

El Wii U fue muy extraño para las IP de Nintendo. Algunas como Star Fox y Pikmin (que se brincaron al Wii) recibieron nuevas iteraciones, pero otras, como una entrega principal de Fire Emblem o un verdadero Mario en 3D, no tuvieron espacio en su ciclo de vida. Entre las franquicias olvidadas está Metroid, algo extraño si tomamos en cuenta que la IP tuvo mucha presencia en la consola anterior.

Aunque las ventas de los 3 Prime no fueron las mejores, pensábamos que la crítica positiva sería suficiente para que Nintendo estuviera feliz, pero la compañía mandó a guardar a la franquicia. En 2015, La Gran N nos sorprendió con su regreso, pero de una manera muy decepcionante; en lugar de anunciar la cuarta parte de esta subserie, reveló Metroid Prime: Federation Force, un spin off multijugador para la 3DS.

Los que tienen buena memoria recuerdan que ese trailer es uno de los videos con más dislikes en la historia del canal de Nintendo, y es que se juntaron varios factores: la franquicia llevaba mucho tiempo en silencio, y los fans al menos esperaban que la pausa terminara con un Metroid Prime de verdad. El juego se lanzó en 2016, y como era de esperarse, tuvo una recepción mixta y ventas mediocres.

No lo puedo ver sin enojarme

Una sorpresa vacía

A pesar de esta decepción, Samus recibió una oportunidad doble el siguiente año. En E3 de 2017, Nintendo anunció Metroid: Samus Returns, el remake del segundo título 2D de la franquicia, para Nintendo 3DS. En esa misma conferencia vimos uno de los teasers que más ha emocionado a los fans de la Gran N en los últimos años: el de Metroid Prime 4.



Curiosamente, el proyecto no estaba en manos de Retro Studios, pero sí de Kensuke Tanabe, quien fue productor en las entregas pasadas. En 2018, se confirmó que el título estaba a cargo de la división de Singapur de Bandai Namco​ y, aunque no se dio más información, Reggie Fils-Aimé aseguró en varias ocasiones que el proyecto avanzaba positivamente. Poco después se descubrió que era mentira.

Los fans de Metroid comenzaron 2019 de la peor manera, pues Shinya Takahashi, director general de Nintendo Entertainment Planning & Development, informó a través de un vIdeo de YouTube que el desarrollo de Metroid Prime 4 comenzaría de nuevo desde 0, ya que la compañía estaba insatisfecha con lo que llevaban. El proyecto pasó a manos de Retro Studios, porque ya conocían la saga, así que su fecha de lanzamiento sería más incierta y lejana que nunca.

Las siguientes noticias fueron escazas, pero desastrosas: Retro Studios comenzó a tener problemas para encontrar al staff perfecto para el proyecto. Contrataron a personas que estuvieron involucradas en juegos como Epic Mickey, Battlefield V, Eternal, God of War, Halo Infinite, DOOM, y Call of Duty: Modern Warfare, pero nunca se especificó si se unieron al desarrollo de Metroid Prime 4, o únicamente al estudio. La mala noticia es que varios de ellos se fueron al poco tiempo.

Poco ruido y 0 nueces

Después de dicho anuncio, su desarrollo siguió silencioso y en las sombras. Durante los siguientes años, en cada Direct esperamos noticias o alguna actualización sobre el estado del proyecto, pero no se ha dicho más. Como mencionamos, incluso en el E3 de 2021 se anunció Metroid Dread, el primer título original 2D de la franquicia en 19 años, pero nada más. Fue hasta el siguiente febrero cuando recibimos algo, aunque fueron migajas.

Las cuentas oficiales de Retro Studios cambiaron sus fotos de portada por una en donde se ve la silueta de Samus, cubierta de una neblina azul misteriosa, que nos recordó al logo de Metroid Prime 4. Lo negativo es que algunos usuarios encontraron en la página de ArtStation que el estudio estaba buscando empleados para 10 puestos diferentes, y el banner sugería que eran para el juego.

El mensaje fue claro: aún falta mucho para su lanzamiento, porque, a 3 años de su reinicio, la compañía necesitaba más gente para su desarrollo, y eran puestos importantes, como artista de ambientación, de interfaz y de personajes. En el aniversario 6 de su anuncio, Retro Studios volvió a lanzar solicitudes de empleo, aunque la publicación es muy diferente, así que se desconoce si es para Metroid Prime 4.

La única foto que hemos visto de Metroid Prime 4 (y ni sabemos si es del juego)

Carcacha, paso a pasito

Hace unos días, Nintendo de Europa envió un correo a varios de sus usuarios en donde les preguntó si querían recibir notificaciones sobre anuncios y noticias de Metroid Prime 4, e igual se listó al juego entre sus próximos lanzamientos, aunque, obviamente, sin una fecha o ventana de lanzamiento. Parecerá poco, pero esto pasó con Bayonetta 3 poco tiempo antes de que se confirmara que saldría en octubre de 2022, así que son buenas noticias.

Lo que podemos rescatar los fans de la franquicia es que, en el primer Direct del año, y sin previo aviso, Nintendo lanzó Metroid Prime Remastered para el Switch, y al poco tiempo puso a Metroid Fusion en el catálogo de juegos del Game Boy Advance de su servicio Online. O sea, que aunque Prime 4 es todo un misterio, la IP ha sido tratada como merece, y parece que poco a poco recibe más amor del que tenía.

Aunque en el Direct del 21 de junio Metroid Prime 4 estuvo ausente, aún le queda mucho al año, y sabemos que probablemente habrá otro evento en septiembre, como es costumbre. Tal vez entonces sepamos si la entrega será la última gran carta del Nintendo Switch o si seguiremos esperando más de lo que ya lo hemos hecho. Sea como sea, esperamos que, cuando por fin debute, la espera haya valido la pena.

¿Será que Nintendo está elevando el hype?

